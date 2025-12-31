Киев делает ставку на дроны-перехватчики: Юрий Кнутов рассказал о состоянии украинской ПВО - 31.12.2025 Украина.ру
Киев делает ставку на дроны-перехватчики: Юрий Кнутов рассказал о состоянии украинской ПВО
После модернизации российских БПЛА эффективность украинской ПВО резко упала. Мобильные группы также бессильны, потому что теперь беспилотники идут на высоте, недоступной для зенитных пулеметов.
Отвечая на вопрос о состоянии украинской ПВО к концу текущего года, Кнутов отметил значительное сокращение поставок ракет для комплексов Patriot и SAMP-T. При этом собеседник Украина.ру отметил, что со стороны Украины произошел определённый технологический прорыв в связи с тем, что появились целые подразделения дроноводов ПВО. "Сейчас у них разрабатываются модификации дронов, которые будут работать и по крылатым ракетам. Дроны-перехватчики в несколько раз дешевле, чем зенитные управляемые ракеты. Украинский режим делает ставку именно на них", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях на сайте Украина.ру.
новости, украина, киев, германия, юрий кнутов, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, война, война на украине, пво, дроны, бпла, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Киев, Германия, Юрий Кнутов, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, война, война на Украине, ПВО, дроны, БПЛА, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Киев делает ставку на дроны-перехватчики: Юрий Кнутов рассказал о состоянии украинской ПВО

04:30 31.12.2025
 
© Фотодрон-перехватчик
дрон-перехватчик - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото
После модернизации российских БПЛА эффективность украинской ПВО резко упала. Мобильные группы также бессильны, потому что теперь беспилотники идут на высоте, недоступной для зенитных пулеметов.
Отвечая на вопрос о состоянии украинской ПВО к концу текущего года, Кнутов отметил значительное сокращение поставок ракет для комплексов Patriot и SAMP-T.

"Последний (SAMP-T. — Ред.) это франко-итальянский комплекс ПВО, который называют европейским Patriot. Эти проблемы пытается закрыть Германия, которая направила на Украину два комплекса Patriot и один Iris-T", — уточнил эксперт.

При этом собеседник Украина.ру отметил, что со стороны Украины произошел определённый технологический прорыв в связи с тем, что появились целые подразделения дроноводов ПВО.
"Сейчас у них разрабатываются модификации дронов, которые будут работать и по крылатым ракетам. Дроны-перехватчики в несколько раз дешевле, чем зенитные управляемые ракеты. Украинский режим делает ставку именно на них", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях на сайте Украина.ру.
