Киев не сможет вооружить 10 новых бригад ВСУ, сообщили в американском институте изучения войны
10:18 04.07.2024 (обновлено: 10:21 04.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе, и на сегодня по меньшей мере десять новых бригад останутся без вооружения из-за задержки военной помощи от союзников. Об этом пишут аналитики американского института изучения войны (ISW)
Они полагают, что передача Киеву достаточного количества оружия и боеприпасов остается решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе украинские силы смогут бросить вызов инициативе на поле боя и проводить важные с оперативной точки зрения контрнаступательные операции.
Благодаря высокому темпу насильственной мобилизации удалось сформировать минимум десять новых украинских бригад, однако вооружить их сегодня затруднительно, отмечает ISW.
"Командир украинской бригады, действующей близ Часов Яра, дал аналогичную оценку на тактическом уровне, заявив, что украинские силы в районе его операций больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе. (...) Зеленский заявил, что военная техника доставляется на фронт слишком долго", – сказано в отчете.
Аналитики отмечают, что способность ВСУ проводить значимые контрнаступательные операции имеет решающее значение, чтобы избежать затягивания боевых действий.
Накануне Владимир Зеленский в интервью газете Bloomberg не исключил новое наступление украинский войск, заявив, что это лишь вопрос вооружения украинских войск. В очередной раз, он пожаловался на то, что союзники Киева слишком медлительны в своих поставках военной помощи Украине.
В апреле в Белом доме признали, что пакеты военной помощи ВСУ не повлияют на ситуацию на фронте.