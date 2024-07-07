https://ukraina.ru/20240707/1056110696.html

ВС РФ точным ударом уничтожили две установки ЗРК Patriot и станцию РЛС в Одесской области - Минобороны

ВС РФ точным ударом уничтожили две установки ЗРК Patriot и станцию РЛС в Одесской области - Минобороны - 07.07.2024 Украина.ру

ВС РФ точным ударом уничтожили две установки ЗРК Patriot и станцию РЛС в Одесской области - Минобороны

Российские военные уничтожили два зенитно-расчетных комплекса Patriot и одну станцию РЛС "Жираф" ВСУ в Одесской области. Кадры уничтожения украинской военной техники опубликовала 7 июля пресс-служба Минобороны РФ в телеграм

2024-07-07T09:29

2024-07-07T09:29

2024-07-07T09:30

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Российские военные регулярно наносят удары по стоящим на вооружении ВСУ комплексам Patriot. В марте за одну неделю стразу три комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot уничтожили российские военные. В апреле об уничтожении нескольких ЗРК сообщил журнал The Economist. В мае Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России поразили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, который стоит на вооружении ВВС США и некоторых других государств. Сообщалось, что Украина получила комплексы Patriot в рамках западной военной помощи.О том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"

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новости, россия, одесская область, минобороны, зрк patriot, сво, одесса, "кинжал", пво