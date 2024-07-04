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Сумма нового пакета помощи США Украине составит почти 2,5 миллиарда долларов - Пентагон

Сумма нового пакета помощи США Украине составит почти 2,5 миллиарда долларов - Пентагон - 04.07.2024 Украина.ру

Сумма нового пакета помощи США Украине составит почти 2,5 миллиарда долларов - Пентагон

Общая сумма нового пакета военной помощи США для Украины составит 2,35 миллиарда долларов. Об этом заявили в Пентагоне

2024-07-04T08:31

2024-07-04T08:31

2024-07-04T08:31

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"Министерство обороны объявляет о дополнительной помощи в безопасности Украине, которая включает пакет по списанию вооружений (PDA) на сумму до 150 миллионов долларов США… кроме того, минобороны объявляет о поставке значительного пакета перехватчиков ПВО, используя примерно 2,2 миллиарда долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI)", - говорится в материале.Согласно приведенному перечню, в рамках списания оружия с американских складов Украина получит ракеты для систем ПВО HAWK, боеприпасы для РЗСО HIMARS, снаряды для артиллерии калибров 155 мм и 105 мм, минометные снаряды, ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4 и другое оружие.Подробнее о накачивании Киева оружием и проблемах из-за этого - в материале НАТО откажет Киеву в помощи по многолетнему плану из-за разногласий внутри альянса – СМИ на сайте Украина.ру.

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пентагон, новости, украина, сша, киев, нато