Эксперт рассказал о шансах Трампа стать президентом США
Дональд Трамп
Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, каковы шансы бывшего американского лидера Дональда Трампа снова стать президентом
Он напомнил, что на следующей неделе в Милуоки (штат Висконсин) пройдет национальный съезд республиканской партии, на котором будет выбран кандидат в президенты.
"Скорее всего это будет Трамп. Кроме того, в прошлом интервью мы говорили о сенаторе Марко Рубио как о возможном вице-президенте при Трампе. Похоже мы угадали! Потому что Рубио провел последние выходные в резиденции Трампа, где они играли в гольф", - сказал Вайнер.
Подробнее о президентской гонке в США — в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру.