Эксперт рассказал о шансах Трампа стать президентом США

"Скорее всего это будет Трамп. Кроме того, в прошлом интервью мы говорили о сенаторе Марко Рубио как о возможном вице-президенте при Трампе. Похоже мы угадали! Потому что Рубио провел последние выходные в резиденции Трампа, где они играли в гольф", - сказал Вайнер.