Ситуация напряженная: эксперт предупредил о возможной атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург

Михаил Поликарпов: Даже если Россия не закопает ВСУ в поле, к зиме она точно контузит их и заставит выть

На Украине больше не осталось добровольцев. Этот импульс заглох. Теперь Киев может пополнять войска только принудительно отловленными. А в России даже после мобилизации никаких проблем с личным составом не возникает. У нас в месяц большое число людей, которые идут служить добровольно.