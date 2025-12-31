"Накануне Трамп жестко прессовал Зеленского": Баранчик про атаку Киева на резиденцию Путина - 31.12.2025 Украина.ру
"Накануне Трамп жестко прессовал Зеленского": Баранчик про атаку Киева на резиденцию Путина
Атака Киева на резиденцию президента России по времени совпала с жестким давлением Трампа на Зеленского. Нельзя исключать, что глобалисты предприняли шаги, чтобы разрушить намечающийся консенсус по пунктам мирного плана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
новости
россия
киев
москва
юрий баранчик
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
Государственная резиденция президента Российской Федерации в Новгородской области подверглась атаке украинских беспилотников в ночь на 29 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что данный инцидент означает окончательный переход киевского режима к политике государственного терроризма. В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена.Лавров также сообщил, что Москва даст ответ на эту атаку, объекты и время ответного удара уже определены.Комментируя причину теракта, эксперт связал его с недавними переговорами. "Сама атака произошла, вероятно, из-за того, что Трамп накануне жестко прессовал Зеленского на переговорах", — заявил Баранчик.Он указал на возможных заинтересованных лиц и их мотивы. "После этого глобалисты предприняли шаги, чтобы разрушить намечающийся консенсус по пунктам мирного плана", — сказал политолог.Баранчик также допустил, что украинское руководство могло не знать об этой операции. "Возможно, что и Зеленский был не в курсе проводимой спецоперации", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему атаки Киева на резиденцию Путина — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
новости, россия, киев, москва, юрий баранчик, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, новости о переговорах россии и украины, атака, теракт, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, главные новости
Новости, Россия, Киев, Москва, Юрий Баранчик, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, новости о переговорах России и Украины, атака, теракт, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Главные новости

05:00 31.12.2025
 
© APВстреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP
Атака Киева на резиденцию президента России по времени совпала с жестким давлением Трампа на Зеленского. Нельзя исключать, что глобалисты предприняли шаги, чтобы разрушить намечающийся консенсус по пунктам мирного плана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
Государственная резиденция президента Российской Федерации в Новгородской области подверглась атаке украинских беспилотников в ночь на 29 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что данный инцидент означает окончательный переход киевского режима к политике государственного терроризма. В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена.
Лавров также сообщил, что Москва даст ответ на эту атаку, объекты и время ответного удара уже определены.
Комментируя причину теракта, эксперт связал его с недавними переговорами. "Сама атака произошла, вероятно, из-за того, что Трамп накануне жестко прессовал Зеленского на переговорах", — заявил Баранчик.
Он указал на возможных заинтересованных лиц и их мотивы. "После этого глобалисты предприняли шаги, чтобы разрушить намечающийся консенсус по пунктам мирного плана", — сказал политолог.
Баранчик также допустил, что украинское руководство могло не знать об этой операции. "Возможно, что и Зеленский был не в курсе проводимой спецоперации", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.
Также на тему атаки Киева на резиденцию Путина — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
