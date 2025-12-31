https://ukraina.ru/20251231/kiev-delaet-stavku-na-drony-perekhvatchiki-yuriy-knutov-rasskazal-o-sostoyanii-ukrainskoy-pvo-1073809578.html
Киев делает ставку на дроны-перехватчики: Юрий Кнутов рассказал о состоянии украинской ПВО
Киев делает ставку на дроны-перехватчики: Юрий Кнутов рассказал о состоянии украинской ПВО - 31.12.2025
Киев делает ставку на дроны-перехватчики: Юрий Кнутов рассказал о состоянии украинской ПВО
После модернизации российских БПЛА эффективность украинской ПВО резко упала. Мобильные группы также бессильны, потому что теперь беспилотники идут на высоте, недоступной для зенитных пулеметов.
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073808543_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a63267db5a4489555e78f9348200e885.jpg
Отвечая на вопрос о состоянии украинской ПВО к концу текущего года, Кнутов отметил значительное сокращение поставок ракет для комплексов Patriot и SAMP-T. При этом собеседник Украина.ру отметил, что со стороны Украины произошел определённый технологический прорыв в связи с тем, что появились целые подразделения дроноводов ПВО. "Сейчас у них разрабатываются модификации дронов, которые будут работать и по крылатым ракетам. Дроны-перехватчики в несколько раз дешевле, чем зенитные управляемые ракеты. Украинский режим делает ставку именно на них", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях на сайте Украина.ру.
Киев делает ставку на дроны-перехватчики: Юрий Кнутов рассказал о состоянии украинской ПВО
