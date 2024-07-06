https://ukraina.ru/20240706/1056083082.html

Николай I: российский монарх, не давший Царству Польскому "русских колоний"

Николай I: российский монарх, не давший Царству Польскому "русских колоний" - 06.07.2024 Украина.ру

Николай I: российский монарх, не давший Царству Польскому "русских колоний"

6 июля 1796 года родился Николай Павлович – российский император, "закрывший" вопрос о расширении территории российской Польши, что и стало одной из основных причин восстания в Царстве Польском 1830-31 годов

2024-07-06T08:00

2024-07-06T08:00

2024-07-06T08:00

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Проблема польских границ досталась Николаю I в наследство от предшественника и старшего брата Александра I. В кулуарах Венского конгресса он обещал австрийскому и прусскому монархам присоединить к воссоздаваемому Королевству (Царству) Польскому "все русские провинции, бывшие прежде польскими".В подписанном восемью державами заключительном Генеральном акте Венского конгресса говорилось, что российский император "предполагает даровать, по своему благоусмотрению, внутреннее распространение" Польскому государству, состоящему "под особенным управлением".Воссоздание Польской государственности и утверждение в 1815 году Александром I в Варшаве конституции происходили в атмосфере всеобщей эйфории. Одной из наиболее популярных брошюр, изданных тогда стал "Политический катехизис для Польши". Объединение России и Польши под скипетром Романовым трактат интерпретировал как дуалистическую монархию, которая предоставляет "обоим одинаковое место у сердца Правителя, не давая ни одному, ни другому [народу] преимущества"."Катехизис" давал понять, что поляки рассчитывают на присоединение к своему королевству западных губерний, образованных Россией в результате разделов Речи Посполитой: "Мы надеемся, что... рука Опекуна поляков распространит благодеяния, которыми он нас одарил, и порадует возрождённую Отчизну прибавлением семейства".В этом же духе польские элиты восприняли знаменитые слова императора о желании перенести либеральные польские порядки "на все края, доверенные Провидением моему правлению". В Варшаве это посчитали знаком скорого воссоединения с утраченными "восточными провинциями": Литвой, Белоруссией и Правобережной Украиной.И даже в условиях весьма натянутых отношений Александра I с польскими элитами, во время его последнего визита в Варшаву (1825 год) в беседах с местными аристократами он допускал вероятность присоединения к их королевству по крайней мере белорусских губерний.Надежды на это стимулировала передача в 1822 году под управление великого князя Константина Павловича Белостокской области и пяти западных (белорусских и литовских) губерний. Правда, он управлял ими в качестве начальника Литовского корпуса, а не командующего армией Царства Польского.Пойти на расширение Польши на восток Александру I во многом не позволило противодействие русского дворянства. Так, из речи императора 1818 года на открытии Польского Сейма по совету придворных были изъяты фразы о переходе под власть Варшавы новых территорий.О том, что такие планы не являлись секретом и для простых дворян говорит тот факт, что среди декабристов первое предложение о цареубийстве было высказано после известия о намерении императора "отторгнуть некоторые земли от России и присоединить их к Польше". Член Союза спасения Иван Якушкин высказал его в сентябре 1817 года.Среди поляков было распространено мнение, что в своих обещаниях территориального приращения их государства Александр I был не искренен. Но сменивший его Николай I не желал проявлять даже "показного" потакания польскому экспансионизму. "Продолжать питать и поддерживать идеи, которые заведомо невозможно осуществить... значило бы совершенно не выполнять наш долг, как русских", – говорил новый российский монарх.Да и само создание автономного Царства Польского Николай I считал решением спорным. В пример он ставил прусскую модель поглощения польских земель, когда Познань стала совершенно ординарной провинцией германского государства.В 1826 году была выявлена связь подпольного Патриотического общества Польши с декабристскими организациями. Показательно, что адвокаты польских заговорщиков напирали на то, что те не хотели свергать царскую власть, а всего лишь добивались расширения границ своего государства, как и было обещано Александром I. Разумеется, это вызывало сочувствие польской общественности.О степени общественного сочувствия идеям территориального приращения Польши говорит тот факт, что накануне Ноябрьского восстания 1830 года известный униатский деятель Иосиф Семашко сообщал, что польские подданные мечтают "о том, чтобы восемь русских губерний были некоторым образом колониями маленького Польского государства".Но даже сочувствие поляков заговору декабристов не привело к сокращению политических прерогатив Варшавы. Напротив, явно подыгрывая представлениям о сопоставимости российского и польского престолов, в 1929 году император короновался ещё и как польский монарх."Гордый, могущественный царь, властелин половины Европы, представитель гордых Романовых склонил голову, дабы на неё в Варшаве возложили корону польских королей", – писала об этом событии дочь наполеоновского генерала Домбровского Богуслава Маньковская. Правда, на варшавской церемонии всё же использовалась российская императорская корона, поскольку венец королей Речи Посполитой найти не удалось. Это, кстати, также вызвало скепсис в среде русских подданных императора, поскольку в ходе польской коронации венец российских монархов был благословлён католическим священником.На торжества в Польшу Николай I прибыл в сопровождении семьи, вёл себя очень демократично, разговаривал на польском языке. Представляя цесаревича Александра Николаевича Войску Польскому царь сказал: "ручаюсь, что он хороший поляк, поскольку так воспитан, и, надеюсь, что придёт время, когда вы его таким признаете".Однако случиться этому не довелось. Через несколько месяцев после участия Николая I в работе Польского сейма (1830 год) в Варшаве вспыхнуло восстание. Монарх был искренне удивлён случившемуся. "Ведь вам же хорошо было! Конституцию, которую я застал, я уважал и хранил без изменения", – заявил он представителям мятежников.На встрече с императором в Петербурге осенью 1830 года польские посланцы предприняли последнюю попытку добиться расширения Царства Польского. Они готовы были заявить о прекращении восстания в случае гарантии возвращения к границам до разделов Польши.Однако русский царь на территориальные уступки идти отказался и, после безрезультатных переговоров с польским парламентом, было принято "Постановление о детронизации Николая I". Это окончательно освободило монарха от обещания соблюдать конституцию Царства Польского. Ей на смену пришёл Органический статут, утверждённый императором после подавления восстания в 1832 году.Новый курс российских властей в отношении Варшавы хорошо передаёт следующая формула из императорского манифеста: "Чтобы Царство Польское, имея особое, соответствующее его потребностям управление, не переставало быть нераздельной частью империи Нашей и чтобы отныне жители онного составляли с Россиянами единый народ согласных братий".В соответствии с этим подходом польская армия упразднялась, на административные должности в Польше могли назначаться русские чиновники, ликвидировался Сейм, а законопроекты по делам региона отныне вносились в Департамент дел Царства Польского Государственного Совета России. Тем не менее в крае сохранялись особые гражданское и уголовное законодательство, местное самоуправление, польский язык в статусе государственного.

https://ukraina.ru/20231128/1029695534.html

https://ukraina.ru/20240327/1044637627.html

https://ukraina.ru/20240519/1022531517.html

https://ukraina.ru/20220504/1033903405.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история украины, польша, варшава, россия, российская империя, xix век