https://ukraina.ru/20240715/1056225963.html

"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию

"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию - 15.07.2024 Украина.ру

"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию

Если левые либералы в Европе объединяться для борьбы с истинными патриотами европейских стран, это приведет к серьезному политическому кризису в Европе. В этом случае Западу будет не до России и не до Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков

2024-07-15T03:30

2024-07-15T03:30

2024-07-15T03:30

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патриот

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Последние выборы во Франции и в Германии показали, что там осталось большое количество здравомыслящих людей. Давление, которое США оказывают на политическую систему этих стран, ослабевает. Эта дамба начинает разрушаться и ручейки уже просачиваются, рассказал политолог.Во Франции, чтобы не пустить к власти французских патриотов, объединились левые и либералы – абсолютно разные политические силы, добавил эксперт.В Германии делают все, чтобы не допустить роста популярности "Альтернативы для Германии". Причем существенную поддержку этой партии как раз оказывают выходцы из бывшего Советского Союза, подчеркнул он.И если левые либералы в Европе объединяться для борьбы с истинными патриотами европейских стран, это приведет к серьезному политическому кризису в Европе. В этом случае Западу будет не до России и не до Украины, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.руО том, кто такие агенты влияния и как они действуют на территории другого государства - в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ

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новости, сша, франция, европа, алексей кочетков, германия, выборы, патриот, кризис, россия, украина, партии и движения