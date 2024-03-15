Ситуация напряженная: эксперт предупредил о возможной атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
Атаки ДРГ на границе являются репетицией перед 17 марта. В день выборов ВСУ могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные города. Ситуация остается напряженной, особенно в плане дронов и беспилотников. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Новые атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую область отличаются масштабами. Сейчас украинские власти организуют более массированные и комплексные атаки на приграничные регионы РФ, рассказал военный.
Во время атаки на пограничные районы ВСУ применяли дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа, которые несли взрывное устройство. Также противник наносил удары из ствольной артиллерии, РСЗО "Вампир" и ракет "Точка-У", которые были сбиты на подлете к Белгороду, добавил эксперт.
"Отмечу также, что в составе этих диверсионных групп действуют наемники из Польши и Грузии. Также полно афроамериканцев. Особенно на Шебекинском направлении. В радиоперехватах слышна сплошная английская речь. Наши разведчики сами видели этих "шоколадных мальчиков", - отметил Алёхин.
Ситуация остается напряженной, особенно в том, что касается украинских дронов и беспилотников самолетного типа. Атаки ДРГ на границе являются репетицией перед 17 марта, сообщил эксперт. В день выборов ВСУ могут произвести дистанционную атаку на Москву, Санкт-Петербург, Воронеж и другие крупные города, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
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