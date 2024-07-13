https://ukraina.ru/20240713/1056238638.html

ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино

ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино - 13.07.2024 Украина.ру

ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино

На Красноармейском направлении под Авдеевкой войска продолжают вести бои на окраинах Карловки. На Дзержинском направлении ВС РФ продолжают наступление в центральной части Новгородского (Нью-Йорк). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-07-13T15:36

2024-07-13T15:36

2024-07-13T15:36

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авдеевка

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очеретино

борис рожин

наступление

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На большинстве направлений российские войска владеют инициативой и продолжают вести наступательные действия. В Красногоровке за последнее время есть существенное продвижение, отметил эксперт.ВСУ оставили многоэтажки на северо-востоке города и заняли ряд административных зданий. Противник постепенно откатывается в северо-западную часть города в частный сектор. Надеюсь, очень скоро Красногоровка также перейдет под контроль ВС РФ, уточнил журналист.На Красноармейском направлении под Авдеевкой войска продолжают вести бои на окраинах Карловки. После взятия Евгеновки есть продвижение в сторону поселка Прогресс, отметил Рожин.На Дзержинском направлении российские войска продолжают наступление в центральной части поселка Новгородское (Нью-Йорк). Сейчас бойцы расширяют зону контроля в районе Юрьевки, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, какие последствия будет иметь предоставление странами НАТО ВСУ шестидесяти самолетов F-16 - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте

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новости, авдеевка, россия, очеретино, борис рожин, наступление, вс рф, резервы, всу, сво