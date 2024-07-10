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"Самое щедрое предложение": американский блогер оценил мирные инициативы Путина

"Самое щедрое предложение": американский блогер оценил мирные инициативы Путина - 10.07.2024 Украина.ру

"Самое щедрое предложение": американский блогер оценил мирные инициативы Путина

Американский блогер Джексон Хинкл назвал мирное предложение президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта - самым щедрым предложением, которое только могли ожидать Киев и Запад

2024-07-10T10:10

2024-07-10T10:10

2024-07-10T10:11

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"Пока что это (предложение Путина - ред.) - самое щедрое предложение, которое только могли ожидать Украина и коллективный Запад, так как там даже не идет речи об Одессе или Харькове. Это лучшее предложение, которое мог получить коллективный Запад, и отказ от него приведет только к тому, что Украина потеряет еще больше земель, а Запад - оружия и денег", - объяснил Хинкл.По его мнению, самая забавная реакция на предложение Путина была со стороны Владимира Зеленского, который проигнорировал слова российского лидера, в то время как генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что данный план не отвечает интересам Украины.Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, россия, владимир путин, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато