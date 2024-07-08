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Житель Якутии переводил криптовалюту украинским военным - ФСБ

Житель Якутии переводил криптовалюту украинским военным - ФСБ - 08.07.2024 Украина.ру

Житель Якутии переводил криптовалюту украинским военным - ФСБ

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Якутии за госизмену, сообщает пресс-служба управления ФСБ России в регионе

2024-07-08T09:03

2024-07-08T09:03

2024-07-08T09:13

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"Задержан местный житель, осуществивший перевод денежных средств в адрес украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"* (задействуется вооруженными силами Украины для решения задач, направленных на подрыв основ конституционного строя России и свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов) с использованием криптовалютных средств", - рассказали в пресс-службе.Злоумышленник вступил в группу террористической организации в соцсети, где получил от украинских кураторов инструкцию по переводу денежных средств в криптокошелек вражеского подразделения.* Признан террористической организацией и запрещен на территории Российской Федерации.Подробнее о террористическом формировани - в материале Украинский фонд для журналистов спонсирует террористический легион "Свобода России"* - СМИ на сайте Украина.ру.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фсб, вооруженные силы украины, госизмена, деньги