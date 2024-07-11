Располаги ВСУ и склады с БК: военный эксперт рассказал, почему ВС РФ ударили по заводу в Краматорске - 11.07.2024 Украина.ру
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Располаги ВСУ и склады с БК: военный эксперт рассказал, почему ВС РФ ударили по заводу в Краматорске
Располаги ВСУ и склады с БК: военный эксперт рассказал, почему ВС РФ ударили по заводу в Краматорске - 11.07.2024 Украина.ру
Располаги ВСУ и склады с БК: военный эксперт рассказал, почему ВС РФ ударили по заводу в Краматорске
В Краматорске расположен завод "Станкострой", на котором выпускали самоходки для ВСУ. Можно предположить, что подобное производство было организовано и в цехах НКМЗ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-07-11T03:15
2024-07-11T03:15
новости
россия
краматорск
олег измайлов
склады
всу
завод
ракетный удар
танки
сво
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На днях стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Краматорске.Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) — это город в городе. Он занимает верхнюю часть Краматорска. Верхняя часть, которая называется Соцгород, занимает несколько десятков километров, рассказал эксперт.Кроме того, в Краматорске расположен крупный завод "Станкострой", на котором по чешской лицензии выпускали самоходки для ВСУ. Можно предположить, что подобное производство было организовано и в цехах НКМЗ, добавил он.Сейчас свои задачи полноценно завод выполнять не может, все оборудование вывезли, поэтому громадные ангары цехов и дополнительных производств используются в качестве располаг ВСУ, складов для хранения БК и ближайших ремонтных мастерских для фронта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
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новости, россия, краматорск, олег измайлов, склады, всу, завод, ракетный удар, танки, сво, промышленность
Новости, Россия, Краматорск, Олег Измайлов, склады, ВСУ, завод, ракетный удар, танки, СВО, промышленность

Располаги ВСУ и склады с БК: военный эксперт рассказал, почему ВС РФ ударили по заводу в Краматорске

03:15 11.07.2024
 
© nkmz.comНКМЗ
НКМЗ
© nkmz.com
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В Краматорске расположен завод "Станкострой", на котором выпускали самоходки для ВСУ. Можно предположить, что подобное производство было организовано и в цехах НКМЗ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
На днях стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Краматорске.
Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) — это город в городе. Он занимает верхнюю часть Краматорска. Верхняя часть, которая называется Соцгород, занимает несколько десятков километров, рассказал эксперт.
Кроме того, в Краматорске расположен крупный завод "Станкострой", на котором по чешской лицензии выпускали самоходки для ВСУ. Можно предположить, что подобное производство было организовано и в цехах НКМЗ, добавил он.
"НКМЗ — это флагман всего советского машиностроения, трудно сказать, что там не производилось, от шагающих экскаваторов для угольных разрезов до машин, которые использовались в Арктике", - подчеркнул Измайлов.
Сейчас свои задачи полноценно завод выполнять не может, все оборудование вывезли, поэтому громадные ангары цехов и дополнительных производств используются в качестве располаг ВСУ, складов для хранения БК и ближайших ремонтных мастерских для фронта, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
О том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
- РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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