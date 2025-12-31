Колач или Нет cогласия на украинских просторах: как на Украине переосмысливают Рождество - 31.12.2025 Украина.ру
Колач или Нет cогласия на украинских просторах: как на Украине переосмысливают Рождество
В желании отпраздновать Рождество не как в России на Украине прибегают к кулинарным ухищрениям, подчас попадая в своеобразный "кулинарный котёл"
За две недели до Сочельника по григорианскому и новоюлианскому календарю украинский повар Евгений Клопотенко в своём YouTube-канале представил новый рецепт."Рождество уже прямо очень-очень-очень близко. У меня в руках колач, ведь колач это такая аутентичная наша рождественская выпечка. И мне кажется, что у нас на Пасху у нас есть выпечка. На Пасху мы выпекаем постоянно паски (куличи — Ред.), и обожаем этот "чемпионат пасок": кто круче выпечет. Я очень долго искал постоянно. И у меня есть рецепты рождественских выпечек — у нас есть штоллены, все обожают штоллены. Но ведь у нас есть колачи. Колач от слова "коло" (круг — Ред.)", — рассказал Клопотенко.По его словам, эта выпечка была ещё до христианства. Он сослался на книгу Людмилы Герус "Традиции украинского хлеба". Что примечательно, в самой книге слово "калач" пишется через А. По словам Герус, эту разновидность хлеба пекли на Рождество, Новый год, Крещение, Пасху и Спаса."Раньше для меня это было просто блюдо, а теперь, оказывается, это не блюдо, а что-то большее", — подчеркнул Клопотенко.В комментариях к этом видео некоторые пользователи указали, что у них дома пекут эту выпечку. При этом указывали название калач — именно через А. Более того, некоторые отмечали: не во всех регионах Украины существует эта традиция."На Одесчине всегда пекут калачи на Рождество, они есть во всех магазина. Я была удивлена, что не во всех регионах их готовят на рождественские праздники", — указывала одна пользовательница по имени Юлия.Её удивление неслучайно: для значительной части Украины, особенно для Галичины, Рождество ассоциируется с другим блюдом — кутьёй. Да и называть калач "аутентичной украинской рождественской выпечкой" несколько нескромно.Неупоминаемый калач и важная кутьяПекут калачи на Рождество и в соседней с Украиной Молдавии.""Кreçun kolacı" – рождественский калач, делается из обычного хлебного теста, раскатывая его до 70-ти сантиметров длинной. Затем два раскатанных куска надо сплести как косичку в форме цифры восемь, но вторая половинка "восьмерки" должна быть разорвана. Рождественский калач, наши мамы и бабушки, готовили в такой форме — несовершенной восьмерки", — рассказывала в 2019 году жительница гагаузского села Авдарма Наталья Маринова местному изданию.По её словам, только такой формы калач назывался рождественским. Накануне Рождества калач клали возле иконы в доме и снимали его оттуда только через 40 дней."Рождественский калач сорок дней держали возле иконы. На Трифонов день разламывали калач, давали по кусочку хлеба всем членам семьи и даже домашним птицам и животным", — отмечала Маринова.Но гагаузы — не единственные, кто пёк калачи на Рождество. Есть такая традиция и в России. Притом не только на Кубани, которую некоторые украинские националисты считают "своей землёй", но и на Дальнем Востоке — в Благовещенске."По ещё одной сложившейся традиции, мы будем распространять рождественский калач. Этот особый праздничный хлеб-плетёнка в дни Рождества кладется в доме на белую скатерть, на пучок сена как знак присутствия рожденного Бога. В центр калача, в дырочку ставится зажжённая свеча или лампада", — рассказывал в 2014 году епископ Благовещеский и Тындинский Лукиан.Он заявил, что похожий смысл есть у западного рождественского венка."Но наша традиция, традиция восточных православных христиан, на мой взгляд, лучше передает смысл праздника Рождества Христова. По форме калач напоминает ясли, в которые был положен Богомладенец, пещеру, в которой он родился. Кроме того, калач – это хлеб, а хлеб – символ Христа, Источника нашей жизни", – отметил епископ.Священник также рассказал, о чём ещё напоминает калач."Конечно [калач можно есть потом]. Самое главное, что этот калач и пучочек сена, на который он положен, напоминает всем присутствующим за столом о Боге, о смысле праздника, чтобы гости в своей радости не заходили слишком далеко, не переусердствовали", — отмечал епископ.А что же Западная Украина? А вот здесь, как говорилось в одном меме, "не всё так однозначно". С одной стороны, в одной из самых популярных, в т.ч. и в Галичине, колядок поётся: "Та кладіть калачі з ярої пшениці"— "Кладите калачи из яровой пшеницы".С другой же на Западной Украине главное внимание уделяется ужину на Сочельник. А ужин этот — из постных блюд. "Колач" от Клопотенко же совсем не постный: для его приготовления используются молоко, сыворотка и яйцо.Апелляция к штоллену, который также является рождественским блюдом, употребляемым на Сочельник, некорректна. Ещё в 1491 году — 10 июля — Папа римский Иннокентий VIII своим "масляным" бреве разрешил саксонцами добавлять в их разновидность штоллена — штрицель — сливочное масло. До того эта была постная выпечка.Более того, калач как специфическое украинское блюдо не упоминается в работе такого украинского этнографа, как Олекса Воропай. Этнографией этот уроженец Одессы увлёкся в 1937 году. В 1944 году бежал от наступающей Красной Армии в Германию. В 1946 году Воропай поступил на факультет украинистики Украинского свободного университета в Мюнхене, а в 1948 — эмигрировал в Великобританию, где в 1957 году получил степень доктора славянской этнологии, а в 1961 году — доктора естественных наук. Воропай был членом Королевского института антропологов Великобритании, доцентом кафедры этнографии Украинского свободного университета и руководителем секции этнографии Украинской свободной академии наук в Мюнхене. В общем, в пророссийских симпатиях его не упрекнёшь. И в первом томе своей основной работы "Обычаи нашего народа", опубликованном в 1958 году в Мюнхене, рассказывая о Рождестве, Воропай ни словом не упоминает калачи. Хотя там же в разделе "Коляда" один из подразделов носит название "Хлеборобские мотивы".Воропай сосредотачивает внимание на ужине в Сочельник. Именно этот ужин — самый важный."Святая Вечеря — это совместный ужин всего рода. Даже мёртвые родичи и без вести пропавшие — все должны в этот вечер собраться вместе, чтобы трапезничать целым родом. Живые, помня своих мёртвых родичей, ставили для них кутью и узвар на окнах, разбрасывали варёный боб по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина, — "чтобы души могли их лизать для поживы". Садясь на стул или на лавку, продували место — "чтобы не привалить собой мёртвой души", ведь в этот вечер мёртвых душ объявляется число неимоверное! И везде они есть: на лавках, на окнах, на столе и под столом", — писал Воропай.А главное блюдо этого ужина — кутья (подробнее об этом блюде — в статье Николая Подкопаева "Блюдо на Рождество, Щедрый вечер, Крещение и поминки" на сайте Украина.ру), но никак не калач, о котором и слова нет, что понятно: ужин-то постный.Впрочем, не Западной Украиной единой. Такой почитаемый на современной Украине историк и фольклорист Николай Маркевич в вышедшей в 1860 году работе "Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян" также не упоминает калачи: ни рассказывая о Рождестве, ни перечисляя малороссийские блюда в разделе "Простонародная кухня, десерты и напитки". При этом в разделе есть такая выпечка, как каравай (у Маркевича "коровай" - Ред.), кныши, бублики, пундыки, сластионы и проч.В изданном в 1903 году седьмом томе "Полного географического описания нашего Отечества. Настольной и дорожной книге для русских людей", который называется "Малороссия" два члена Императорской Санкт-Петербургской академии наук: этнографы Владимир Ламанский и Пётр Семёнов (последний через три года получил к фамилии приставку Тян-Шанский) также не упоминали о калачах."Из печений кроме хлеба пекут "паляницы", "калинник" (с ягодами), "кныши", "перепичку", "пампушки", пироги, "коржи", "бублики", а из гречневой муки ещё "гречаники", "млинци" (блины), "ставбци" (в особых формочках — кухликах). На Пасху готовится пасха из пшеничной или крупичатой муки, а на свадьбу коровай (так у авторов — Ред.) из пшеничной муки с большим количеством украшений и "верчь" из ржаной муки", — отмечали они.Чуть далее, рассказывая о Рождестве, упоминали, что вечер 24 декабря (по юлианскому календарю, по новому стилю — 7 января — Ред.) называется также "багати кутя".В общем, калачей этнографы не упоминают, что даёт возможность предположить, что эту традицию украинцы могли позаимствовать у соседей. Попадают в "кулинарный котёл" украинские повара не впервой. Так, в августе 2024 года в парке Олимпийских наций в Париже украинский шеф-повар Владимир Ярославский пожелал угостить посетителей уголка украинским салом."Ресторатор из Украины рассказывал про еду, резал сало, а потом пустил его в зал на дегустацию", — описывал побывавший на той презентации украинский путешественник Андрей Сапунов.И всё бы ничего, в хлеб, на котором подавалось сало, не был украинским - это был бородинский хлеб, легко узнаваемый и по форме, и по цвету, и особенно по кориандру на нём. Кориандр, как утверждают некоторые источники, символизирует картечь на поле Бородинского сражения.Случай в КосмачеСогласия на Украине нет не только в том, что есть на Рождество, но и в том, когда его праздновать. Притом, среди членов одной и той же религиозной организации, а именно — поддерживаемой государством "Православной церкви Украины". В Космаче, что на Ивано-Франковщине, значительная часть прихожан храма Петра и Павла "ПЦУ", невзирая на официальную позицию этой структуры, заявила о желании праздновать Рождество "по-старому" - 7 января. Это постановили на собрании. Как рассказал председатель Космачской общины Дмитрий Мохначук, прихожане решили, что 25 декабря состоится богослужение за Украину, победу и военных, а рождественскую службу проведут 7 января.Мохначук сообщил, что решение далось непросто. По его словам, календарный вопрос вызвал напряжение среди жителей села и даже привёл к конфликту и разделению в семьях.Когда же 25 декабря в храм пришли желавшие помолиться, их встретили сторонники отмечать Рождество 7 января и не впустили. В итоге, тем, кто хотел помолиться, пришлось это делать на кладбище — у могил военных. Недовольные прихожане поехали в Ивано-Франковск к "митрополиту" "ПЦУ" Арсению. А тот выдал "соломоново" решение: он разрешил праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января.Такая вот святочная история.
За две недели до Сочельника по григорианскому и новоюлианскому календарю украинский повар Евгений Клопотенко в своём YouTube-канале представил новый рецепт.
"Рождество уже прямо очень-очень-очень близко. У меня в руках колач, ведь колач это такая аутентичная наша рождественская выпечка. И мне кажется, что у нас на Пасху у нас есть выпечка. На Пасху мы выпекаем постоянно паски (куличи — Ред.), и обожаем этот "чемпионат пасок": кто круче выпечет. Я очень долго искал постоянно. И у меня есть рецепты рождественских выпечек — у нас есть штоллены, все обожают штоллены. Но ведь у нас есть колачи. Колач от слова "коло" (круг — Ред.)", — рассказал Клопотенко.
По его словам, эта выпечка была ещё до христианства. Он сослался на книгу Людмилы Герус "Традиции украинского хлеба". Что примечательно, в самой книге слово "калач" пишется через А. По словам Герус, эту разновидность хлеба пекли на Рождество, Новый год, Крещение, Пасху и Спаса.
"Раньше для меня это было просто блюдо, а теперь, оказывается, это не блюдо, а что-то большее", — подчеркнул Клопотенко.
В комментариях к этом видео некоторые пользователи указали, что у них дома пекут эту выпечку. При этом указывали название калач — именно через А. Более того, некоторые отмечали: не во всех регионах Украины существует эта традиция.
"На Одесчине всегда пекут калачи на Рождество, они есть во всех магазина. Я была удивлена, что не во всех регионах их готовят на рождественские праздники", — указывала одна пользовательница по имени Юлия.
Её удивление неслучайно: для значительной части Украины, особенно для Галичины, Рождество ассоциируется с другим блюдом — кутьёй. Да и называть калач "аутентичной украинской рождественской выпечкой" несколько нескромно.
Неупоминаемый калач и важная кутья
Пекут калачи на Рождество и в соседней с Украиной Молдавии.
""Кreçun kolacı" – рождественский калач, делается из обычного хлебного теста, раскатывая его до 70-ти сантиметров длинной. Затем два раскатанных куска надо сплести как косичку в форме цифры восемь, но вторая половинка "восьмерки" должна быть разорвана. Рождественский калач, наши мамы и бабушки, готовили в такой форме — несовершенной восьмерки", — рассказывала в 2019 году жительница гагаузского села Авдарма Наталья Маринова местному изданию.
По её словам, только такой формы калач назывался рождественским. Накануне Рождества калач клали возле иконы в доме и снимали его оттуда только через 40 дней.
"Рождественский калач сорок дней держали возле иконы. На Трифонов день разламывали калач, давали по кусочку хлеба всем членам семьи и даже домашним птицам и животным", — отмечала Маринова.
Но гагаузы — не единственные, кто пёк калачи на Рождество. Есть такая традиция и в России. Притом не только на Кубани, которую некоторые украинские националисты считают "своей землёй", но и на Дальнем Востоке — в Благовещенске.
"По ещё одной сложившейся традиции, мы будем распространять рождественский калач. Этот особый праздничный хлеб-плетёнка в дни Рождества кладется в доме на белую скатерть, на пучок сена как знак присутствия рожденного Бога. В центр калача, в дырочку ставится зажжённая свеча или лампада", — рассказывал в 2014 году епископ Благовещеский и Тындинский Лукиан.
Он заявил, что похожий смысл есть у западного рождественского венка.
"Но наша традиция, традиция восточных православных христиан, на мой взгляд, лучше передает смысл праздника Рождества Христова. По форме калач напоминает ясли, в которые был положен Богомладенец, пещеру, в которой он родился. Кроме того, калач – это хлеб, а хлеб – символ Христа, Источника нашей жизни", – отметил епископ.
Священник также рассказал, о чём ещё напоминает калач.
"Конечно [калач можно есть потом]. Самое главное, что этот калач и пучочек сена, на который он положен, напоминает всем присутствующим за столом о Боге, о смысле праздника, чтобы гости в своей радости не заходили слишком далеко, не переусердствовали", — отмечал епископ.
А что же Западная Украина? А вот здесь, как говорилось в одном меме, "не всё так однозначно". С одной стороны, в одной из самых популярных, в т.ч. и в Галичине, колядок поётся: "Та кладіть калачі з ярої пшениці"— "Кладите калачи из яровой пшеницы".С другой же на Западной Украине главное внимание уделяется ужину на Сочельник. А ужин этот — из постных блюд. "Колач" от Клопотенко же совсем не постный: для его приготовления используются молоко, сыворотка и яйцо.
Апелляция к штоллену, который также является рождественским блюдом, употребляемым на Сочельник, некорректна. Ещё в 1491 году — 10 июля — Папа римский Иннокентий VIII своим "масляным" бреве разрешил саксонцами добавлять в их разновидность штоллена — штрицель — сливочное масло. До того эта была постная выпечка.
Более того, калач как специфическое украинское блюдо не упоминается в работе такого украинского этнографа, как Олекса Воропай. Этнографией этот уроженец Одессы увлёкся в 1937 году. В 1944 году бежал от наступающей Красной Армии в Германию. В 1946 году Воропай поступил на факультет украинистики Украинского свободного университета в Мюнхене, а в 1948 — эмигрировал в Великобританию, где в 1957 году получил степень доктора славянской этнологии, а в 1961 году — доктора естественных наук. Воропай был членом Королевского института антропологов Великобритании, доцентом кафедры этнографии Украинского свободного университета и руководителем секции этнографии Украинской свободной академии наук в Мюнхене.
В общем, в пророссийских симпатиях его не упрекнёшь. И в первом томе своей основной работы "Обычаи нашего народа", опубликованном в 1958 году в Мюнхене, рассказывая о Рождестве, Воропай ни словом не упоминает калачи. Хотя там же в разделе "Коляда" один из подразделов носит название "Хлеборобские мотивы".
Воропай сосредотачивает внимание на ужине в Сочельник. Именно этот ужин — самый важный.
"Святая Вечеря — это совместный ужин всего рода. Даже мёртвые родичи и без вести пропавшие — все должны в этот вечер собраться вместе, чтобы трапезничать целым родом. Живые, помня своих мёртвых родичей, ставили для них кутью и узвар на окнах, разбрасывали варёный боб по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина, — "чтобы души могли их лизать для поживы". Садясь на стул или на лавку, продували место — "чтобы не привалить собой мёртвой души", ведь в этот вечер мёртвых душ объявляется число неимоверное! И везде они есть: на лавках, на окнах, на столе и под столом", — писал Воропай.
А главное блюдо этого ужина — кутья (подробнее об этом блюде — в статье Николая Подкопаева "Блюдо на Рождество, Щедрый вечер, Крещение и поминки" на сайте Украина.ру), но никак не калач, о котором и слова нет, что понятно: ужин-то постный.
Впрочем, не Западной Украиной единой. Такой почитаемый на современной Украине историк и фольклорист Николай Маркевич в вышедшей в 1860 году работе "Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян" также не упоминает калачи: ни рассказывая о Рождестве, ни перечисляя малороссийские блюда в разделе "Простонародная кухня, десерты и напитки". При этом в разделе есть такая выпечка, как каравай (у Маркевича "коровай" - Ред.), кныши, бублики, пундыки, сластионы и проч.
В изданном в 1903 году седьмом томе "Полного географического описания нашего Отечества. Настольной и дорожной книге для русских людей", который называется "Малороссия" два члена Императорской Санкт-Петербургской академии наук: этнографы Владимир Ламанский и Пётр Семёнов (последний через три года получил к фамилии приставку Тян-Шанский) также не упоминали о калачах.
"Из печений кроме хлеба пекут "паляницы", "калинник" (с ягодами), "кныши", "перепичку", "пампушки", пироги, "коржи", "бублики", а из гречневой муки ещё "гречаники", "млинци" (блины), "ставбци" (в особых формочках — кухликах). На Пасху готовится пасха из пшеничной или крупичатой муки, а на свадьбу коровай (так у авторов — Ред.) из пшеничной муки с большим количеством украшений и "верчь" из ржаной муки", — отмечали они.
Чуть далее, рассказывая о Рождестве, упоминали, что вечер 24 декабря (по юлианскому календарю, по новому стилю — 7 января — Ред.) называется также "багати кутя".
В общем, калачей этнографы не упоминают, что даёт возможность предположить, что эту традицию украинцы могли позаимствовать у соседей.
Попадают в "кулинарный котёл" украинские повара не впервой. Так, в августе 2024 года в парке Олимпийских наций в Париже украинский шеф-повар Владимир Ярославский пожелал угостить посетителей уголка украинским салом.
"Ресторатор из Украины рассказывал про еду, резал сало, а потом пустил его в зал на дегустацию", — описывал побывавший на той презентации украинский путешественник Андрей Сапунов.
И всё бы ничего, в хлеб, на котором подавалось сало, не был украинским - это был бородинский хлеб, легко узнаваемый и по форме, и по цвету, и особенно по кориандру на нём. Кориандр, как утверждают некоторые источники, символизирует картечь на поле Бородинского сражения.
Случай в Космаче
Согласия на Украине нет не только в том, что есть на Рождество, но и в том, когда его праздновать. Притом, среди членов одной и той же религиозной организации, а именно — поддерживаемой государством "Православной церкви Украины". В Космаче, что на Ивано-Франковщине, значительная часть прихожан храма Петра и Павла "ПЦУ", невзирая на официальную позицию этой структуры, заявила о желании праздновать Рождество "по-старому" - 7 января. Это постановили на собрании. Как рассказал председатель Космачской общины Дмитрий Мохначук, прихожане решили, что 25 декабря состоится богослужение за Украину, победу и военных, а рождественскую службу проведут 7 января.
Мохначук сообщил, что решение далось непросто. По его словам, календарный вопрос вызвал напряжение среди жителей села и даже привёл к конфликту и разделению в семьях.
Когда же 25 декабря в храм пришли желавшие помолиться, их встретили сторонники отмечать Рождество 7 января и не впустили. В итоге, тем, кто хотел помолиться, пришлось это делать на кладбище — у могил военных. Недовольные прихожане поехали в Ивано-Франковск к "митрополиту" "ПЦУ" Арсению. А тот выдал "соломоново" решение: он разрешил праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января.
Такая вот святочная история.
