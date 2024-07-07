Западная Украина за минувшую неделю: арест самого известного "ухилянта" и гуцульские протесты - 07.07.2024 Украина.ру
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Западная Украина за минувшую неделю: арест самого известного "ухилянта" и гуцульские протесты
Западная Украина за минувшую неделю: арест самого известного "ухилянта" и гуцульские протесты - 07.07.2024 Украина.ру
Западная Украина за минувшую неделю: арест самого известного "ухилянта" и гуцульские протесты
Власти пытаются улучшить ход мобилизации в регионе путем задержания статусных уклонистов и рекламных фильмов о военкомах. Однако от стихийных бунтов против "людоловов" это не спасает.
2024-07-07T07:13
2024-07-07T07:13
эксклюзив
львов
москва
украина
станислав ильницкий
андрей богдан
евгений дикий
айдар
сбу
мвд
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Во Львове поймали известного и статусного уклонистаФиксируя получение неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации, стражи порядка задержали во Львове объявленного в розыск скандального экс-прокурора Ростислава Ильницкого.Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины задокументировали факт вымогательства и получения адвокатом Богданой Москвой, которая является тёщей Ильницкого, взятки в размере 3500 долларов. Она обещала повлиять на решение служащих ТЦК (военкомата) Львовской области об обновлении военно-учетных данных двумя военнообязанными, а также предоставлении одному из них отсрочки от мобилизации.Правоохранители задержали адвоката 5 июля "на горячем", после получения от потенциального уклониста 3500 долларов. При обысках в её ручной сумочке было обнаружено около 1,5 миллиона гривен в гривневом эквиваленте. Кроме этого, изъяты и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности. А во время обыска на чердаке её дома обнаружили зятя Богданы Москвы – разыскиваемого экс-прокурора Печерского района Киева Ростислава Ильницкого.Напомним, Ильницкий стал скандально известен после того, как в октябре прошлого года сыграл роскошную свадьбу с экс-сотрудницей львовского подразделения Государственного бюро расследований Роксоланой Москвой в пятизвездочном комплексе Emily Resort. Свадьба обошлась примерно в миллион долларов, длилась два дня, число гостей варьировалось от 300 до 500, среди них были бывшие и действующие политики, правоохранители, сотрудники налоговой и депутаты. Событие вызвало значительное обсуждение в социальных сетях по поводу происхождения денег молодоженов и уместности таких расходов во время войны.После этого сотрудники Лычаковско-Железнодорожного районного ТЦК Львова попытались вручить Ростиславу Ильницкому повестку о необходимости пройти военно-врачебную комиссию. Однако они не смогли найти экс-прокурора ни по одному из адресов, а потому оставили повестку в почтовом ящике. Уже в декабре 2023 Ильницкого объявили в розыск по подозрению в подделке документов. По неофициальной информации, речь шла об оформлении разрешения на выезд за границу в качестве "волонтёра" одного из благотворительных фондов.Судя по всему, фальшивыми документами на выезд из Украины обеспечила своего новоиспеченного зятя именно адвокат Богдана Москва, ведь сейчас она подозревается в организации схемы уклонения от мобилизации, действовавшей на территории двух областей."Схема действовала на территории Львовской и Ивано-Франковской областей. Вместе с сообщниками адвокат способствовала уклонистам в обновлении военно-учетных данных в государственных реестрах, а также обеспечивала фиктивное оформление группы инвалидности. Такая схема позволяла потенциальным призывникам незаконно пересечь границу Украины", – отметили в СБУ. 6 июля адвокату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения почти 2 миллионов гривен залога.Львовские комментаторы считают подобные громкие задержания попыткой улучшить ход мобилизации в регионе. В этом же ключе следует воспринимать и попытки отбелить имидж сотрудников ТЦК, которых народ упорно называет "людоловами". Как раз 5 июля пропагандистская телестудия "Вавилон'13" обнародовала фильм о сотрудниках Львовского ТЦК, которые "помогают другим украинцам найти своё место в рядах Сил обороны".В фильме вежливые военкомы проводят ознакомительно-профилактические мероприятия с мужчинами призывного возраста на улицах Львова, проверяют документы у граждан на площади Рынок, а также в помещении сервисного центра МВД. Конечно, ни об одном случае избиения или силового задержания потенциальных мобилизованных, которые ныне происходят чуть ли не каждый день, в фильме речь не идет.На наиболее вопиющие из таких случаев вынужден реагировать даже омбудсман Украины Дмитрий Лубинец. 5 июля он заявил, что полицейские в Черновцах нарушили права человека, когда задержали и насильно доставили в ТЦК мужчину, который не сопротивлялся, бросив того на землю и заковав в наручники.Гуцулы снова бунтуют против мобилизацииВ курортном посёлке Ворохта на Гуцульщине 4 июля между местными жителями и представителями Государственной пограничной службы и ТЦК возник конфликт из-за установленного военными блокпоста. Люди также были возмущены, что в Ворохтянской общине работают работники ТЦК из другого района. По словам местных жителей, из-за этих блокпостов и раздачи повесток в Ворохту не едут туристы.Местный депутат, председатель туристического совета Ворохты и член туристического совета Ивано-Франковской области Олег Молдавчук рассказал, что к блокпосту с утра приехали не только местные жители, но и депутаты поселкового совета, и поселковый голова. Они хотели узнать, какие основания установления блокпоста на территории общины, потому что с местными властями этого не согласовывали."Блокпост отпугивает туристов и не даёт нормально работать, туристов в общине и так мало. По мнению людей, блокпост был поставлен самовольно, препятствовал трафику гостей и нормальной жизни общества", – заявил Молдавчук.По словам депутата, представитель пограничной службы ссылался на какой-то служебный приказ, но никому его не показал, и вообще не предоставил никаких документов, регламентирующих работу пограничников и сотрудников ТЦК на блокпосте в Ворохте. Тогда люди собрались у поселкового совета, их было около 300. Они интересовались, в частности, почему блокпост не поставили на дороге к курорту "Буковель" (принадлежит олигарху Игорю Коломойскому).Ситуация в посёлке напряжённая. Были случаи, что в Ворохте, Татарове и Вороненке людей снимали прямо с поездов, сажали в автобус, выписывали повестки. "Упаковывают" даже на туристических тропах в Карпатах, рассказал депутат. Поэтому ворохтянцы попросили демонтировать блокпост на территории общины."Представители пограничной службы вели себя адекватно, не пошли на конфликт с людьми, демонтировали блокпост. А работник ТЦК начал перепалку с людьми, бросился на снимающую его на телефон женщину, а другую женщину ударил в голову. Люди сняли это на видео", – говорит депутат.При этом на обнародованном в сети видео видно, что машина военных пыталась проехать сквозь толпу, а несколько женщин кричали, что на них наехали. Далее на видео видно, как толпа в штатском выталкивает машину на обочину. Один человек вылез на крышу. Военного начали избивать под одобрительные возгласы толпы. В конфликт пытался вмешаться представитель полиции, и в какой-то момент ему удалось успокоить толпу.На следующих кадрах виден военный, который сидит в машине с открытой дверью и держится за голову, возле него стоит полицейский. При этом женщины из толпы кричали: "Ты – скотина, ты на людей едешь", "Составляйте протокол, он ехал на людей". На видео слышно, как люди говорят между собой, что военного мало избили.После инцидента блокпост в Ворохте убрали. Однако военные и дальше будут проверять документы приезжающих, сообщили в Ивано-Франковском ТЦК. Там заявили, что конфликт начали жители Ворохты, которые обвинили военных в том, что из-за них на курорт не едут люди."У нас идёт война. И все мужчины на фронте или в отпуске с фронта. Вот те, кто в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает", – заявили в ТЦК. Там говорят, что пострадавший военный раньше тоже был на фронте и получил ранения."Был ранен и воевал за "подобных лиц". Такая благодарность... Нам не понятно, против чего протестуют местные? Против своих же односельчан, воюющих сейчас и защищающих нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, рискующих жизнью и воюющих за наше государство?" – говорится в заявлении ТЦК, где также обвиняют жителей Ворохты в защите уклоняющихся от военной службы.Полиция же сообщила об открытии двух уголовных производств – в связи с хулиганством и препятствованием деятельности Вооруженных сил. "Группа лиц вызывающе и грубо нарушала общественный порядок, устроила конфликт с военнослужащими Верховинского районного ТЦК, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности. На месте происшествия правоохранители провели с местными жителями разъяснительную работу. Конфликт удалось прекратить. Полицейские опросили потерпевших и установили свидетелей. Видео с камер наблюдения и поврежденное транспортное средство было изъято", – так описали инцидент в полиции.Упомянутого сотрудника ТЦК доставили в больницу в Яремче медики экстренной медицинской помощи. У мужчины диагностировали химический ожог и ушибы мягких тканей носа и лица. В Яремчанской больнице военному оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.Обещанная сразу после инцидента встреча между представителями общины и пограничниками так и не состоялась. Глава общины Ворохты Олег Дземьюк отказывается давать какие-либо комментарии СМИ. В настоящее время по открытым полицией делам никто не задержан и никому не предъявлены подозрения.Инцидент в Ворохте вызвал резкую реакцию украинских "псов войны". Бывший министр оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука заявил в комментарии каналу Novyny.LIVE: "Если в Ворохту запустить роту кадыровцев, то местные изменят свое мнение". Он также добавил, что "это мерзко, и те люди, которые участвовали в нападении на сотрудников центра комплектации, должны быть строго наказаны согласно действующему законодательству".В свою очередь бывший командир взвода батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил, что расстрелял бы протестующих в Ворохте."Наши защитники действительно ангелы с крылышками. Я сейчас не шучу. Честно говоря, вот счастье этих людей, что на блокпосте не я командовал. Вот я вам скажу, как человек с 2014 года из "Айдара", я бы просто в этой ситуации применил оружие на поражение. Причем, именно на поражение сразу", – сказал Дикий в эфире телеканала "Киев 24".Напомню, что это далеко не первый случай, когда жители Гуцульщины бунтуют против деятельности людей из ТЦК. В феврале этого года в родном селе легендарного Олексы Довбуша, прикарпатском Космаче, разъяренные женщины устроили охоту на приезжих, которые, по их мнению, были наводчиками военкомов.А в марте с другой стороны Карпат, в буковинском селе Плоска двое гуцулов на лошадях напали с топорами на автомобиль с сотрудниками ТЦК, разбили его, а самих военных избили обухами. При этом именно топоры-бартки были главным оружием Довбуша и его соратников, опрышков (так называли карпатских разбойников в XVIII-XIX веках).* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, львов, москва, украина, станислав ильницкий, андрей богдан, евгений дикий, айдар, сбу, мвд
Эксклюзив, Львов, Москва, Украина, Станислав Ильницкий, Андрей Богдан, Евгений Дикий, Айдар, СБУ, МВД

Западная Украина за минувшую неделю: арест самого известного "ухилянта" и гуцульские протесты

07:13 07.07.2024
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗападная Украина обзор
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Власти пытаются улучшить ход мобилизации в регионе путем задержания статусных уклонистов и рекламных фильмов о военкомах. Однако от стихийных бунтов против "людоловов" это не спасает.
Во Львове поймали известного и статусного уклониста
Фиксируя получение неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации, стражи порядка задержали во Львове объявленного в розыск скандального экс-прокурора Ростислава Ильницкого.
Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины задокументировали факт вымогательства и получения адвокатом Богданой Москвой, которая является тёщей Ильницкого, взятки в размере 3500 долларов. Она обещала повлиять на решение служащих ТЦК (военкомата) Львовской области об обновлении военно-учетных данных двумя военнообязанными, а также предоставлении одному из них отсрочки от мобилизации.
Правоохранители задержали адвоката 5 июля "на горячем", после получения от потенциального уклониста 3500 долларов. При обысках в её ручной сумочке было обнаружено около 1,5 миллиона гривен в гривневом эквиваленте. Кроме этого, изъяты и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности. А во время обыска на чердаке её дома обнаружили зятя Богданы Москвы – разыскиваемого экс-прокурора Печерского района Киева Ростислава Ильницкого.
Напомним, Ильницкий стал скандально известен после того, как в октябре прошлого года сыграл роскошную свадьбу с экс-сотрудницей львовского подразделения Государственного бюро расследований Роксоланой Москвой в пятизвездочном комплексе Emily Resort. Свадьба обошлась примерно в миллион долларов, длилась два дня, число гостей варьировалось от 300 до 500, среди них были бывшие и действующие политики, правоохранители, сотрудники налоговой и депутаты. Событие вызвало значительное обсуждение в социальных сетях по поводу происхождения денег молодоженов и уместности таких расходов во время войны.
После этого сотрудники Лычаковско-Железнодорожного районного ТЦК Львова попытались вручить Ростиславу Ильницкому повестку о необходимости пройти военно-врачебную комиссию. Однако они не смогли найти экс-прокурора ни по одному из адресов, а потому оставили повестку в почтовом ящике. Уже в декабре 2023 Ильницкого объявили в розыск по подозрению в подделке документов. По неофициальной информации, речь шла об оформлении разрешения на выезд за границу в качестве "волонтёра" одного из благотворительных фондов.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Судя по всему, фальшивыми документами на выезд из Украины обеспечила своего новоиспеченного зятя именно адвокат Богдана Москва, ведь сейчас она подозревается в организации схемы уклонения от мобилизации, действовавшей на территории двух областей.
"Схема действовала на территории Львовской и Ивано-Франковской областей. Вместе с сообщниками адвокат способствовала уклонистам в обновлении военно-учетных данных в государственных реестрах, а также обеспечивала фиктивное оформление группы инвалидности. Такая схема позволяла потенциальным призывникам незаконно пересечь границу Украины", – отметили в СБУ. 6 июля адвокату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения почти 2 миллионов гривен залога.
Львовские комментаторы считают подобные громкие задержания попыткой улучшить ход мобилизации в регионе. В этом же ключе следует воспринимать и попытки отбелить имидж сотрудников ТЦК, которых народ упорно называет "людоловами". Как раз 5 июля пропагандистская телестудия "Вавилон'13" обнародовала фильм о сотрудниках Львовского ТЦК, которые "помогают другим украинцам найти своё место в рядах Сил обороны".
В фильме вежливые военкомы проводят ознакомительно-профилактические мероприятия с мужчинами призывного возраста на улицах Львова, проверяют документы у граждан на площади Рынок, а также в помещении сервисного центра МВД. Конечно, ни об одном случае избиения или силового задержания потенциальных мобилизованных, которые ныне происходят чуть ли не каждый день, в фильме речь не идет.
На наиболее вопиющие из таких случаев вынужден реагировать даже омбудсман Украины Дмитрий Лубинец. 5 июля он заявил, что полицейские в Черновцах нарушили права человека, когда задержали и насильно доставили в ТЦК мужчину, который не сопротивлялся, бросив того на землю и заковав в наручники.
Гуцулы снова бунтуют против мобилизации
В курортном посёлке Ворохта на Гуцульщине 4 июля между местными жителями и представителями Государственной пограничной службы и ТЦК возник конфликт из-за установленного военными блокпоста. Люди также были возмущены, что в Ворохтянской общине работают работники ТЦК из другого района. По словам местных жителей, из-за этих блокпостов и раздачи повесток в Ворохту не едут туристы.
Местный депутат, председатель туристического совета Ворохты и член туристического совета Ивано-Франковской области Олег Молдавчук рассказал, что к блокпосту с утра приехали не только местные жители, но и депутаты поселкового совета, и поселковый голова. Они хотели узнать, какие основания установления блокпоста на территории общины, потому что с местными властями этого не согласовывали.
"Блокпост отпугивает туристов и не даёт нормально работать, туристов в общине и так мало. По мнению людей, блокпост был поставлен самовольно, препятствовал трафику гостей и нормальной жизни общества", – заявил Молдавчук.
По словам депутата, представитель пограничной службы ссылался на какой-то служебный приказ, но никому его не показал, и вообще не предоставил никаких документов, регламентирующих работу пограничников и сотрудников ТЦК на блокпосте в Ворохте. Тогда люди собрались у поселкового совета, их было около 300. Они интересовались, в частности, почему блокпост не поставили на дороге к курорту "Буковель" (принадлежит олигарху Игорю Коломойскому).
Ситуация в посёлке напряжённая. Были случаи, что в Ворохте, Татарове и Вороненке людей снимали прямо с поездов, сажали в автобус, выписывали повестки. "Упаковывают" даже на туристических тропах в Карпатах, рассказал депутат. Поэтому ворохтянцы попросили демонтировать блокпост на территории общины.
"Представители пограничной службы вели себя адекватно, не пошли на конфликт с людьми, демонтировали блокпост. А работник ТЦК начал перепалку с людьми, бросился на снимающую его на телефон женщину, а другую женщину ударил в голову. Люди сняли это на видео", – говорит депутат.
При этом на обнародованном в сети видео видно, что машина военных пыталась проехать сквозь толпу, а несколько женщин кричали, что на них наехали. Далее на видео видно, как толпа в штатском выталкивает машину на обочину. Один человек вылез на крышу. Военного начали избивать под одобрительные возгласы толпы. В конфликт пытался вмешаться представитель полиции, и в какой-то момент ему удалось успокоить толпу.
На следующих кадрах виден военный, который сидит в машине с открытой дверью и держится за голову, возле него стоит полицейский. При этом женщины из толпы кричали: "Ты – скотина, ты на людей едешь", "Составляйте протокол, он ехал на людей". На видео слышно, как люди говорят между собой, что военного мало избили.
После инцидента блокпост в Ворохте убрали. Однако военные и дальше будут проверять документы приезжающих, сообщили в Ивано-Франковском ТЦК. Там заявили, что конфликт начали жители Ворохты, которые обвинили военных в том, что из-за них на курорт не едут люди.
"У нас идёт война. И все мужчины на фронте или в отпуске с фронта. Вот те, кто в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает", – заявили в ТЦК. Там говорят, что пострадавший военный раньше тоже был на фронте и получил ранения.
"Был ранен и воевал за "подобных лиц". Такая благодарность... Нам не понятно, против чего протестуют местные? Против своих же односельчан, воюющих сейчас и защищающих нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, рискующих жизнью и воюющих за наше государство?" – говорится в заявлении ТЦК, где также обвиняют жителей Ворохты в защите уклоняющихся от военной службы.
Полиция же сообщила об открытии двух уголовных производств – в связи с хулиганством и препятствованием деятельности Вооруженных сил. "Группа лиц вызывающе и грубо нарушала общественный порядок, устроила конфликт с военнослужащими Верховинского районного ТЦК, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности. На месте происшествия правоохранители провели с местными жителями разъяснительную работу. Конфликт удалось прекратить. Полицейские опросили потерпевших и установили свидетелей. Видео с камер наблюдения и поврежденное транспортное средство было изъято", – так описали инцидент в полиции.
Упомянутого сотрудника ТЦК доставили в больницу в Яремче медики экстренной медицинской помощи. У мужчины диагностировали химический ожог и ушибы мягких тканей носа и лица. В Яремчанской больнице военному оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Обещанная сразу после инцидента встреча между представителями общины и пограничниками так и не состоялась. Глава общины Ворохты Олег Дземьюк отказывается давать какие-либо комментарии СМИ. В настоящее время по открытым полицией делам никто не задержан и никому не предъявлены подозрения.
Инцидент в Ворохте вызвал резкую реакцию украинских "псов войны". Бывший министр оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука заявил в комментарии каналу Novyny.LIVE: "Если в Ворохту запустить роту кадыровцев, то местные изменят свое мнение". Он также добавил, что "это мерзко, и те люди, которые участвовали в нападении на сотрудников центра комплектации, должны быть строго наказаны согласно действующему законодательству".
В свою очередь бывший командир взвода батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил, что расстрелял бы протестующих в Ворохте.
"Наши защитники действительно ангелы с крылышками. Я сейчас не шучу. Честно говоря, вот счастье этих людей, что на блокпосте не я командовал. Вот я вам скажу, как человек с 2014 года из "Айдара", я бы просто в этой ситуации применил оружие на поражение. Причем, именно на поражение сразу", – сказал Дикий в эфире телеканала "Киев 24".
Напомню, что это далеко не первый случай, когда жители Гуцульщины бунтуют против деятельности людей из ТЦК. В феврале этого года в родном селе легендарного Олексы Довбуша, прикарпатском Космаче, разъяренные женщины устроили охоту на приезжих, которые, по их мнению, были наводчиками военкомов.
А в марте с другой стороны Карпат, в буковинском селе Плоска двое гуцулов на лошадях напали с топорами на автомобиль с сотрудниками ТЦК, разбили его, а самих военных избили обухами. При этом именно топоры-бартки были главным оружием Довбуша и его соратников, опрышков (так называли карпатских разбойников в XVIII-XIX веках).
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ЭксклюзивЛьвовМоскваУкраинаСтанислав ИльницкийАндрей БогданЕвгений ДикийАйдарСБУМВД
 
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