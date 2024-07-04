"Полномасштабная паника": демократы срочно ищут способ замены Байдена - 04.07.2024 Украина.ру
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"Полномасштабная паника": демократы срочно ищут способ замены Байдена
"Полномасштабная паника": демократы срочно ищут способ замены Байдена - 04.07.2024 Украина.ру
"Полномасштабная паника": демократы срочно ищут способ замены Байдена
В Соединенных Штатах Америки обсуждают не возможность, а способ вывести из предвыборной гонки пока действующего президента Джо Байдена. В рядах Демократической партии "полномасштабная паника", сообщил бывший советник бывшего хозяина Белого дома Барака Обамы Ван Джонс
2024-07-04T12:52
2024-07-04T12:56
новости
джо байден
демократическая партия
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По его словам, после провальных дебатов Байдена с Трампом, в Демпартии все пытаются понять, какие есть варианты, чтобы заменить американского лидера. Ранее сообщалось, что спонсоры Демократической партии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли.Почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева читайте в интервью политолога-международника Дмитрия Бабича на сайте Украина.ру.
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новости, джо байден, демократическая партия
Новости, Джо Байден, Демократическая партия

"Полномасштабная паника": демократы срочно ищут способ замены Байдена

12:52 04.07.2024 (обновлено: 12:56 04.07.2024)
 
© скриншотДжо Байден смеется в ответ на вопрос журналиста
Джо Байден смеется в ответ на вопрос журналиста
© скриншот
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В Соединенных Штатах Америки обсуждают не возможность, а способ вывести из предвыборной гонки пока действующего президента Джо Байдена. В рядах Демократической партии "полномасштабная паника", сообщил бывший советник бывшего хозяина Белого дома Барака Обамы Ван Джонс
По его словам, после провальных дебатов Байдена с Трампом, в Демпартии все пытаются понять, какие есть варианты, чтобы заменить американского лидера.
"Как можно заменить Байдена? Как убедить его сделать это так, чтобы он почувствовал, что его уважают? Он может не дойти до финиша. Сейчас идет большой разговор о том, как это произойдет, а не о том, произойдет ли", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что спонсоры Демократической партии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли.
Почему тоталитарные демократы США сделают выбор в пользу американского Брежнева читайте в интервью политолога-международника Дмитрия Бабича на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 02.07.2024
2 июля, 19:14
Паника демократов достигла апогея – они жаждут убить Трампа руками Байдена и убрать его самогоДемократы охвачены паникой: действующий президент Джо Байден выглядит настолько слабым в предвыборной кампании, что его сторонники серьёзно задумались, а не заменить ли его другим кандидатом. Также недовольство у них вызывает Дональд Трамп. Байдену предлагают ликвидировать раз и навсегда, списав всё на Верховный суд США.
 
НовостиДжо БайденДемократическая партия
 
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