Эксперт: СВО позволила нам прийти в себя и понять свои приоритеты
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
По официальным данным, российским оборонным предприятиям не хватает 150 тысяч человек. И это следствие негармоничного развития территорий, уверен писатель и военный волонтер Герман Садулаев. В интервью изданию Украина.ру он рассказал, что СВО изменит эту ситуацию
"СВО, как и любая война – это большая трагедия. Но она положительно подействовала на нашу страну, потому что позволила нам прийти в себя и понять приоритеты. Мы не можем сидеть в офисах и что-то перепродавать друг другу. Нам нужны производства. Не только военной техники, но и гражданской продукции. А для этого надо воссоздавать региональные центры промышленности", - сказал Садулаев.
Он добавил, что российское общество начинает это осознавать, однако еще потребуется какое-то время, чтобы промышленность и производство окончательно перестроились, а люди почувствовали эффект от позитивных изменений.
Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
3 июля, 11:01На Украине подтвердили освобождение ВС РФ микрорайона в Часов Яре и продвижение к Новгородскому К югу от населенного пункта Новгородское, которое на Украине называют Нью-Йорком, еще четыре километра перешли под контроль российской армии. ВС РФ также удалось освободить микрорайон "Канал" в Часовом Яру, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State