Житель Якутии переводил криптовалюту украинским военным - ФСБ - 08.07.2024 Украина.ру
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Житель Якутии переводил криптовалюту украинским военным - ФСБ
Житель Якутии переводил криптовалюту украинским военным - ФСБ - 08.07.2024 Украина.ру
Житель Якутии переводил криптовалюту украинским военным - ФСБ
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Якутии за госизмену, сообщает пресс-служба управления ФСБ России в регионе
2024-07-08T09:03
2024-07-08T09:13
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"Задержан местный житель, осуществивший перевод денежных средств в адрес украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"* (задействуется вооруженными силами Украины для решения задач, направленных на подрыв основ конституционного строя России и свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов) с использованием криптовалютных средств", - рассказали в пресс-службе.Злоумышленник вступил в группу террористической организации в соцсети, где получил от украинских кураторов инструкцию по переводу денежных средств в криптокошелек вражеского подразделения.* Признан террористической организацией и запрещен на территории Российской Федерации.Подробнее о террористическом формировани - в материале Украинский фонд для журналистов спонсирует террористический легион "Свобода России"* - СМИ на сайте Украина.ру.
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новости, фсб, вооруженные силы украины, госизмена, деньги
Новости, ФСБ, Вооруженные силы Украины, госизмена, деньги

Житель Якутии переводил криптовалюту украинским военным - ФСБ

09:03 08.07.2024 (обновлено: 09:13 08.07.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткойн
Криптовалюта биткойн - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Следователи ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Якутии за госизмену, сообщает пресс-служба управления ФСБ России в регионе
"Задержан местный житель, осуществивший перевод денежных средств в адрес украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"* (задействуется вооруженными силами Украины для решения задач, направленных на подрыв основ конституционного строя России и свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов) с использованием криптовалютных средств", - рассказали в пресс-службе.
Злоумышленник вступил в группу террористической организации в соцсети, где получил от украинских кураторов инструкцию по переводу денежных средств в криптокошелек вражеского подразделения.
"В настоящее время фигурант уголовного дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием", - добавили в пресс-службе.
* Признан террористической организацией и запрещен на территории Российской Федерации.
Подробнее о террористическом формировани - в материале Украинский фонд для журналистов спонсирует террористический легион "Свобода России"* - СМИ на сайте Украина.ру.
 
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