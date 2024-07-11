https://ukraina.ru/20240711/1056174161.html

Располаги ВСУ и склады с БК: военный эксперт рассказал, почему ВС РФ ударили по заводу в Краматорске

Располаги ВСУ и склады с БК: военный эксперт рассказал, почему ВС РФ ударили по заводу в Краматорске - 11.07.2024 Украина.ру

Располаги ВСУ и склады с БК: военный эксперт рассказал, почему ВС РФ ударили по заводу в Краматорске

В Краматорске расположен завод "Станкострой", на котором выпускали самоходки для ВСУ. Можно предположить, что подобное производство было организовано и в цехах НКМЗ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-07-11T03:15

2024-07-11T03:15

2024-07-11T03:15

новости

россия

краматорск

олег измайлов

склады

всу

завод

ракетный удар

танки

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102608/15/1026081590_0:124:1162:778_1920x0_80_0_0_accbb4aa93750b112a6b9ce812938493.jpg

На днях стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Краматорске.Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) — это город в городе. Он занимает верхнюю часть Краматорска. Верхняя часть, которая называется Соцгород, занимает несколько десятков километров, рассказал эксперт.Кроме того, в Краматорске расположен крупный завод "Станкострой", на котором по чешской лицензии выпускали самоходки для ВСУ. Можно предположить, что подобное производство было организовано и в цехах НКМЗ, добавил он.Сейчас свои задачи полноценно завод выполнять не может, все оборудование вывезли, поэтому громадные ангары цехов и дополнительных производств используются в качестве располаг ВСУ, складов для хранения БК и ближайших ремонтных мастерских для фронта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом

https://ukraina.ru/20240710/1056166504.html

россия

краматорск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, краматорск, олег измайлов, склады, всу, завод, ракетный удар, танки, сво, промышленность