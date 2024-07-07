https://ukraina.ru/20240707/1056110982.html

На маленьком плоту и дельтаплан, изучение вражеских ракет. Главное на Украине на утро 7 июля

На маленьком плоту и дельтаплан, изучение вражеских ракет. Главное на Украине на утро 7 июля - 07.07.2024 Украина.ру

На маленьком плоту и дельтаплан, изучение вражеских ракет. Главное на Украине на утро 7 июля

Украинские военные и гражданские прибегают к различным способам, чтобы покинуть территорию страны. Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow

2024-07-07T09:46

2024-07-07T09:46

2024-07-07T09:46

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Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, четверо украинских военнослужащих переплыли Днепр на самодельных плотах из пустых пластиковых бутылок и организованно сдались в плен армии России в Херсонской области."Четверо украинских военных, используя самодельные плавсредства, склеенные из пустых пластиковых бутылок, организованно переправились с правого на левый берег Днепра на Херсонщине и сдались в плен. Их уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения",— рассказал собеседник агентства.По его словам, перед переправой с правого на левый берег украинские военные воспользовались специальным каналом связи в Telegram —@FREE_SOLDIER2022.Агентство опубликовал видео с дрона, на котором было запечатлено, как украинские солдаты пересекали Днепр.Тем временем в соцсети Х опубликовали видео с рассказом украинца о побеге из страны на дельтаплане."Время невероятных историй. На Закарпатье произошла эта самая невероятная история. Мужчина решил пересечь украинскую границу, преодолев речку Тиса на самодельном дельтаплане. Во время выполнения этого захватывающего плана его преследовали не только на земле, но и в воздухе. Украинские пограничники открыли огонь и попытались сбить его, а также устроили нападение при помощи дронов. Но благодаря умению и отваге мужчины, ему удалось избежать стрельбы и успешно добраться до венгерской стороны границы, где его приняли пограничники и предоставили защиту", - читал украинец историю.Потом он добавил пару слов от себя."Это всё очень интересно. А какого х*ра они стреляли? Пограничникам ничего не угрожало — их жизни. Украине ничего не угрожало", - отметил украинец.Примечательно, что это не первая попытка использовать летательный аппарат для бегства с Украины."Год назад один кандидат наук по физике придумал простенький план. Приобрёл комбинезон парапланериста и сам параплан и несколько недель тренировался летать в одном из туристических районов Закарпатской области. Набравшись опыта, нашёл покупателя своего авто около границы. Оделся в костюм, упаковал параплан и отправился в дорогу. Он хотел продать авто, подняться на гору и перелететь на параплане границу. По иронии судьбы, маршрут он себе наметил над пограничной заставой. План потерпел крах, когда его машину остановили военные на контрольном посту и, увидев человека в костюме парапланериста, начали выяснять детали, в итоге докопавшись до всей правды. Поэтому полёт сорвался. Сейчас тот физик в Вооружённых силах Украины, старший лейтенант", - писала "Украинская правда" в своём репортаже от 22 июня.До этого, в сентябре 2023 года в интервью этому же изданию закарпатский писатель Андрей Любка рассказывал о том, как местные контрабандисты, в т.ч. использующие самодельные летальные аппараты, помогали военным."Я могу поклясться: я присутствовал на встрече контрабандистов и военных, которые обменивались технологиями в аэроразведке. Ведь то, чему военные учатся, открывают, контрабандисты сделали 10 лет тому назад: они знают, как самому построить дрон, какие платы нужно отпаять или отключить, чтобы его не засекали радары. Как этот дрон должен взять коробку сигарет, если он большой, как он должен пролететь, чтобы его не было слышно, как его нужно посадить, вернуть. Это всё контрабандисты сделали задолго до войны. И сейчас они обмениваются идеями и практическими лайфхаками, штучками, примочками. Ведь они себе это штампуют на 3-д принтерах и там есть куча изобретений <...> Один из главных героев [моего романа] сейчас воюет под омофором Главного управления разведки. В романе это герой по имени Икар, который придумал самолёт и на самолётике пересекал границу — на таком маленьком дельтаплане. И он воюет в разведке", - отмечал Любка.С тех пор прошёл почти год и на Украине растёт недовольство насильственной мобилизацией и в целом продолжающимися боевыми действиями."Донаты от населения на армию упали к нулевым отметкам - Земобилизация убила их. Донаты бизнеса на армию упали почти к нулю - Земобилизация, экономический кризис, налоговое давление убили их. Донаты европейцев на украинскую армию давно упали на дно - антирейтинг Украины в западном обществе находится на отметках 60-68%. При этом продолжает расти. Вот почему Зеленский и Ермак вшили в свой антинародный законопроект о мобилизации пункты о конфискации имущества и машин. Они будут теперь принудительно "собирать дань" с крепостных. Об этом всём мы инсайдили первые и много раз. В долгосрочную - это приведёт только к худшему сценарию и последствиям. Фактически ЗеЕрмак раскручивают спираль смерти для Украины, и являются теми, кто ведёт страну к полному краху из-за своих политических амбиций", - писал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" утром 7 июля.Другой популярный в стране канал - "Резидент" - распространил видео избиения молодого человека в Одессе."В Одессе полиция работает в стили добей украинца! Земобилизация продолжается", - подписал авторы канала видео.В стране всё острее реагируют на насильственные действия военкомов.Изучение вражеских ракетБоевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам. Те изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow/SCALP и определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением."Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия. <…> Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв. Мы понимаем глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, какие применяются датчики цели и возможную глубину пробития", — отметил специалист.РИА Новости опубликовали видео с б/ч ракеты.Кумулятивная часть ракеты Storm Shadow/SCALP представляет собой предмет цилиндрической форы около полуметра в длину с примерно таким же диаметром. Носовая часть — в виде воронки, направленной внутрь корпуса.Как рассказал инженер, изучение ракеты российскими специалистами позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.Ранее российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS.Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зелёного цвета. По размеру он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси."Кассетный суббоеприпас М74. В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук. Вскрытие кассеты происходит где-то в двухстах метрах над поверхностью грунта. За счет выступающих перьев набегающим потоком суббоеприпас начинает свое вращение. Когда он набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны и происходит поворот движка внутри. Капсюль-детонатор становится напротив ударника. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса", — рассказал 5 июля в беседе с РИА Новости специалист по работе с вооружением.Агентство опубликовало видео, посвящённое устройству боеприпаса.Также на этой неделе стало известно, что в руки к российским экспертам попала система наведения и коррекции полета ракеты — они изучают блок лазерных гироскопов и GPS модуль.По словам специалиста, в случаях, когда кассета открылась штатно, но боеприпас упал и не сработал, он остается на взводе и его перемещение уже невозможно. Населению при встрече с таким шариком нужно быть максимально осторожным."Рубашка состоит из штампованной облицовки. Внутри корпус из вольфрамового сплава, имеющий насечки. Внешняя и внутренняя оболочка сварены точечной сваркой. Внутри находится взрывчатое вещество и сам взрыватель. Гранаты РГО имеют схожую внутреннюю конструкцию. Только у нас применена сталь, у них — вольфрам", — добавил специалист.По его словам, вольфрамовые осколки набирают большую скорость при полёте."Радиус разлета осколков, согласно данным, составляет порядка 20 метров. Но объективно некоторые осколки даже на расстоянии 50 метров способны пробить металлическую дверь. Осколочное поле меньше, вероятность поражения меньше, но убойная сила осколков представляет большую угрозу. Падение 250 элементов накрывает квадрат 400 на 400 метров, суббоеприпасы падают приблизительно в пяти метрах друг от друга", — рассказал собеседник агентства.Российские специалисты тщательно изучают попавшие в их руки благодаря отваге солдат ВС РФ образцы вражеской техники с тем, чтобы усовершенствовать российское вооружение и найти способы противостоять западным военным наработкам.О происходящем на Украине — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: арест самого известного "ухилянта" и гуцульские протесты"

https://ukraina.ru/20240706/1056107111.html

https://ukraina.ru/20240706/1056106421.html

https://ukraina.ru/20240706/1056105143.html

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, днепр, владимир зеленский, андрей ермак, технологии, военная техника