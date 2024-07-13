https://ukraina.ru/20240713/1056236796.html
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК - 13.07.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК
Украинские войска 13 июля обстреляли Макеевку и несколько районов Донецка, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм
2024-07-13T11:38
2024-07-13T11:38
2024-07-13T11:38
донецк
макеевка
донецкая народная республика
обстрелы
донбасс
всу
украина
россия
сво
снаряды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/14/1048809391_0:508:2730:2044_1920x0_80_0_0_0dba2c17e3e99b210509afc33747ebf9.jpg
После полуночи 13 июля сотрудниками представительства ДНР в СЦКК были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям:- Желанное Второе - г. Донецк (Петровский и Кировский район): было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм и 3 кассетных снаряда 155 мм; - Желанное Второе - г. Донецк (Куйбышевский район): 2 снаряда калибром 155 мм;- Кураховка - г. Донецк (Петровский район): всего было выпущено 17 снарядов 155 мм;- Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): 3 снаряда калибром 155 мм;- Дзержинск - Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм;- Сухая Балка - Макеевка (Червоногвардейский район): в общей сложности было выпущено 19 снарядов калибром 155 мм.По мирным жителям Кировского и Петровского районов противник выпустил 21 снаряд калибром 155 мм (в том числе 3 кассетного типа), уточнил он.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. О текущей обстановке на каждом из оперативных направлений СВО - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240712/1056201439.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
донбасс
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/14/1048809391_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5aac219c08c56a56d1d59d2c47913bb4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецк, макеевка, донецкая народная республика, обстрелы, донбасс, всу, украина, россия, сво, снаряды, новости
Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, обстрелы, Донбасс, ВСУ, Украина, Россия, СВО, снаряды, Новости
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - представительство ДНР в СЦКК
Украинские войска 13 июля обстреляли Макеевку и несколько районов Донецка, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм
После полуночи 13 июля сотрудниками представительства ДНР в СЦКК были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям:
- Желанное Второе - г. Донецк (Петровский и Кировский район): было выпущено 3 снаряда калибром 155 мм и 3 кассетных снаряда 155 мм;
- Желанное Второе - г. Донецк (Куйбышевский район): 2 снаряда калибром 155 мм;
- Кураховка - г. Донецк (Петровский район): всего было выпущено 17 снарядов 155 мм;
- Галицыновка - г. Донецк (Кировский район): 3 снаряда калибром 155 мм;
- Дзержинск - Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм;
- Сухая Балка - Макеевка (Червоногвардейский район): в общей сложности было выпущено 19 снарядов калибром 155 мм.
"По информации Представительства ДНР в СЦКК, с 21:00 12 июля до 9:00 13 июля противник 7 раз открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров", - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
По мирным жителям Кировского и Петровского районов противник выпустил 21 снаряд калибром 155 мм (в том числе 3 кассетного типа), уточнил он.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.