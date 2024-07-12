Провокация с дамбами Киевской и Каневской ГЭС. Итоги 12 июля на Украине - 12.07.2024 Украина.ру
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Провокация с дамбами Киевской и Каневской ГЭС. Итоги 12 июля на Украине
Провокация с дамбами Киевской и Каневской ГЭС. Итоги 12 июля на Украине - 12.07.2024 Украина.ру
Провокация с дамбами Киевской и Каневской ГЭС. Итоги 12 июля на Украине
Украина готовит циничную провокацию, связанную с разрушением дамб Киевской и Каневской ГЭС, чтобы потом обвинить в этом Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-07-12T18:17
2024-07-12T18:17
эксклюзив
хроники
владимир путин
мария захарова
вооруженные силы украины
следственный комитет
киев
украина
россия
the washington post
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Своё заявление Захарова сделала на брифинге. По её информации, появились сообщения, что Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию КПИ имени Игоря Сикорского изучает возможные сценарии затопления близлежащих территорий после разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра."Объектами изучения стали гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС. &lt;...&gt; Нет сомнений, что режим Зеленского затевает циничную провокацию против собственного населения, &lt;...&gt; чтобы потом опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоциде. Заодно выклянчить у Запада новую помощь и прикрыть свою террористическую деятельность", — пояснила Захарова.По словам представителя МИД России, по расчётам этого центра, при разливе Киевского водохранилища площадь затопления составит до двух тысяч квадратных километров, под водой окажутся 76 населённых пунктов, в том числе районы украинской столицы Киева. Число пострадавших достигнет 900 тыс. человек — в основном киевлян.В случае разлива Каневского водохранилища окажутся затоплены четыре тысячи квадратных километров и 177 населённых пунктов, пострадают 75 тыс. человек, добавила Захарова.Она подчеркнула, что в сентябре-октябре 2022 года именно эта организация моделировала последствия прорыва Каховской ГЭС.Подрыв Каховской ГЭС Украина осуществила в ночь на 6 июня 2023 года. Тогда вода из Каховскоговодохранилища затопила прибрежные сёла и города левобережной Херсонщины, в т.ч. Алёшки и Новую Каховку. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.Примечательно, что ВСУ обстреливали инженеров, работавших на Каховской ГЭС после её прорыва.Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе."Скажу странную вещь, но тем не менее: к сожалению, это [подрыв Каховской ГЭС] сорвало их контрнаступление на этом направлении", — отметил Путин.Он пояснил, что сказал "к сожалению", поскольку "лучше бы они (украинские военные — Ред.) там наступали"."Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать", — подчёркивал тогда Путин.По его словам, кто виновен в подрыве — "понятно": украинские военные целенаправленно наносили удары HIMARS по Каховской ГЭС."Вы знаете, я не буду сейчас на 100% говорить вещи, в которых я не уверен. По большому счету мы не фиксировали больших взрывов. Но дело в чем: перед тем как разрушение произошло, они целенаправленно "Хаймарсами" били многократно по Каховской ГЭС. Вот в чём всё дело", — отмечал Путин.Россия "точно не заинтересована" в ударах по ГЭС из-за тяжёлых последствий для подконтрольных территорий, подчеркивал он.Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что речь идёт о преднамеренной диверсии."Мы официально заявляем, что здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима", - указывал он.Примечательно, что ещё в декабре 2022 года издание The Washington Post сообщало о том, что украинские военные во время наступления ВС РФ рассматривали вариант подрыва плотины, но тогда отказались от этой затеи.Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт. По версии следствия, плотина ГЭС разрушилась "в результате преступных действий со стороны вооружённых формирований Украины".Из зоны бедствия эвакуировали около 9 тыс. жителей, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.Как подчеркивал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, после подрыва ГЭС Каховского водохранилища "как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ — величайшее преступление, нарушившее экологическое равновесие.Однако Украина обвинила в произошедшем Россию, заявив об "экоциде". При этом украинскую версию случившегося поддержали и на Западе.Примечательно, что после разрушения плотины Каховской ГЭС украинские военные также обстреливали российских инженеров и российское оборудование для изучения подземных вод. Об этом год спустя на сессии Петербургского международного экономического форума "Вода дороже золота", заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов."Нам… пришлось провести большую работу, чтобы изучить все подземные воды, которые находятся вдоль русла реки [Днепра], чтобы дать мирным жителям воду, чтобы она была в скважинах, появились новые скважины", - отмечал Козлов.По его словам, инженеры находились в зоне риска, потому что оборудование для поиска подземных вод похоже на установку реактивной системы залпового огня."Постоянно оказывались под какими-то бомбёжками, выполняя мирную миссию", - заявил министр.При этом уничтожение плотины — не единственный случай экотерроризма со стороны ВСУ. В частности, пожарные лесничеств Херсонской области каждый день тушат около пяти возгораний, большая часть которых вызвана украинскими дронами, рассказывал 6 июля РИА Новости директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян."Тушим лес каждый день, в день по пять, по шесть пожаров у нас.... Если брать этот год - массово пошла атака дронами. То есть, Мавики, FPV, бросают дроны, зажигательные снаряды и палят лес. Хотят его выкурить, чтобы ничего здесь нам не досталось. Мы боремся постоянно", - отмечал Лукьян.Кроме того, ВСУ регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, разрушение которой может быть чревато масштабной экологической катастрофой не только на территории Восточной Европы, но и во всём мире.Таким образом, украинское политическое руководство может пойти на разрушение плотин Киевской и Каневской ГЭС, в т.ч. и с тем, чтобы выбить у союзников всё больше военной помощи.О грядущем обострении на фронте - в интервью Александра Чаленко с командиром подразделения "Царские волки, сенатором Дмитрием Рогозиным "Дмитрий Рогозин: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте"
https://ukraina.ru/20240712/1056215860.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, мария захарова, вооруженные силы украины, следственный комитет, киев, украина, россия, the washington post, каховская гэс
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, Киев, Украина, Россия, The Washington Post, Каховская ГЭС

Провокация с дамбами Киевской и Каневской ГЭС. Итоги 12 июля на Украине

18:17 12.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкПлотина Киевской ГЭС на Киевском море в Украине.
Плотина Киевской ГЭС на Киевском море в Украине. - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Алексей Фурман
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина готовит циничную провокацию, связанную с разрушением дамб Киевской и Каневской ГЭС, чтобы потом обвинить в этом Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Своё заявление Захарова сделала на брифинге. По её информации, появились сообщения, что Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию КПИ имени Игоря Сикорского изучает возможные сценарии затопления близлежащих территорий после разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра.
"Объектами изучения стали гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС. <...> Нет сомнений, что режим Зеленского затевает циничную провокацию против собственного населения, <...> чтобы потом опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоциде. Заодно выклянчить у Запада новую помощь и прикрыть свою террористическую деятельность", — пояснила Захарова.
По словам представителя МИД России, по расчётам этого центра, при разливе Киевского водохранилища площадь затопления составит до двух тысяч квадратных километров, под водой окажутся 76 населённых пунктов, в том числе районы украинской столицы Киева. Число пострадавших достигнет 900 тыс. человек — в основном киевлян.
В случае разлива Каневского водохранилища окажутся затоплены четыре тысячи квадратных километров и 177 населённых пунктов, пострадают 75 тыс. человек, добавила Захарова.
Она подчеркнула, что в сентябре-октябре 2022 года именно эта организация моделировала последствия прорыва Каховской ГЭС.
Подрыв Каховской ГЭС Украина осуществила в ночь на 6 июня 2023 года. Тогда вода из Каховскоговодохранилища затопила прибрежные сёла и города левобережной Херсонщины, в т.ч. Алёшки и Новую Каховку. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2024
13:00
Стыдливое голосование по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 июляПервый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о весьма показательном голосовании по украинскому проекту резолюции по ЗАЭС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Примечательно, что ВСУ обстреливали инженеров, работавших на Каховской ГЭС после её прорыва.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
"Скажу странную вещь, но тем не менее: к сожалению, это [подрыв Каховской ГЭС] сорвало их контрнаступление на этом направлении", — отметил Путин.
Он пояснил, что сказал "к сожалению", поскольку "лучше бы они (украинские военные — Ред.) там наступали".
"Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать", — подчёркивал тогда Путин.
По его словам, кто виновен в подрыве — "понятно": украинские военные целенаправленно наносили удары HIMARS по Каховской ГЭС.
"Вы знаете, я не буду сейчас на 100% говорить вещи, в которых я не уверен. По большому счету мы не фиксировали больших взрывов. Но дело в чем: перед тем как разрушение произошло, они целенаправленно "Хаймарсами" били многократно по Каховской ГЭС. Вот в чём всё дело", — отмечал Путин.
Россия "точно не заинтересована" в ударах по ГЭС из-за тяжёлых последствий для подконтрольных территорий, подчеркивал он.
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что речь идёт о преднамеренной диверсии.
"Мы официально заявляем, что здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима", - указывал он.
Советник президента США Джейк Салливан
09:14
США ответят России "силой и энергично". Главное на Украине на утро 12 июляВ США пообещали силовой и энергичный ответ на ракетную атаку по объектам обороны в Киеве
Примечательно, что ещё в декабре 2022 года издание The Washington Post сообщало о том, что украинские военные во время наступления ВС РФ рассматривали вариант подрыва плотины, но тогда отказались от этой затеи.
Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт. По версии следствия, плотина ГЭС разрушилась "в результате преступных действий со стороны вооружённых формирований Украины".
Из зоны бедствия эвакуировали около 9 тыс. жителей, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
Как подчеркивал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, после подрыва ГЭС Каховского водохранилища "как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ — величайшее преступление, нарушившее экологическое равновесие.
Однако Украина обвинила в произошедшем Россию, заявив об "экоциде". При этом украинскую версию случившегося поддержали и на Западе.
Примечательно, что после разрушения плотины Каховской ГЭС украинские военные также обстреливали российских инженеров и российское оборудование для изучения подземных вод. Об этом год спустя на сессии Петербургского международного экономического форума "Вода дороже золота", заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Нам… пришлось провести большую работу, чтобы изучить все подземные воды, которые находятся вдоль русла реки [Днепра], чтобы дать мирным жителям воду, чтобы она была в скважинах, появились новые скважины", - отмечал Козлов.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Вчера, 18:37
Разработка немецких ракет против России, на Украине могут появиться 17-летние "уклонисты". Итоги 11 июляВ ЕС создается коалиция по разработке дальнобойных ракет для войны против России; украинских мужчин торопят обновить данные в военкомате – не уйдут даже дети; ФСБ предотвратила теракт и задержала агента
По его словам, инженеры находились в зоне риска, потому что оборудование для поиска подземных вод похоже на установку реактивной системы залпового огня.
"Постоянно оказывались под какими-то бомбёжками, выполняя мирную миссию", - заявил министр.
При этом уничтожение плотины — не единственный случай экотерроризма со стороны ВСУ. В частности, пожарные лесничеств Херсонской области каждый день тушат около пяти возгораний, большая часть которых вызвана украинскими дронами, рассказывал 6 июля РИА Новости директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян.
"Тушим лес каждый день, в день по пять, по шесть пожаров у нас.... Если брать этот год - массово пошла атака дронами. То есть, Мавики, FPV, бросают дроны, зажигательные снаряды и палят лес. Хотят его выкурить, чтобы ничего здесь нам не досталось. Мы боремся постоянно", - отмечал Лукьян.
Кроме того, ВСУ регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, разрушение которой может быть чревато масштабной экологической катастрофой не только на территории Восточной Европы, но и во всём мире.
Таким образом, украинское политическое руководство может пойти на разрушение плотин Киевской и Каневской ГЭС, в т.ч. и с тем, чтобы выбить у союзников всё больше военной помощи.
О грядущем обострении на фронте - в интервью Александра Чаленко с командиром подразделения "Царские волки, сенатором Дмитрием Рогозиным "Дмитрий Рогозин: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте"
 
ЭксклюзивХроникиВладимир ПутинМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСледственный комитетКиевУкраинаРоссияThe Washington PostКаховская ГЭС
 
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13:00Стыдливое голосование по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 июля
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