"Это предвестник катастрофы": эксперт раскрыл, как ВС РФ заняли плацдарм и перекрыли пути отступления ВСУ

Кирилл Копылов о том, почему проиграть войну в тылу намного проще, чем на поле боя

Когда кто-то выступает с призывами провести мобилизацию общества и экономики, он должен понимать, что проиграть войну в тылу гораздо проще, чем на поле боя. Можно сколько угодно спорить о том, могла ли Российская империя на фронте досидеть до 1918 года, но поворотным моментом во всей это истории стали хлебные бунты в Санкт-Петербурге