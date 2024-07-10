На глазах посыпался фронт: эксперт рассказал, как армия РФ "раздолбила в щебенку" старые укрепления ВСУ
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
В какой-то момент у ВСУ посыпался фронт на локальном участке в пригороде Дзержинска и Новгородского. Российские бойцы буквально за день смогли продвинуться на 2-3 километра и заняли поселки Шумы и Южное (Ленинское). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
У ВСУ еще на прошлой неделе начался кризис в пригороде Дзержинска (Торецка) и поселка Новгородское (Нью-Йорк). В частности, в поселке Северное. Поскольку это была последняя оставшаяся линия соприкосновения с 2014 года, с украинской стороны там были старые бетонные укрепления, откуда их оттуда отогнали, рассказал эксперт.
В какой-то момент у ВСУ прямо на глазах посыпался фронт на этом локальном участке. Наши бойцы буквально за день продвинулись на 2-3 километра и заняли населенные пункты Шумы и Ленинское (Южное), добавил он.
"Почему это произошло? Количество перешло в качество. ВС РФ долго долбили ФАБами старые укрепления, пока не раздолбили их в щебенку. Укрепления перестали быть укреплениями, гарнизон перестал быть гарнизоном", - подчеркнул Полетаев.
Наверное, ВСУ сняли оттуда войска: то ли вывели на ротацию, то ли перебросили под Волчанск. В этот момент все и случилось. Это очень похоже на прорыв под Очеретино, только тут успехи поскромнее, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
О том, как российские военные могут отрезать группировку ВСУ от снабжения в Волчанске - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе