"Полномасштабная паника": демократы срочно ищут способ замены Байдена
12:52 04.07.2024 (обновлено: 12:56 04.07.2024)
© скриншотДжо Байден смеется в ответ на вопрос журналиста
© скриншот
В Соединенных Штатах Америки обсуждают не возможность, а способ вывести из предвыборной гонки пока действующего президента Джо Байдена. В рядах Демократической партии "полномасштабная паника", сообщил бывший советник бывшего хозяина Белого дома Барака Обамы Ван Джонс
По его словам, после провальных дебатов Байдена с Трампом, в Демпартии все пытаются понять, какие есть варианты, чтобы заменить американского лидера.
"Как можно заменить Байдена? Как убедить его сделать это так, чтобы он почувствовал, что его уважают? Он может не дойти до финиша. Сейчас идет большой разговор о том, как это произойдет, а не о том, произойдет ли", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что спонсоры Демократической партии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли.
2 июля, 19:14Паника демократов достигла апогея – они жаждут убить Трампа руками Байдена и убрать его самогоДемократы охвачены паникой: действующий президент Джо Байден выглядит настолько слабым в предвыборной кампании, что его сторонники серьёзно задумались, а не заменить ли его другим кандидатом. Также недовольство у них вызывает Дональд Трамп. Байдену предлагают ликвидировать раз и навсегда, списав всё на Верховный суд США.