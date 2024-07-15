"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию
© Фото : CC0, PixabayСША флаг орлан
© Фото : CC0, Pixabay
Если левые либералы в Европе объединяться для борьбы с истинными патриотами европейских стран, это приведет к серьезному политическому кризису в Европе. В этом случае Западу будет не до России и не до Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
Последние выборы во Франции и в Германии показали, что там осталось большое количество здравомыслящих людей. Давление, которое США оказывают на политическую систему этих стран, ослабевает. Эта дамба начинает разрушаться и ручейки уже просачиваются, рассказал политолог.
Во Франции, чтобы не пустить к власти французских патриотов, объединились левые и либералы – абсолютно разные политические силы, добавил эксперт.
"Жаба готова вступить в сношение с гадюкой, лишь бы не позволить победить здравомыслящим людям, которые заботятся об интересах Франции, а не об интересах США и глобализма. Участвовать в этом балагане вокруг Украины – это явно не в интересах Франции", - отметил Кочетков.
В Германии делают все, чтобы не допустить роста популярности "Альтернативы для Германии". Причем существенную поддержку этой партии как раз оказывают выходцы из бывшего Советского Союза, подчеркнул он.
И если левые либералы в Европе объединяться для борьбы с истинными патриотами европейских стран, это приведет к серьезному политическому кризису в Европе. В этом случае Западу будет не до России и не до Украины, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.ру
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