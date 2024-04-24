https://ukraina.ru/20240424/1054681507.html

"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК

"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК - 24.04.2024 Украина.ру

"Щелчок по носу": Дробницкий рассказал, почему военная помощь Украине "жутко" раздражает американский ВПК

После одобрения нового пакета помощи Украине США необходимо на 23 млрд долларов пополнить собственные военные запасы. Американское оружие стоит невероятно дорого, и его у объединённого Запада нет в достаточном количестве, военные склады пусты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2024-04-24T04:30

2024-04-24T04:30

2024-04-24T04:30

новости

украина

сша

запад

дмитрий дробницкий

впк

f-16

всу

военная помощь

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101709/32/1017093294_0:185:2988:1865_1920x0_80_0_0_dc4a5ce2146dd7f4948ae4ba3d942dc1.jpg

После одобрения нового пакета Украина получит снаряды и танки в малом количестве. Но есть две рискованные опции, которые попытаются использовать США. Это истребители F-16 и дальнобойные ракетные системы, рассказал политолог.Дело сейчас не в оружии для линии боевого соприкосновения. Основная часть поставок Украине — это дальнобойные ракетные системы. Также что-то придет и из обычного вооружения, добавил он.Но американское оружие стоит невероятно дорого, и его у объединённого Запада нет в достаточном количестве, на военных складах ничего нет, указал американист.США необходимо на 23 млрд долларов пополнить военные запасы. Это четкое условие палаты представителей, которая за это голосовала. То есть придется договариваться с ВПК, а он жутко раздражен тем, что происходит вокруг помощи Украине, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMS читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240423/1054654880.html

украина

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, запад, дмитрий дробницкий, впк, f-16, всу, военная помощь, ракеты