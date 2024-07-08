Житель Якутии переводил криптовалюту украинским военным - ФСБ
09:03 08.07.2024 (обновлено: 09:13 08.07.2024)
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Якутии за госизмену, сообщает пресс-служба управления ФСБ России в регионе
"Задержан местный житель, осуществивший перевод денежных средств в адрес украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России"* (задействуется вооруженными силами Украины для решения задач, направленных на подрыв основ конституционного строя России и свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов) с использованием криптовалютных средств", - рассказали в пресс-службе.
Злоумышленник вступил в группу террористической организации в соцсети, где получил от украинских кураторов инструкцию по переводу денежных средств в криптокошелек вражеского подразделения.
"В настоящее время фигурант уголовного дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием", - добавили в пресс-службе.
* Признан террористической организацией и запрещен на территории Российской Федерации.
Подробнее о террористическом формировани - в материале Украинский фонд для журналистов спонсирует террористический легион "Свобода России"* - СМИ на сайте Украина.ру.