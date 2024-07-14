Достаточно одного политического решения, чтобы у Японии появилось свое ядерное оружие – политолог - 14.07.2024 Украина.ру
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Достаточно одного политического решения, чтобы у Японии появилось свое ядерное оружие – политолог
Достаточно одного политического решения, чтобы у Японии появилось свое ядерное оружие – политолог - 14.07.2024 Украина.ру
Достаточно одного политического решения, чтобы у Японии появилось свое ядерное оружие – политолог
Сейчас Япония нацелена на создание своего собственного ядерного зонтика, он позволит Токио действовать за пределами архипелага и осложнит противодействие японским милитаристским планам
2024-07-14T04:08
2024-07-14T04:08
новости
политика
япония
россия
нато
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Об этом, оценивая итоги вашингтонского саммита НАТО 9-11 июля, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей ФененкоЭксперт напомнил: по нынешней японской Конституции народ навсегда отказывается от войны как суверенного права. Действует американо-японский договор о безопасности 1951 года, по которому США взяли на себя функции по защите Японии. Однако с 1954 года Япония по согласованию с Вашингтоном начала формировать Силы самообороны.В 1960 году США и Япония подписали Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Поэтому теперь Япония располагает совей армией (силы самообороны для защиты Японского архипелага).Парламент Японии в 1980 году официально разрешил использовать силы самообороны за границами страны "для спасения находящихся там граждан Японии". В следующем году Япония получила право патрулировать все прилегающие к ней воды за пределами особой экономической зоны - фактически создавать полноценные ВМС.В 2006 году Япония создала полноценное министерство обороны. В 2015-м она внесла поправки в конституцию, разрешающие использовать армию за пределами Японского архипелага."Япония вместе с Францией — вторая страна в мире по атомной энергетике. Достаточно лишь политического решения, чтобы Токио создал свое ядерное оружие. Последний раз это обсуждалось на сессии японского парламента в начале 2007 года в ответ на северокорейские ядерные испытания. Так что Япония сможет создать свой ядерный зонтик, который затруднит боевые действия против нее, позволив ей действовать за пределами архипелага", - констатировал эксперт.Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша читайте на сайте Украина.руОб угрозах нацбезопасности России со стороны Токио - в материале Владимира Зотова Японская угроза для России: вернёт ли шовинизм Японию в 30-е годы XX века на сайте Украина.ру.
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новости, политика, япония, россия, нато
Новости, политика, Япония, Россия, НАТО

Достаточно одного политического решения, чтобы у Японии появилось свое ядерное оружие – политолог

04:08 14.07.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас Япония нацелена на создание своего собственного ядерного зонтика, он позволит Токио действовать за пределами архипелага и осложнит противодействие японским милитаристским планам
Об этом, оценивая итоги вашингтонского саммита НАТО 9-11 июля, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Эксперт напомнил: по нынешней японской Конституции народ навсегда отказывается от войны как суверенного права. Действует американо-японский договор о безопасности 1951 года, по которому США взяли на себя функции по защите Японии. Однако с 1954 года Япония по согласованию с Вашингтоном начала формировать Силы самообороны.
В 1960 году США и Япония подписали Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Поэтому теперь Япония располагает совей армией (силы самообороны для защиты Японского архипелага).
Парламент Японии в 1980 году официально разрешил использовать силы самообороны за границами страны "для спасения находящихся там граждан Японии". В следующем году Япония получила право патрулировать все прилегающие к ней воды за пределами особой экономической зоны - фактически создавать полноценные ВМС.
В 2006 году Япония создала полноценное министерство обороны. В 2015-м она внесла поправки в конституцию, разрешающие использовать армию за пределами Японского архипелага.
"Япония вместе с Францией — вторая страна в мире по атомной энергетике. Достаточно лишь политического решения, чтобы Токио создал свое ядерное оружие. Последний раз это обсуждалось на сессии японского парламента в начале 2007 года в ответ на северокорейские ядерные испытания. Так что Япония сможет создать свой ядерный зонтик, который затруднит боевые действия против нее, позволив ей действовать за пределами архипелага", - констатировал эксперт.
Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша читайте на сайте Украина.ру
Об угрозах нацбезопасности России со стороны Токио - в материале Владимира Зотова Японская угроза для России: вернёт ли шовинизм Японию в 30-е годы XX века на сайте Украина.ру.
 
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