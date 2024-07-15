"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию - 15.07.2024 Украина.ру
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"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию
"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию - 15.07.2024 Украина.ру
"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию
Если левые либералы в Европе объединяться для борьбы с истинными патриотами европейских стран, это приведет к серьезному политическому кризису в Европе. В этом случае Западу будет не до России и не до Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
2024-07-15T03:30
2024-07-15T03:30
новости
сша
франция
европа
алексей кочетков
германия
выборы
патриот
кризис
россия
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Последние выборы во Франции и в Германии показали, что там осталось большое количество здравомыслящих людей. Давление, которое США оказывают на политическую систему этих стран, ослабевает. Эта дамба начинает разрушаться и ручейки уже просачиваются, рассказал политолог.Во Франции, чтобы не пустить к власти французских патриотов, объединились левые и либералы – абсолютно разные политические силы, добавил эксперт.В Германии делают все, чтобы не допустить роста популярности "Альтернативы для Германии". Причем существенную поддержку этой партии как раз оказывают выходцы из бывшего Советского Союза, подчеркнул он.И если левые либералы в Европе объединяться для борьбы с истинными патриотами европейских стран, это приведет к серьезному политическому кризису в Европе. В этом случае Западу будет не до России и не до Украины, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.руО том, кто такие агенты влияния и как они действуют на территории другого государства - в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ
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новости, сша, франция, европа, алексей кочетков, германия, выборы, патриот, кризис, россия, украина, партии и движения
Новости, США, Франция, Европа, Алексей Кочетков, Германия, выборы, патриот, кризис, Россия, Украина, Партии и движения

"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию

03:30 15.07.2024
 
© Фото : CC0, PixabayСША флаг орлан
США флаг орлан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : CC0, Pixabay
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Если левые либералы в Европе объединяться для борьбы с истинными патриотами европейских стран, это приведет к серьезному политическому кризису в Европе. В этом случае Западу будет не до России и не до Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
Последние выборы во Франции и в Германии показали, что там осталось большое количество здравомыслящих людей. Давление, которое США оказывают на политическую систему этих стран, ослабевает. Эта дамба начинает разрушаться и ручейки уже просачиваются, рассказал политолог.
Во Франции, чтобы не пустить к власти французских патриотов, объединились левые и либералы – абсолютно разные политические силы, добавил эксперт.
"Жаба готова вступить в сношение с гадюкой, лишь бы не позволить победить здравомыслящим людям, которые заботятся об интересах Франции, а не об интересах США и глобализма. Участвовать в этом балагане вокруг Украины – это явно не в интересах Франции", - отметил Кочетков.
В Германии делают все, чтобы не допустить роста популярности "Альтернативы для Германии". Причем существенную поддержку этой партии как раз оказывают выходцы из бывшего Советского Союза, подчеркнул он.
И если левые либералы в Европе объединяться для борьбы с истинными патриотами европейских стран, это приведет к серьезному политическому кризису в Европе. В этом случае Западу будет не до России и не до Украины, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.ру
О том, кто такие агенты влияния и как они действуют на территории другого государства - в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ
Александр Скубченко интервью - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
11 июля, 21:25
Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за ДнепрНаступление, которое готовит Киев, когда получит самолеты F-16, обернется еще большим крахом для Украины. А потом международное сообщество, Украину никто спрашивать не будет, пул стран из Китая, Венгрии, США подпишут соглашение с Россией с гарантиями по Украине
 
НовостиСШАФранцияЕвропаАлексей КочетковГерманиявыборыпатриоткризисРоссияУкраинаПартии и движения
 
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Заголовок открываемого материала
03:45Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона
03:30"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию
03:15"Американцы будут гадить России": Крапивник объяснил, почему против США нужно развязать прокси-войну
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