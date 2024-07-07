ВС РФ точным ударом уничтожили две установки ЗРК Patriot и станцию РЛС в Одесской области - Минобороны - 07.07.2024 Украина.ру
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ВС РФ точным ударом уничтожили две установки ЗРК Patriot и станцию РЛС в Одесской области - Минобороны
ВС РФ точным ударом уничтожили две установки ЗРК Patriot и станцию РЛС в Одесской области - Минобороны - 07.07.2024 Украина.ру
ВС РФ точным ударом уничтожили две установки ЗРК Patriot и станцию РЛС в Одесской области - Минобороны
Российские военные уничтожили два зенитно-расчетных комплекса Patriot и одну станцию РЛС "Жираф" ВСУ в Одесской области. Кадры уничтожения украинской военной техники опубликовала 7 июля пресс-служба Минобороны РФ в телеграм
2024-07-07T09:29
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Российские военные регулярно наносят удары по стоящим на вооружении ВСУ комплексам Patriot. В марте за одну неделю стразу три комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot уничтожили российские военные. В апреле об уничтожении нескольких ЗРК сообщил журнал The Economist. В мае Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России поразили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, который стоит на вооружении ВВС США и некоторых других государств. Сообщалось, что Украина получила комплексы Patriot в рамках западной военной помощи.О том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
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новости, россия, одесская область, минобороны, зрк patriot, сво, одесса, "кинжал", пво
Новости, Россия, Одесская область, Минобороны, ЗРК Patriot, СВО, Одесса, "Кинжал", ПВО

ВС РФ точным ударом уничтожили две установки ЗРК Patriot и станцию РЛС в Одесской области - Минобороны

09:29 07.07.2024 (обновлено: 09:30 07.07.2024)
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
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Российские военные уничтожили два зенитно-расчетных комплекса Patriot и одну станцию РЛС "Жираф" ВСУ в Одесской области. Кадры уничтожения украинской военной техники опубликовала 7 июля пресс-служба Минобороны РФ в телеграм
"Расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожены две пусковые установки ЗРК "Пэтриот" и радиолокационная станция "Жираф" ВСУ в районе населенного пункта Южное Одесской области", - уточнили в военном ведомстве.
Российские военные регулярно наносят удары по стоящим на вооружении ВСУ комплексам Patriot. В марте за одну неделю стразу три комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot уничтожили российские военные.
В апреле об уничтожении нескольких ЗРК сообщил журнал The Economist. В мае Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России поразили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский ЗРК Patriot в Киеве. В середине месяца ведомство доложило об уничтожении целого дивизиона американской системы ПВО.
Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, который стоит на вооружении ВВС США и некоторых других государств. Сообщалось, что Украина получила комплексы Patriot в рамках западной военной помощи.
О том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
Сергей Полетаев интервью
06:39
Сергей Полетаев: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка Дзержинская операция будет покрупнее Авдеевской, потому что протяженность фронта раза в два больше и городская агломерация в два раза больше по площади и плотности застройки. Это будет направлением главного нашего удара на летнюю кампанию. Тут будут развиваться основные события
 
НовостиРоссияОдесская областьМинобороныЗРК PatriotСВООдесса"Кинжал"ПВО
 
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Заголовок открываемого материала
09:29ВС РФ точным ударом уничтожили две установки ЗРК Patriot и станцию РЛС в Одесской области - Минобороны
08:22Смутьян Виктор Орбан против Евросоюза. Истерика западных СМИ и евробюрократов: нам конец!
07:50Политолог: Джилл Байден не жалеет мужа на предвыборных скачках, и тому есть веская причина
07:40"Нас ждет тяжелая война": Герман Садулаев сообщил, почему конфликт на Украине продлится еще не один год
07:32НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны
07:30Под Белорусским балконом: Полищук о скорости продвижения ВС РФ и уроках истории
07:20Мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск: Садулаев о том, как изменится линия фронта еще "до Трампа"
07:13Западная Украина за минувшую неделю: арест самого известного "ухилянта" и гуцульские протесты
07:10Мышка, притаившаяся в углу: политолог ответил, сможет ли Харрис сесть в кресло Байдена
07:00Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ
06:45Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу
06:39Сергей Полетаев: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка
06:30"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО
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