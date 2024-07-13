ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
На Красноармейском направлении под Авдеевкой войска продолжают вести бои на окраинах Карловки. На Дзержинском направлении ВС РФ продолжают наступление в центральной части Новгородского (Нью-Йорк). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
На большинстве направлений российские войска владеют инициативой и продолжают вести наступательные действия. В Красногоровке за последнее время есть существенное продвижение, отметил эксперт.
ВСУ оставили многоэтажки на северо-востоке города и заняли ряд административных зданий. Противник постепенно откатывается в северо-западную часть города в частный сектор. Надеюсь, очень скоро Красногоровка также перейдет под контроль ВС РФ, уточнил журналист.
На Красноармейском направлении под Авдеевкой войска продолжают вести бои на окраинах Карловки. После взятия Евгеновки есть продвижение в сторону поселка Прогресс, отметил Рожин.
"ВСУ потеряли ряд важных позиций возле Новоселовки Первой. Продолжаются бои к северу от Очеретино в районе Калиново и Розовки, хотя продвижение там незначительное. Важно отметить, что противник, несмотря на переброску резервов, так и не сумел там стабилизировал фронт", - подчеркнул он.
На Дзержинском направлении российские войска продолжают наступление в центральной части поселка Новгородское (Нью-Йорк). Сейчас бойцы расширяют зону контроля в районе Юрьевки, заключил собеседник издания.
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