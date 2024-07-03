Зеленский заявил об улучшении положения ВСУ, не исключил наступление - 03.07.2024 Украина.ру
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Зеленский заявил об улучшении положения ВСУ, не исключил наступление
Зеленский заявил об улучшении положения ВСУ, не исключил наступление - 03.07.2024 Украина.ру
Зеленский заявил об улучшении положения ВСУ, не исключил наступление
Вооруженные силы Украины количественно исправили положение своих войск в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью газете Bloomberg
2024-07-03T17:22
2024-07-03T17:26
новости
украина
владимир зеленский
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По его словам, ошибочно полагать, что украинские и российские войска зашли в тупик на поле боя, так как ВСУ сегодня находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы. Еще несколько месяцев назад этим не могли похвастаться украинские подразделения. Зеленский считает, что новое наступление украинский войск — это лишь вопрос вооружения ВСУ. В очередной раз, он пожаловался на то, что союзники Киева слишком медлительны в своих поставках оружия и военной техники Украине. Ранее в этот же день бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что ВСУ должны перейти в наступление, чтобы поддерживающий Киев Джо Байден мог переизбраться на второй срок. В противном случае мир ждет "худший вариант" в лице Дональда Трампа на посту главы Белого дома. Подробнее о направлениях возможного наступления ВСУ читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Владимир Зеленский, Киев, США, Вооруженные силы Украины, наступление, ВСУ, СВО

Зеленский заявил об улучшении положения ВСУ, не исключил наступление

17:22 03.07.2024 (обновлено: 17:26 03.07.2024)
 
Зеленский в форме
Зеленский в форме
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Вооруженные силы Украины количественно исправили положение своих войск в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью газете Bloomberg
По его словам, ошибочно полагать, что украинские и российские войска зашли в тупик на поле боя, так как ВСУ сегодня находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы. Еще несколько месяцев назад этим не могли похвастаться украинские подразделения.
Зеленский считает, что новое наступление украинский войск — это лишь вопрос вооружения ВСУ. В очередной раз, он пожаловался на то, что союзники Киева слишком медлительны в своих поставках оружия и военной техники Украине.
Ранее в этот же день бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что ВСУ должны перейти в наступление, чтобы поддерживающий Киев Джо Байден мог переизбраться на второй срок. В противном случае мир ждет "худший вариант" в лице Дональда Трампа на посту главы Белого дома.
Подробнее о направлениях возможного наступления ВСУ читайте в интервью военного обозревателя и волонтера Алексея Живова на сайте Украина.ру.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
28 июня, 05:00
"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направленииВоенный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал обсуждаемую в медийном пространстве тему подготовки ВСУ нового контрнаступа, который якобы может быть проведен в политических целях сразу по двум направлениям: Херсонском и Харьковском
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийКиевСШАВооруженные силы УкраинынаступлениеВСУСВО
 
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