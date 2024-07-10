https://ukraina.ru/20240710/1056156069.html

На глазах посыпался фронт: эксперт рассказал, как армия РФ "раздолбила в щебенку" старые укрепления ВСУ

На глазах посыпался фронт: эксперт рассказал, как армия РФ "раздолбила в щебенку" старые укрепления ВСУ - 10.07.2024 Украина.ру

На глазах посыпался фронт: эксперт рассказал, как армия РФ "раздолбила в щебенку" старые укрепления ВСУ

В какой-то момент у ВСУ посыпался фронт на локальном участке в пригороде Дзержинска и Новгородского. Российские бойцы буквально за день смогли продвинуться на 2-3 километра и заняли поселки Шумы и Южное (Ленинское). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-07-10T05:50

2024-07-10T05:50

2024-07-10T05:50

новости

россия

волчанск

нью-йорк

сергей полетаев

всу

наступление

укрепления

вс рф

сво

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У ВСУ еще на прошлой неделе начался кризис в пригороде Дзержинска (Торецка) и поселка Новгородское (Нью-Йорк). В частности, в поселке Северное. Поскольку это была последняя оставшаяся линия соприкосновения с 2014 года, с украинской стороны там были старые бетонные укрепления, откуда их оттуда отогнали, рассказал эксперт.В какой-то момент у ВСУ прямо на глазах посыпался фронт на этом локальном участке. Наши бойцы буквально за день продвинулись на 2-3 километра и заняли населенные пункты Шумы и Ленинское (Южное), добавил он.Наверное, ВСУ сняли оттуда войска: то ли вывели на ротацию, то ли перебросили под Волчанск. В этот момент все и случилось. Это очень похоже на прорыв под Очеретино, только тут успехи поскромнее, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные могут отрезать группировку ВСУ от снабжения в Волчанске - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе

https://ukraina.ru/20240709/1056136547.html

россия

волчанск

нью-йорк

очеретино

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