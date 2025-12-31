https://ukraina.ru/20251231/nakanune-tramp-zhestko-pressoval-zelenskogo-baranchik-pro-ataku-kieva-na-rezidentsiyu-putina-1073857593.html

"Накануне Трамп жестко прессовал Зеленского": Баранчик про атаку Киева на резиденцию Путина

Атака Киева на резиденцию президента России по времени совпала с жестким давлением Трампа на Зеленского. Нельзя исключать, что глобалисты предприняли шаги, чтобы разрушить намечающийся консенсус по пунктам мирного плана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073755846_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_43e3e105a691463c3053428ee683a511.jpg

Государственная резиденция президента Российской Федерации в Новгородской области подверглась атаке украинских беспилотников в ночь на 29 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что данный инцидент означает окончательный переход киевского режима к политике государственного терроризма. В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена.Лавров также сообщил, что Москва даст ответ на эту атаку, объекты и время ответного удара уже определены.Комментируя причину теракта, эксперт связал его с недавними переговорами. "Сама атака произошла, вероятно, из-за того, что Трамп накануне жестко прессовал Зеленского на переговорах", — заявил Баранчик.Он указал на возможных заинтересованных лиц и их мотивы. "После этого глобалисты предприняли шаги, чтобы разрушить намечающийся консенсус по пунктам мирного плана", — сказал политолог.Баранчик также допустил, что украинское руководство могло не знать об этой операции. "Возможно, что и Зеленский был не в курсе проводимой спецоперации", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.Также на тему атаки Киева на резиденцию Путина — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.

