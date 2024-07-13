https://ukraina.ru/20240713/1056236796.html

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК - 13.07.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК

Украинские войска 13 июля обстреляли Макеевку и несколько районов Донецка, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм

2024-07-13T11:38

2024-07-13T11:38

2024-07-13T11:38

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После полуночи 13 июля сотрудниками представительства ДНР в СЦКК были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям:- Желанное Второе - г. Донецк (Петровский и Кировский район): было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм и 3 кассетных снаряда 155 мм; - Желанное Второе - г. Донецк (Куйбышевский район): 2 снаряда калибром 155 мм;- Кураховка - г. Донецк (Петровский район): всего было выпущено 17 снарядов 155 мм;- Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): 3 снаряда калибром 155 мм;- Дзержинск - Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм;- Сухая Балка - Макеевка (Червоногвардейский район): в общей сложности было выпущено 19 снарядов калибром 155 мм.По мирным жителям Кировского и Петровского районов противник выпустил 21 снаряд калибром 155 мм (в том числе 3 кассетного типа), уточнил он.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. О текущей обстановке на каждом из оперативных направлений СВО - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240712/1056201439.html

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, обстрелы, донбасс, всу, украина, россия, сво, снаряды, новости