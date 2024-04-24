"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК - 24.04.2024 Украина.ру
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"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК
"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК - 24.04.2024 Украина.ру
"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК
После одобрения нового пакета помощи Украине США необходимо на 23 млрд долларов пополнить собственные военные запасы. Американское оружие стоит невероятно дорого, и его у объединённого Запада нет в достаточном количестве, военные склады пусты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2024-04-24T04:30
2024-04-24T04:30
новости
украина
сша
запад
дмитрий дробницкий
впк
f-16
всу
военная помощь
ракеты
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После одобрения нового пакета Украина получит снаряды и танки в малом количестве. Но есть две рискованные опции, которые попытаются использовать США. Это истребители F-16 и дальнобойные ракетные системы, рассказал политолог.Дело сейчас не в оружии для линии боевого соприкосновения. Основная часть поставок Украине — это дальнобойные ракетные системы. Также что-то придет и из обычного вооружения, добавил он.Но американское оружие стоит невероятно дорого, и его у объединённого Запада нет в достаточном количестве, на военных складах ничего нет, указал американист.США необходимо на 23 млрд долларов пополнить военные запасы. Это четкое условие палаты представителей, которая за это голосовала. То есть придется договариваться с ВПК, а он жутко раздражен тем, что происходит вокруг помощи Украине, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240423/1054654880.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, запад, дмитрий дробницкий, впк, f-16, всу, военная помощь, ракеты
Новости, Украина, США, Запад, Дмитрий Дробницкий, ВПК, F-16, ВСУ, военная помощь, ракеты

"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК

04:30 24.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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После одобрения нового пакета помощи Украине США необходимо на 23 млрд долларов пополнить собственные военные запасы. Американское оружие стоит невероятно дорого, и его у объединённого Запада нет в достаточном количестве, военные склады пусты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
После одобрения нового пакета Украина получит снаряды и танки в малом количестве. Но есть две рискованные опции, которые попытаются использовать США. Это истребители F-16 и дальнобойные ракетные системы, рассказал политолог.
Дело сейчас не в оружии для линии боевого соприкосновения. Основная часть поставок Украине — это дальнобойные ракетные системы. Также что-то придет и из обычного вооружения, добавил он.
Но американское оружие стоит невероятно дорого, и его у объединённого Запада нет в достаточном количестве, на военных складах ничего нет, указал американист.
"Обращу внимание, что на [американские] подводные лодки не выделено ничего. А на проект "Колумбия" предполагалось потратить несколько миллиардов. Пока ничего не выделено, а это щелчок по носу ВПК", - отметил Дробницкий.
США необходимо на 23 млрд долларов пополнить военные запасы. Это четкое условие палаты представителей, которая за это голосовала. То есть придется договариваться с ВПК, а он жутко раздражен тем, что происходит вокруг помощи Украине, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру
Светлана Колобова
Вчера, 17:21
Девочкам не место на фронте. Нейропсихолог Светлана Колобова о ПТСР у военных, гражданских и военкоровНейропсихолог Светлана Колобова о психологических трудностях у людей в прифронтовых регионах, о том, как влияют боевые действия на психику военкоров и журналистов, которые непосредственно войну не видят, но постоянно пишут о ней. Ну и о том, почему девочкам нежелательно становиться военными журналистами.
 
НовостиУкраинаСШАЗападДмитрий ДробницкийВПКF-16ВСУвоенная помощьракеты
 
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