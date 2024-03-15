Ситуация напряженная: эксперт предупредил о возможной атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург - 15.03.2024 Украина.ру
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Ситуация напряженная: эксперт предупредил о возможной атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург
Ситуация напряженная: эксперт предупредил о возможной атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург - 15.03.2024 Украина.ру
Ситуация напряженная: эксперт предупредил о возможной атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург
Атаки ДРГ на границе являются репетицией перед 17 марта. В день выборов ВСУ могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные города. Ситуация остается напряженной, особенно в плане дронов и беспилотников. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-03-15T05:00
2024-03-15T05:00
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атака
диверсия
иностранные наемники
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Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. Сейчас украинские власти организуют более массированные и комплексные атаки на приграничные регионы РФ, рассказал военный.Во время атаки на пограничные районы ВСУ применяли дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа, которые несли взрывное устройство. Также противник наносил удары из ствольной артиллерии, РСЗО "Вампир" и ракет "Точка-У", которые были сбиты на подлете к Белгороду, добавил эксперт.Ситуация остается напряженной, особенно в том, что касается украинских дронов и беспилотников самолетного типа. Атаки ДРГ на границе являются репетицией перед 17 марта, сообщил эксперт. В день выборов ВСУ могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные города, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, москва, санкт-петербург, белгород, геннадий алехин, всу, дрг, атака, диверсия, иностранные наемники
Новости, Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Геннадий Алехин, ВСУ, ДРГ, атака, диверсия, иностранные наемники

Ситуация напряженная: эксперт предупредил о возможной атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург

05:00 15.03.2024
 
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
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Атаки ДРГ на границе являются репетицией перед 17 марта. В день выборов ВСУ могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные города. Ситуация остается напряженной, особенно в плане дронов и беспилотников. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. Сейчас украинские власти организуют более массированные и комплексные атаки на приграничные регионы РФ, рассказал военный.
Во время атаки на пограничные районы ВСУ применяли дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа, которые несли взрывное устройство. Также противник наносил удары из ствольной артиллерии, РСЗО "Вампир" и ракет "Точка-У", которые были сбиты на подлете к Белгороду, добавил эксперт.
"Отмечу также, что в составе этих диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии. Также полно афроамериканцев. Особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь. Наши разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков", - отметил Алёхин.
Ситуация остается напряженной, особенно в том, что касается украинских дронов и беспилотников самолетного типа. Атаки ДРГ на границе являются репетицией перед 17 марта, сообщил эксперт. В день выборов ВСУ могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные города, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
Михаил Поликарпов - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Вчера, 04:18
Михаил Поликарпов: Даже если Россия не закопает ВСУ в поле, к зиме она точно контузит их и заставит вытьНа Украине больше не осталось добровольцев. Этот импульс заглох. Теперь Киев может пополнять войска только принудительно отловленными. А в России даже после мобилизации никаких проблем с личным составом не возникает. У нас в месяц большое число людей, которые идут служить добровольно.
 
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