"Самое щедрое предложение": американский блогер оценил мирные инициативы Путина - 10.07.2024 Украина.ру
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"Самое щедрое предложение": американский блогер оценил мирные инициативы Путина
"Самое щедрое предложение": американский блогер оценил мирные инициативы Путина - 10.07.2024 Украина.ру
"Самое щедрое предложение": американский блогер оценил мирные инициативы Путина
Американский блогер Джексон Хинкл назвал мирное предложение президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта - самым щедрым предложением, которое только могли ожидать Киев и Запад
2024-07-10T10:10
2024-07-10T10:11
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"Пока что это (предложение Путина - ред.) - самое щедрое предложение, которое только могли ожидать Украина и коллективный Запад, так как там даже не идет речи об Одессе или Харькове. Это лучшее предложение, которое мог получить коллективный Запад, и отказ от него приведет только к тому, что Украина потеряет еще больше земель, а Запад - оружия и денег", - объяснил Хинкл.По его мнению, самая забавная реакция на предложение Путина была со стороны Владимира Зеленского, который проигнорировал слова российского лидера, в то время как генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что данный план не отвечает интересам Украины.Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, россия, владимир путин, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО

"Самое щедрое предложение": американский блогер оценил мирные инициативы Путина

10:10 10.07.2024 (обновлено: 10:11 10.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Американский блогер Джексон Хинкл назвал мирное предложение президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта - самым щедрым предложением, которое только могли ожидать Киев и Запад
"Пока что это (предложение Путина - ред.) - самое щедрое предложение, которое только могли ожидать Украина и коллективный Запад, так как там даже не идет речи об Одессе или Харькове. Это лучшее предложение, которое мог получить коллективный Запад, и отказ от него приведет только к тому, что Украина потеряет еще больше земель, а Запад - оружия и денег", - объяснил Хинкл.
По его мнению, самая забавная реакция на предложение Путина была со стороны Владимира Зеленского, который проигнорировал слова российского лидера, в то время как генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что данный план не отвечает интересам Украины.
"Я думаю, что это прекрасная иллюстрация слов, которые мы слышим уже на протяжении многих лет об Украине как суверенном государстве, которое способно принимать решения самостоятельно. На деле же мы видим, что за Украину отвечает НАТО", - заключил блогер.
Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
 
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