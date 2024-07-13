ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино - 13.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240713/1056238638.html
ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино
ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино - 13.07.2024 Украина.ру
ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино
На Красноармейском направлении под Авдеевкой войска продолжают вести бои на окраинах Карловки. На Дзержинском направлении ВС РФ продолжают наступление в центральной части Новгородского (Нью-Йорк). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-07-13T15:36
2024-07-13T15:36
новости
авдеевка
россия
очеретино
борис рожин
наступление
вс рф
резервы
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056220244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb2bf7e8fd6c9cc9a41516672db80a12.jpg
На большинстве направлений российские войска владеют инициативой и продолжают вести наступательные действия. В Красногоровке за последнее время есть существенное продвижение, отметил эксперт.ВСУ оставили многоэтажки на северо-востоке города и заняли ряд административных зданий. Противник постепенно откатывается в северо-западную часть города в частный сектор. Надеюсь, очень скоро Красногоровка также перейдет под контроль ВС РФ, уточнил журналист.На Красноармейском направлении под Авдеевкой войска продолжают вести бои на окраинах Карловки. После взятия Евгеновки есть продвижение в сторону поселка Прогресс, отметил Рожин.На Дзержинском направлении российские войска продолжают наступление в центральной части поселка Новгородское (Нью-Йорк). Сейчас бойцы расширяют зону контроля в районе Юрьевки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, какие последствия будет иметь предоставление странами НАТО ВСУ шестидесяти самолетов F-16 - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте
https://ukraina.ru/20240713/1056227608.html
авдеевка
россия
очеретино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056220244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51c8ba5d08e056e4118d24a566cd0f00.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, россия, очеретино, борис рожин, наступление, вс рф, резервы, всу, сво
Новости, Авдеевка, Россия, Очеретино, Борис Рожин, наступление, ВС РФ, резервы, ВСУ, СВО

ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино

15:36 13.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
На Красноармейском направлении под Авдеевкой войска продолжают вести бои на окраинах Карловки. На Дзержинском направлении ВС РФ продолжают наступление в центральной части Новгородского (Нью-Йорк). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
На большинстве направлений российские войска владеют инициативой и продолжают вести наступательные действия. В Красногоровке за последнее время есть существенное продвижение, отметил эксперт.
ВСУ оставили многоэтажки на северо-востоке города и заняли ряд административных зданий. Противник постепенно откатывается в северо-западную часть города в частный сектор. Надеюсь, очень скоро Красногоровка также перейдет под контроль ВС РФ, уточнил журналист.
На Красноармейском направлении под Авдеевкой войска продолжают вести бои на окраинах Карловки. После взятия Евгеновки есть продвижение в сторону поселка Прогресс, отметил Рожин.
"ВСУ потеряли ряд важных позиций возле Новоселовки Первой. Продолжаются бои к северу от Очеретино в районе Калиново и Розовки, хотя продвижение там незначительное. Важно отметить, что противник, несмотря на переброску резервов, так и не сумел там стабилизировал фронт", - подчеркнул он.
На Дзержинском направлении российские войска продолжают наступление в центральной части поселка Новгородское (Нью-Йорк). Сейчас бойцы расширяют зону контроля в районе Юрьевки, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
О том, какие последствия будет иметь предоставление странами НАТО ВСУ шестидесяти самолетов F-16 - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте
Руслан Калинчук интервью
08:07
Руслан Калинчук: Порошенко, Трамп и валюта Байдена не дают Зеленскому запретить УПЦ Закон о запрете Украинской православной церкви принят не будет, несмотря на то, что у отдельной части граждан Украины есть запрос на ее ликвидацию, считает историк, миссионер Руслан Калинчук
 
НовостиАвдеевкаРоссияОчеретиноБорис РожиннаступлениеВС РФрезервыВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:36ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино
15:11Бойцы установили флаг в Урожайном: Рожин рассказал, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром
14:42Путина этим не напугать: Акопов о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки
13:34Обещанные Киеву "Патриоты" не смогут прикрыть Харьков, Сумы и Николаев - Bild
13:11ВВС США используют британские базы на Кипре во время войны в Газе - СМИ
13:00Польша думает сбивать ракеты РФ над Галичиной и Волынью, обстрелы. Главное на 13:00 13 июля на Украине
12:31Президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником - Tehran Times
11:56Ядерное оружие для Украины: каким будет следующий шаг Запада против России - Суздальцев
11:38ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК
10:58"Россия сегодня" учредит стипендию имени погибшего военкора Ростислава Журавлева
10:12Российские инженеры научились определять модификации ракет Storm Shadow
10:08Школа беспилотников "Архангел": бывшая певица, буддист, вагнеровец и московская техническая интеллигенция
09:42Концлагеря для пленных и другие пункты плана войны с Россией. Главное на Украине на утро 13 июля
09:35"Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена
09:28Постпред Васильев: Купирование угроз от террористических группировок - серьезный вызов для ОДКБ
09:06БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области, прибыл пожарный поезд - Голубев
09:01Смерть за любовь. Олесю Бузине, которого нацисты Украины убили 9 лет назад, сегодня - 55 лет
08:46Покровск, Купянск или Запорожье? Украинские военные и эксперты гадают, где будет новый прорыв ВС РФ
08:32Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всем направлениям, ВСУ упорно обстреливает приграничье
08:07Руслан Калинчук: Порошенко, Трамп и валюта Байдена не дают Зеленскому запретить УПЦ
Лента новостейМолния