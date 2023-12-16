https://ukraina.ru/20231216/1052171407.html
Украинский фонд для журналистов спонсирует террористический легион "Свобода России"* - СМИ
Украинский фонд для журналистов спонсирует террористический легион "Свобода России"* - СМИ - 16.12.2023 Украина.ру
Украинский фонд для журналистов спонсирует террористический легион "Свобода России"* - СМИ
Украинский фонд для помощи представителям СМИ собирает деньги для легиона "Свобода России"*, сообщили 16 декабря журналисты РИА Новости
2023-12-16T09:39
2023-12-16T09:39
2023-12-16T09:39
новости
россия
украина
фонд
легион
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На сайте легиона "Свобода России"* указаны реквизиты счета для финансовой помощи: он принадлежит благотворительной организации "Фонд 24.02".Фонд создавали "журналисты для журналистов“, говорится на сайте. В частности, там указано, что организация проводит тренинги по вопросам безопасности, оказывает консультационную и гуманитарную помощь сотрудникам СМИ.Соучредителем и исполнительным директором фонда является Катерина Сергацкова. Известно, что она родилась в России, а в 2015 году получила украинское гражданство. Также является журналистом, телеведущей и основателем украинского издание "Заборона медиа" ("Запрет медиа“ - пер.укр.). Она покинула территорию Украины в 2020 году из-за якобы поступивших угроз в её адрес.Вторым соучредителем является медиаменеджер, видеопродюсер Роман Степанович.Фонд зарегистрировали в апреле 2023 года.В феврале Верховный суд признал легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в стране. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов". Журналисты издания сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников легиона в России как минимум 20 уголовных дел.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20231122/1051247753.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, фонд, легион
Украинский фонд для журналистов спонсирует террористический легион "Свобода России"* - СМИ
Украинский фонд для помощи представителям СМИ собирает деньги для легиона "Свобода России"*, сообщили 16 декабря журналисты РИА Новости
На сайте легиона "Свобода России"* указаны реквизиты счета для финансовой помощи: он принадлежит благотворительной организации "Фонд 24.02".
Фонд создавали "журналисты для журналистов“, говорится на сайте. В частности, там указано, что организация проводит тренинги по вопросам безопасности, оказывает консультационную и гуманитарную помощь сотрудникам СМИ.
"Более 900 реципиентов (с 24 февраля 2022 года) получили помощь от Фонда 2402. Из них более 20 редакций украинских изданий обеспечены бронежилетами и шлемами, более сотни журналистов, фрилансеров, фиксеров, локальных продюсеров получили средства защиты и техническое оборудование для работы в опасных условиях", — говорится на сайте.
Соучредителем и исполнительным директором фонда является Катерина Сергацкова. Известно, что она родилась в России, а в 2015 году получила украинское гражданство. Также является журналистом, телеведущей и основателем украинского издание "Заборона медиа" ("Запрет медиа“ - пер.укр.). Она покинула территорию Украины в 2020 году из-за якобы поступивших угроз в её адрес.
Вторым соучредителем является медиаменеджер, видеопродюсер Роман Степанович.
Фонд зарегистрировали в апреле 2023 года.
В феврале Верховный суд признал легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в стране. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".
Журналисты издания сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что следствие возбудило в отношении участников и сторонников легиона в России как минимум 20 уголовных дел.
* Запрещенная в России террористическая организация