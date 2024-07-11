"Это предвестник катастрофы": эксперт раскрыл, как ВС РФ заняли плацдарм и перекрыли пути отступления ВСУ - 11.07.2024 Украина.ру
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"Это предвестник катастрофы": эксперт раскрыл, как ВС РФ заняли плацдарм и перекрыли пути отступления ВСУ
"Это предвестник катастрофы": эксперт раскрыл, как ВС РФ заняли плацдарм и перекрыли пути отступления ВСУ - 11.07.2024 Украина.ру
"Это предвестник катастрофы": эксперт раскрыл, как ВС РФ заняли плацдарм и перекрыли пути отступления ВСУ
Создав плацдарм на берегу Северского Донца, российская армия получает возможность наступать в сторону Старого Салтова, перекрывая ВСУ пути отступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-07-11T05:50
2024-07-11T05:50
новости
россия
волчанск
олег измайлов
вс рф
наступление
северский донец
харьковская область
всу
отступление
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На днях российские войска смогли со стороны Стариц и Бугроватки переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка.Речь идет о форсировании ВС РФ Северского Донца в районе села Прилипка. Во-первых, российские войска показали, что сплошной обороны противника на реке нет. И навести переправу можно, несмотря на заметное преимущество в дронах, рассказал эксперт.Российские бойцы переправились со стороны Бугроватки, таким образом наметился выход в тыл гарнизону ВСУ, который обороняется в южной части Волчанска, уточнил он.Создав плацдарм на берегу Северского Донца, российская армия получает возможность наступать в сторону Старого Салтова, перекрывая ВСУ пути отступления из этой части Харьковской области, отметил специалист."Понятно, что захват плацдарма пока не катастрофа для ВСУ, но уже предвестник катастрофы", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
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волчанск
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новости, россия, волчанск, олег измайлов, вс рф, наступление, северский донец , харьковская область, всу, отступление, плацдарм, резервы
Новости, Россия, Волчанск, Олег Измайлов, ВС РФ, наступление, Северский Донец , Харьковская область, ВСУ, отступление, плацдарм, резервы

"Это предвестник катастрофы": эксперт раскрыл, как ВС РФ заняли плацдарм и перекрыли пути отступления ВСУ

05:50 11.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Создав плацдарм на берегу Северского Донца, российская армия получает возможность наступать в сторону Старого Салтова, перекрывая ВСУ пути отступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
На днях российские войска смогли со стороны Стариц и Бугроватки переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка.
Речь идет о форсировании ВС РФ Северского Донца в районе села Прилипка. Во-первых, российские войска показали, что сплошной обороны противника на реке нет. И навести переправу можно, несмотря на заметное преимущество в дронах, рассказал эксперт.
Российские бойцы переправились со стороны Бугроватки, таким образом наметился выход в тыл гарнизону ВСУ, который обороняется в южной части Волчанска, уточнил он.
"Эти дороги, которые идут через мосты у села Прилипка, идут от Липцев до Волчанска. Благодаря этому противник мог играть своими резервами, перебрасывая их в зависимости от обстановки", - подчеркнул Измайлов.
Создав плацдарм на берегу Северского Донца, российская армия получает возможность наступать в сторону Старого Салтова, перекрывая ВСУ пути отступления из этой части Харьковской области, отметил специалист.
"Понятно, что захват плацдарма пока не катастрофа для ВСУ, но уже предвестник катастрофы", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
О том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 05:39
Кирилл Копылов о том, почему проиграть войну в тылу намного проще, чем на поле бояКогда кто-то выступает с призывами провести мобилизацию общества и экономики, он должен понимать, что проиграть войну в тылу гораздо проще, чем на поле боя. Можно сколько угодно спорить о том, могла ли Российская империя на фронте досидеть до 1918 года, но поворотным моментом во всей это истории стали хлебные бунты в Санкт-Петербурге
 
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