"Это предвестник катастрофы": эксперт раскрыл, как ВС РФ заняли плацдарм и перекрыли пути отступления ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Создав плацдарм на берегу Северского Донца, российская армия получает возможность наступать в сторону Старого Салтова, перекрывая ВСУ пути отступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
На днях российские войска смогли со стороны Стариц и Бугроватки переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка.
Речь идет о форсировании ВС РФ Северского Донца в районе села Прилипка. Во-первых, российские войска показали, что сплошной обороны противника на реке нет. И навести переправу можно, несмотря на заметное преимущество в дронах, рассказал эксперт.
Российские бойцы переправились со стороны Бугроватки, таким образом наметился выход в тыл гарнизону ВСУ, который обороняется в южной части Волчанска, уточнил он.
"Эти дороги, которые идут через мосты у села Прилипка, идут от Липцев до Волчанска. Благодаря этому противник мог играть своими резервами, перебрасывая их в зависимости от обстановки", - подчеркнул Измайлов.
Создав плацдарм на берегу Северского Донца, российская армия получает возможность наступать в сторону Старого Салтова, перекрывая ВСУ пути отступления из этой части Харьковской области, отметил специалист.
"Понятно, что захват плацдарма пока не катастрофа для ВСУ, но уже предвестник катастрофы", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
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