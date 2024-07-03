Зеленский заявил об улучшении положения ВСУ, не исключил наступление
17:22 03.07.2024 (обновлено: 17:26 03.07.2024)
Зеленский в форме
Вооруженные силы Украины количественно исправили положение своих войск в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью газете Bloomberg
По его словам, ошибочно полагать, что украинские и российские войска зашли в тупик на поле боя, так как ВСУ сегодня находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы. Еще несколько месяцев назад этим не могли похвастаться украинские подразделения.
Зеленский считает, что новое наступление украинский войск — это лишь вопрос вооружения ВСУ. В очередной раз, он пожаловался на то, что союзники Киева слишком медлительны в своих поставках оружия и военной техники Украине.
Ранее в этот же день бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что ВСУ должны перейти в наступление, чтобы поддерживающий Киев Джо Байден мог переизбраться на второй срок. В противном случае мир ждет "худший вариант" в лице Дональда Трампа на посту главы Белого дома.
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