Располаги ВСУ и склады с БК: военный эксперт рассказал, почему ВС РФ ударили по заводу в Краматорске
В Краматорске расположен завод "Станкострой", на котором выпускали самоходки для ВСУ. Можно предположить, что подобное производство было организовано и в цехах НКМЗ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
На днях стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Краматорске.
Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) — это город в городе. Он занимает верхнюю часть Краматорска. Верхняя часть, которая называется Соцгород, занимает несколько десятков километров, рассказал эксперт.
Кроме того, в Краматорске расположен крупный завод "Станкострой", на котором по чешской лицензии выпускали самоходки для ВСУ. Можно предположить, что подобное производство было организовано и в цехах НКМЗ, добавил он.
"НКМЗ — это флагман всего советского машиностроения, трудно сказать, что там не производилось, от шагающих экскаваторов для угольных разрезов до машин, которые использовались в Арктике", - подчеркнул Измайлов.
Сейчас свои задачи полноценно завод выполнять не может, все оборудование вывезли, поэтому громадные ангары цехов и дополнительных производств используются в качестве располаг ВСУ, складов для хранения БК и ближайших ремонтных мастерских для фронта, заключил собеседник издания.
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