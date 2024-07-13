Эксперт рассказал о шансах Трампа стать президентом США - 13.07.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал о шансах Трампа стать президентом США
Эксперт рассказал о шансах Трампа стать президентом США - 13.07.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал о шансах Трампа стать президентом США
Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, каковы шансы бывшего американского лидера Дональда Трампа снова стать президентом
2024-07-13T03:35
2024-07-13T03:35
новости
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грег вайнер
президент
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Он напомнил, что на следующей неделе в Милуоки (штат Висконсин) пройдет национальный съезд республиканской партии, на котором будет выбран кандидат в президенты. Подробнее о президентской гонке в США — в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру.
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новости, сша, дональд трамп, грег вайнер, президент
Новости, США, Дональд Трамп, Грег Вайнер, президент

Эксперт рассказал о шансах Трампа стать президентом США

03:35 13.07.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал, каковы шансы бывшего американского лидера Дональда Трампа снова стать президентом
Он напомнил, что на следующей неделе в Милуоки (штат Висконсин) пройдет национальный съезд республиканской партии, на котором будет выбран кандидат в президенты.
"Скорее всего это будет Трамп. Кроме того, в прошлом интервью мы говорили о сенаторе Марко Рубио как о возможном вице-президенте при Трампе. Похоже мы угадали! Потому что Рубио провел последние выходные в резиденции Трампа, где они играли в гольф", - сказал Вайнер.
Подробнее о президентской гонке в США — в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДональд ТрампГрег Вайнерпрезидент
 
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03:35Эксперт рассказал о шансах Трампа стать президентом США
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