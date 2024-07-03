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Зеленский заявил об улучшении положения ВСУ, не исключил наступление

Зеленский заявил об улучшении положения ВСУ, не исключил наступление - 03.07.2024 Украина.ру

Зеленский заявил об улучшении положения ВСУ, не исключил наступление

Вооруженные силы Украины количественно исправили положение своих войск в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью газете Bloomberg

2024-07-03T17:22

2024-07-03T17:22

2024-07-03T17:26

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По его словам, ошибочно полагать, что украинские и российские войска зашли в тупик на поле боя, так как ВСУ сегодня находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы. Еще несколько месяцев назад этим не могли похвастаться украинские подразделения. Зеленский считает, что новое наступление украинский войск — это лишь вопрос вооружения ВСУ. В очередной раз, он пожаловался на то, что союзники Киева слишком медлительны в своих поставках оружия и военной техники Украине. Ранее в этот же день бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что ВСУ должны перейти в наступление, чтобы поддерживающий Киев Джо Байден мог переизбраться на второй срок. В противном случае мир ждет "худший вариант" в лице Дональда Трампа на посту главы Белого дома. Подробнее о направлениях возможного наступления ВСУ читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240628/1055877226.html

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новости, украина, владимир зеленский, киев, сша, вооруженные силы украины, наступление, всу, сво