"Полномасштабная паника": демократы срочно ищут способ замены Байдена

Паника демократов достигла апогея – они жаждут убить Трампа руками Байдена и убрать его самого Демократы охвачены паникой: действующий президент Джо Байден выглядит настолько слабым в предвыборной кампании, что его сторонники серьёзно задумались, а не заменить ли его другим кандидатом. Также недовольство у них вызывает Дональд Трамп. Байдену предлагают ликвидировать раз и навсегда, списав всё на Верховный суд США.