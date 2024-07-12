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Память о режиссере Виктюке, олимпийские традиции Парижа, киевские муралы. События культуры за неделю

Память о режиссере Виктюке, олимпийские традиции Парижа, киевские муралы. События культуры за неделю - 12.07.2024 Украина.ру

Память о режиссере Виктюке, олимпийские традиции Парижа, киевские муралы. События культуры за неделю

Театр Виктюка лишился названия и легендарных постановок; Париж готовится к Олимпиаде не только со спортсменами; в Киеве будут регулировать муралы, а в Сеуле показывают современную российскую живопись

2024-07-12T05:33

2024-07-12T05:33

2024-07-12T05:33

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Театр Романа Виктюка больше не ВиктюкаРежиссер Константин Богомолов, который и так является художественным руководителем Театра на Малой Бронной, а также сотрудничает с другими театрами и снимает кино, в июне 2024 года был назначен художественным руководителем Театра Виктюка.После смерти мэтра – Народного артиста России и Народного артиста Украины – Романа Григорьевича Виктюка в 2020 году от ковида театр возглавлял режиссер Денис Азаров.Память об основателе и бессменном руководителе в театре сохранялась тщательно и бережно: никому не только не приходило в голову сменить его название, но и кабинет Романа Григорьевича был в своем роде культовым местом, где висела памятная табличка, его легендарные спектакли шли с большим успехом без купюр и изменений, а в необходимых местах звучал голос мэтра: например, с просьбой отключить мобильные телефоны перед началом спектакля или в прологе и эпилоге его "Служанок".Спустя месяц после своего назначения все изменить решил Богомолов. Во-первых, сменил название театра, во-вторых – репертуар.Следующее объявление появилось на всех ресурсах театра:"Театр Романа Виктюка меняет название. Отныне это пространство официально именуется "Театр – Сцена "Мельников", - в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.Константин Мельников стоит в ряду выдающихся художников русского и советского авангарда, прославивших нашу культуру. Малевич, Эйзенштейн, Прокофьев и другие гении русского искусства 20 века - таков масштаб дарования и значимости этого архитектора. А построенное им здание - часть мирового архитектурного наследия и несомненное произведение искусства. Отсюда принципиальное решение нового художественного руководства: вернуть этому шедевру имя его создателя.(...)Что будет с работами Романа Виктюка и его учеников? Мы будем оберегать те из них, что не теряют эстетической энергии; мы сохраним на сайте раздел о творчестве Виктюка, о его спектаклях; мы будем поддерживать память о режиссере, организуя юбилейные мероприятия и лекции. Мы вышли с инициативой открыть на здании театра памятную доску."Далее Богомолов проинформировал, что часть спектаклей уйдут из репертуара, но огорчаться не стоит, так как "театр - не музей, и жив театр, только когда открыт к переменам".Сайт Театра Виктюка практически перестал работать, в соцсетях закрыты комментарии, но все же в личных аккаунтах ведущих артистов-виктюковцев просачивается информация о том, что переменам очевидно рады не все. Достаточно, например, почитать комментарии поклонников к публикациям звезды театра – актера Дмитрия Бозина.Из репертуара были вычеркнуты: "Последняя любовь Дон Жуана", "Иллюзия любви", "Почти смешная история (Лакейские игры)", "Федра", "Несравненная", "Маскарад Маркиза де Сада", и главное – визитная карточка театра в течение 33 лет."Служанки", поставленные мэтром по камерной пьесе французского драматурга Жана Жене, впервые были показаны еще в 1988 году в "Сатириконе", а уже с 1991 года стали изюминкой и сокровищем репертуара театра Виктюка.Их называли "манифестом новой театральности", "самой скандальной постановкой 90-х" и еще множеством эпитетов в спектре от уничижительной колкости до хвалебного преклонения: "Служанки" волновали, будоражили, вызывали огромный интерес. Спустя три десятилетия ничего не изменилось: осенью 2023 года брать билеты на них нужно было обязательно заранее, в театре всегда был аншлаг.Музыкальная концепция, хореография, костюмы: в этом спектакле все работало на изысканный эпатаж и удержание внимания, а неискушенному зрителю он запоминался прежде всего тем, что все роли в постановке (три из четырех – женские) играли мужчины.Критики, в основном, сходились во мнении: учитывая всю претенциозность постановки, мужчины, играющие женщин, не выглядели ни комично, ни похоже на травести-шоу, это была любопытная игра с понятиями маскулинности и женственности.Роман Виктюк – львовянин, родился еще в польском Лемберге в 1936 году. Его творческий путь начался в родном городе, где он, в частности, основал творческое объединение "Фонд Мазоха". Затем режиссер ставил спектакли в театрах Киева, Калинина (сейчас – Тверь) и Вильнюса, а с середины 70-х годов – в Москве.Театр Виктюка всегда считался очень авторским, самобытным. Больше десяти лет назад в народ ушла шутка команды КВН "Сборная Питера": "Зайцу – юбку" о необычных костюмах и декорациях в его театре, но в этой самобытности, очевидно любимой москвичами и не только, проявлялся гений режиссера.Похоронен Виктюк был на Родине, во Львове – на Лычаковском кладбище, где похоронены его предки, в семейном склепе.Культурная олимпиадаПариж вовсю готовится принять Олимпиаду-2024. Город принимал турнир в 1900-м и 1924-м, но с тех пор летние Игры прошли огромный путь: за 100 лет количество видов спорта выросло с 17 до 32, а число атлетов – с 3000 до 10 000.XXXIII летние Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.Несмотря на митинги и беспорядки после первого тура парламентских выборов, французская столица активно занимается подготовкой именно к этому событию, а мэр города Анн Идальго уверяет, что гости Парижа будут в полной безопасности.В апреле глава парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что маршрут парада будет проходить в зоне повышенной безопасности, которую называют "антитеррористическим периметром". По его словам, она будет включать первый ряд зданий вдоль маршрута.Традиционно игры предваряет Культурная Олимпиада: введена она была в 1912 году и до 1948 включала в себя конкурсные программы по архитектуре, литературе, музыке, живописи, скульптуре, вдохновленным спортивной тематикой.С тех пор изначальный смысл оказался несколько размыт, город принимающий олимпиаду просто устраивает накануне множество культурных мероприятий, не обязательно связанных со спортом.В материале издания Euronewsотмечается, что переломным моментом для Культурной Олимпиады стал 2012 год: Лондон провел 170 000 мероприятий с участием 40 000 артистов из разных уголков страны и бывших колоний.Одна из площадок Культурной Олимпиады сейчас – Лувр: в художественных залах организованы сеансы йоги и физкультуры, устроена программа "Бег в Лувре". На столичной площади Согласия также пройдут соревнования по скейтбордингу и брейк-дэнсу.Изюминкой называют выставку "Движущееся тело" выставочном дворце Пети Пале: там представлены более 50 завораживающих работ, включая картины, скульптуры, антиквариат и рисунки, все они посвящены теме движения и атлетизма, красоте человеческого тела.Еще две выставки – за пределами Парижа: "La Trêve" в Сен-Дени, где экспонированы работы фотографов в самых разнообразных жанрах на тему древних Олимпийских игр и "Серфинг на волне" в Марселе, музее Regards de Provence. Эта выставка полностью посвящена покорению волн.Русские картины и киевские муралыВ пятницу, 5 июля посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев побывал на выставке "Шедевры из России", которая проходит в эти дни в Сеуле.250 картин современных русских художников: Ольги Булгаковой, Михаила Изотова, Игоря Орлова, Алексея Савченко, Ивана Кугача, Юрия Мокшина, Владимира Пентюхова представлены на выставке в галерее "Картина".У галереи "Картина" оформлено сотрудничество с Российской академией художеств."Вначале люди не интересовались российской живописью. Но сейчас мы получаем большой интерес и хорошие отзывы. Я считаю, что даже в условиях очень сложной глобальной ситуации культура и искусство не должны утрачивать свою уникальную особенность соединять людей. Я надеюсь, что эта выставка станет символом культурного обмена между нашими странами", - заявила на мероприятии, посвященном проведению выставки, глава галереи Ким Хи Ын.Зиновьев отметил, что, в "нынешние непростые времена", особенно важно проводить такие мероприятия, а русское искусство в Корее пользуется большой популярностью.В Киеве тем временем решили навести порядок в вопросе муралов: с начала военных действий это вопрос зачастую был более политический, чем художественный.Теперь же киевский горсовет утвердил порядок нанесения и демонтажа муралов: то есть написать портреты Валерия Залужного и Бориса Джонсона, а потом закрасить их, когда политический ветер подует в другую сторону, больше не получится. А ведь получалось совсем недавно.Поводом однако к тому, чтобы горсовет занялся уличной живописью, послужил скандал вокруг художницы Евгении Фуллен. Она написала мурал с героями романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" и написала, что он символизирует благодарность украинцев Франции за военную поддержку.Однако местные жители улицы Сечевых Стрельцов (ранее – Артёма) оказались недовольны, так как в качестве полотна Фуллен использовала историческое здание 1903 года, в котором до Великой Октябрьской революции располагался доходный дом.Подробнее о киевских муралах - в материале издания Украина.ру: Киевская живопись прирастает стенами. Фоторепортаж про муралы

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эксклюзив, культура, театр, париж, киев, сеул, роман виктюк, москва