ВС РФ точным ударом уничтожили две установки ЗРК Patriot и станцию РЛС в Одесской области - Минобороны
09:29 07.07.2024 (обновлено: 09:30 07.07.2024)
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Российские военные уничтожили два зенитно-расчетных комплекса Patriot и одну станцию РЛС "Жираф" ВСУ в Одесской области. Кадры уничтожения украинской военной техники опубликовала 7 июля пресс-служба Минобороны РФ в телеграм
"Расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожены две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" и радиолокационная станция "Жираф" ВСУ в районе населенного пункта Южное Одесской области", - уточнили в военном ведомстве.
Российские военные регулярно наносят удары по стоящим на вооружении ВСУ комплексам Patriot. В марте за одну неделю стразу три комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot уничтожили российские военные.
В апреле об уничтожении нескольких ЗРК сообщил журнал The Economist. В мае Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России поразили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.
Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, который стоит на вооружении ВВС США и некоторых других государств. Сообщалось, что Украина получила комплексы Patriot в рамках западной военной помощи.
О том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
06:39Сергей Полетаев: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка Дзержинская операция будет покрупнее Авдеевской, потому что протяженность фронта раза в два больше и городская агломерация в два раза больше по площади и плотности застройки. Это будет направлением главного нашего удара на летнюю кампанию. Тут будут развиваться основные события