https://ukraina.ru/20240706/1056035224.html

Эксперт: СВО позволила нам прийти в себя и понять свои приоритеты

Эксперт: СВО позволила нам прийти в себя и понять свои приоритеты - 06.07.2024 Украина.ру

Эксперт: СВО позволила нам прийти в себя и понять свои приоритеты

По официальным данным, российским оборонным предприятиям не хватает 150 тысяч человек. И это следствие негармоничного развития территорий, уверен писатель и военный волонтер Герман Садулаев. В интервью изданию Украина.ру он рассказал, что СВО изменит эту ситуацию

2024-07-06T05:30

2024-07-06T05:30

2024-07-06T05:30

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Он добавил, что российское общество начинает это осознавать, однако еще потребуется какое-то время, чтобы промышленность и производство окончательно перестроились, а люди почувствовали эффект от позитивных изменений.Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО

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новости, россия, украина.ру, эксперты, сво, оборона, производство