ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК - 13.07.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК - 13.07.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК
Украинские войска 13 июля обстреляли Макеевку и несколько районов Донецка, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм
2024-07-13T11:38
2024-07-13T11:38
донецк
макеевка
донецкая народная республика
обстрелы
донбасс
всу
украина
россия
сво
снаряды
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После полуночи 13 июля сотрудниками представительства ДНР в СЦКК были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям:- Желанное Второе - г. Донецк (Петровский и Кировский район): было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм и 3 кассетных снаряда 155 мм; - Желанное Второе - г. Донецк (Куйбышевский район): 2 снаряда калибром 155 мм;- Кураховка - г. Донецк (Петровский район): всего было выпущено 17 снарядов 155 мм;- Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): 3 снаряда калибром 155 мм;- Дзержинск - Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм;- Сухая Балка - Макеевка (Червоногвардейский район): в общей сложности было выпущено 19 снарядов калибром 155 мм.По мирным жителям Кировского и Петровского районов противник выпустил 21 снаряд калибром 155 мм (в том числе 3 кассетного типа), уточнил он.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. О текущей обстановке на каждом из оперативных направлений СВО - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, обстрелы, донбасс, всу, украина, россия, сво, снаряды, новости
Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, обстрелы, Донбасс, ВСУ, Украина, Россия, СВО, снаряды, Новости

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК

11:38 13.07.2024
 
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Последствия обстрела Донецка из турецкой РСЗО - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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Украинские войска 13 июля обстреляли Макеевку и несколько районов Донецка, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм
После полуночи 13 июля сотрудниками представительства ДНР в СЦКК были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям:
- Желанное Второе - г. Донецк (Петровский и Кировский район): было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм и 3 кассетных снаряда 155 мм;
- Желанное Второе - г. Донецк (Куйбышевский район): 2 снаряда калибром 155 мм;
- Кураховка - г. Донецк (Петровский район): всего было выпущено 17 снарядов 155 мм;
- Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): 3 снаряда калибром 155 мм;
- Дзержинск - Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм;
- Сухая Балка - Макеевка (Червоногвардейский район): в общей сложности было выпущено 19 снарядов калибром 155 мм.

"По информации Представительства ДНР в СЦКК, с 21:00 12 июля до 9:00 13 июля противник 7 раз открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По мирным жителям Кировского и Петровского районов противник выпустил 21 снаряд калибром 155 мм (в том числе 3 кассетного типа), уточнил он.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
О текущей обстановке на каждом из оперативных направлений СВО - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
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