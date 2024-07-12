Память о режиссере Виктюке, олимпийские традиции Парижа, киевские муралы. События культуры за неделю
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Театр Виктюка лишился названия и легендарных постановок; Париж готовится к Олимпиаде не только со спортсменами; в Киеве будут регулировать муралы, а в Сеуле показывают современную российскую живопись
Театр Романа Виктюка больше не Виктюка
Режиссер Константин Богомолов, который и так является художественным руководителем Театра на Малой Бронной, а также сотрудничает с другими театрами и снимает кино, в июне 2024 года был назначен художественным руководителем Театра Виктюка.
Память об основателе и бессменном руководителе в театре сохранялась тщательно и бережно: никому не только не приходило в голову сменить его название, но и кабинет Романа Григорьевича был в своем роде культовым местом, где висела памятная табличка, его легендарные спектакли шли с большим успехом без купюр и изменений, а в необходимых местах звучал голос мэтра: например, с просьбой отключить мобильные телефоны перед началом спектакля или в прологе и эпилоге его "Служанок".
Спустя месяц после своего назначения все изменить решил Богомолов. Во-первых, сменил название театра, во-вторых – репертуар.
Следующее объявление появилось на всех ресурсах театра:
"Театр Романа Виктюка меняет название. Отныне это пространство официально именуется "Театр – Сцена "Мельников", - в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.
Константин Мельников стоит в ряду выдающихся художников русского и советского авангарда, прославивших нашу культуру. Малевич, Эйзенштейн, Прокофьев и другие гении русского искусства 20 века - таков масштаб дарования и значимости этого архитектора. А построенное им здание - часть мирового архитектурного наследия и несомненное произведение искусства. Отсюда принципиальное решение нового художественного руководства: вернуть этому шедевру имя его создателя.
(...)
Что будет с работами Романа Виктюка и его учеников? Мы будем оберегать те из них, что не теряют эстетической энергии; мы сохраним на сайте раздел о творчестве Виктюка, о его спектаклях; мы будем поддерживать память о режиссере, организуя юбилейные мероприятия и лекции. Мы вышли с инициативой открыть на здании театра памятную доску."
Далее Богомолов проинформировал, что часть спектаклей уйдут из репертуара, но огорчаться не стоит, так как "театр - не музей, и жив театр, только когда открыт к переменам".
Сайт Театра Виктюка практически перестал работать, в соцсетях закрыты комментарии, но все же в личных аккаунтах ведущих артистов-виктюковцев просачивается информация о том, что переменам очевидно рады не все. Достаточно, например, почитать комментарии поклонников к публикациям звезды театра – актера Дмитрия Бозина.
Из репертуара были вычеркнуты: "Последняя любовь Дон Жуана", "Иллюзия любви", "Почти смешная история (Лакейские игры)", "Федра", "Несравненная", "Маскарад Маркиза де Сада", и главное – визитная карточка театра в течение 33 лет.
6 июля, 16:00История"Рыцарь театра" режиссёр Таиров. Взлёты и паденияАлександр Таиров руководил Камерным театром с 1914 по 1949 год. Годы деятельности Таирова – золотое время русского и советского театра, время величайших революций и экспериментов, систем Михаила Чехова и Константина Станиславского, развития режиссёрского театра, биомеханики Всеволода Мейерхольда, музыкального театра Владимира Немировича-Данченко.
"Служанки", поставленные мэтром по камерной пьесе французского драматурга Жана Жене, впервые были показаны еще в 1988 году в "Сатириконе", а уже с 1991 года стали изюминкой и сокровищем репертуара театра Виктюка.
Их называли "манифестом новой театральности", "самой скандальной постановкой 90-х" и еще множеством эпитетов в спектре от уничижительной колкости до хвалебного преклонения: "Служанки" волновали, будоражили, вызывали огромный интерес. Спустя три десятилетия ничего не изменилось: осенью 2023 года брать билеты на них нужно было обязательно заранее, в театре всегда был аншлаг.
Музыкальная концепция, хореография, костюмы: в этом спектакле все работало на изысканный эпатаж и удержание внимания, а неискушенному зрителю он запоминался прежде всего тем, что все роли в постановке (три из четырех – женские) играли мужчины.
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Александр Солдаткин в роли Клер, Алексей Нестеренко в роли Мадам, Иван Никульча в роли Месье, Дмитрий Бозин в роли Соланж (слева направо) в спектакле "Служанки"
Александр Солдаткин в роли Клер, Алексей Нестеренко в роли Мадам, Иван Никульча в роли Месье, Дмитрий Бозин в роли Соланж (слева направо) в спектакле "Служанки". Архивное фото
Критики, в основном, сходились во мнении: учитывая всю претенциозность постановки, мужчины, играющие женщин, не выглядели ни комично, ни похоже на травести-шоу, это была любопытная игра с понятиями маскулинности и женственности.
Роман Виктюк – львовянин, родился еще в польском Лемберге в 1936 году. Его творческий путь начался в родном городе, где он, в частности, основал творческое объединение "Фонд Мазоха". Затем режиссер ставил спектакли в театрах Киева, Калинина (сейчас – Тверь) и Вильнюса, а с середины 70-х годов – в Москве.
Театр Виктюка всегда считался очень авторским, самобытным. Больше десяти лет назад в народ ушла шутка команды КВН "Сборная Питера": "Зайцу – юбку" о необычных костюмах и декорациях в его театре, но в этой самобытности, очевидно любимой москвичами и не только, проявлялся гений режиссера.
Похоронен Виктюк был на Родине, во Львове – на Лычаковском кладбище, где похоронены его предки, в семейном склепе.
Культурная олимпиада
Париж вовсю готовится принять Олимпиаду-2024. Город принимал турнир в 1900-м и 1924-м, но с тех пор летние Игры прошли огромный путь: за 100 лет количество видов спорта выросло с 17 до 32, а число атлетов – с 3000 до 10 000.
XXXIII летние Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Несмотря на митинги и беспорядки после первого тура парламентских выборов, французская столица активно занимается подготовкой именно к этому событию, а мэр города Анн Идальго уверяет, что гости Парижа будут в полной безопасности.
В апреле глава парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что маршрут парада будет проходить в зоне повышенной безопасности, которую называют "антитеррористическим периметром". По его словам, она будет включать первый ряд зданий вдоль маршрута.
Традиционно игры предваряет Культурная Олимпиада: введена она была в 1912 году и до 1948 включала в себя конкурсные программы по архитектуре, литературе, музыке, живописи, скульптуре, вдохновленным спортивной тематикой.
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С тех пор изначальный смысл оказался несколько размыт, город принимающий олимпиаду просто устраивает накануне множество культурных мероприятий, не обязательно связанных со спортом.
Одна из площадок Культурной Олимпиады сейчас – Лувр: в художественных залах организованы сеансы йоги и физкультуры, устроена программа "Бег в Лувре". На столичной площади Согласия также пройдут соревнования по скейтбордингу и брейк-дэнсу.
Изюминкой называют выставку "Движущееся тело" выставочном дворце Пети Пале: там представлены более 50 завораживающих работ, включая картины, скульптуры, антиквариат и рисунки, все они посвящены теме движения и атлетизма, красоте человеческого тела.
Еще две выставки – за пределами Парижа: "La Trêve" в Сен-Дени, где экспонированы работы фотографов в самых разнообразных жанрах на тему древних Олимпийских игр и "Серфинг на волне" в Марселе, музее Regards de Provence. Эта выставка полностью посвящена покорению волн.
Русские картины и киевские муралы
В пятницу, 5 июля посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев побывал на выставке "Шедевры из России", которая проходит в эти дни в Сеуле.
250 картин современных русских художников: Ольги Булгаковой, Михаила Изотова, Игоря Орлова, Алексея Савченко, Ивана Кугача, Юрия Мокшина, Владимира Пентюхова представлены на выставке в галерее "Картина".
У галереи "Картина" оформлено сотрудничество с Российской академией художеств.
"Вначале люди не интересовались российской живописью. Но сейчас мы получаем большой интерес и хорошие отзывы. Я считаю, что даже в условиях очень сложной глобальной ситуации культура и искусство не должны утрачивать свою уникальную особенность соединять людей. Я надеюсь, что эта выставка станет символом культурного обмена между нашими странами", - заявила на мероприятии, посвященном проведению выставки, глава галереи Ким Хи Ын.
Зиновьев отметил, что, в "нынешние непростые времена", особенно важно проводить такие мероприятия, а русское искусство в Корее пользуется большой популярностью.
В Киеве тем временем решили навести порядок в вопросе муралов: с начала военных действий это вопрос зачастую был более политический, чем художественный.
© kiev-foto.infoМурал Симон Петлюра на Соломенке Киев
© kiev-foto.info
Теперь же киевский горсовет утвердил порядок нанесения и демонтажа муралов: то есть написать портреты Валерия Залужного и Бориса Джонсона, а потом закрасить их, когда политический ветер подует в другую сторону, больше не получится. А ведь получалось совсем недавно.
Поводом однако к тому, чтобы горсовет занялся уличной живописью, послужил скандал вокруг художницы Евгении Фуллен. Она написала мурал с героями романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" и написала, что он символизирует благодарность украинцев Франции за военную поддержку.
Однако местные жители улицы Сечевых Стрельцов (ранее – Артёма) оказались недовольны, так как в качестве полотна Фуллен использовала историческое здание 1903 года, в котором до Великой Октябрьской революции располагался доходный дом.
Подробнее о киевских муралах - в материале издания Украина.ру: Киевская живопись прирастает стенами. Фоторепортаж про муралы