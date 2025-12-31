https://ukraina.ru/20251231/1059739108.html

Круговорот колбас в природе: колядки, щедривки и прочие агрокультурные брожения вокруг новогодних дат

Промышленные революции наносили, как и можно было бы ожидать, непоправимый урон сельскохозяйственному календарю патриархальных обществ. Однако же архаичные традиции находили себе место и в работе в три смены, и в скользящих выходных, и в работе "сутки через трое". Демонстрируя свою живучесть, а значит, неслучайность

В самом деле, как можно — с идеологических позиций — покушаться на то, что за осенью приходит зима, а лето сменяет весну? А когда три источника марксизма-ленинизма начинали журчать, то все знали: скоро праздник Пасхи, то есть Воскресения Господня. В магазинах появлялся целомудренный "кекс весенний", а шутки про крашение яиц срывали партсобрания, но ускоряли посевные.Кроме Пасхи, конечно же, в многовековом укладе жизни наших предков были и другие важные дни — еще с дохристианских времен. Потом они как-то (чудны дела Твои!) нашли себя в календаре двунадесятных праздников и прочих святцах. Оставив на память о былых временах традиции празднования с явным языческим окрасом.Вот и время с начала декабря до середины января полно таких же явных событий и скрытых смыслов. Ибо на Украине говорят: "От Романа до Иордана Украина ходит пьяна", то есть от 1 декабря — дня св. Романа — до Крещения — 19 января. Так как этот период (впрочем, как и любой другой) случается только один раз в году, то нелишне будет напомнить, что входит в репертуар, одобренный Всевышним Худсоветом.Следует заметить, что с 28 ноября — Рождественский пост, потому, как говорилось в одной рекламе, до первой звезды в Сочельник (вечер 6 января) — ни-ни! Будем перечислять на трезвую голову:Итак, 1 декабря — день святых Романа и Платона. Ничего особенного в этот день не предвидится, разве что повод вспомнить защитников Веры, отдавших жизнь за Христа.7 декабря отмечается день св. Катерины, 12-го — св. Андрея. Екатерин в святцах в течение года встречается пять штук, "декабрьская" называется Александрийской. Эта Екатерина, по преданию, была готова выйти замуж только за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости. Таким мог быть только Сын Божий, который и явился ей во сне, оставив свой обручальный перстень.В связи с этим вспоминается один эпизод из популярнейшего советского фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" с Михаилом Боярским в главной роли — тот, где служанка просит "Святая Катерина, пошли мне дворянина!" Кроме того, что девицы уповали на помощь святой в поиске жениха, беременные молили ее о счастливом разрешении. А еще в этот день было принято устраивать задорные гонки на санях, поэтому он еще назывался Санницей.Кстати, хорошего жениха просили девицы и у св. Андрея, день которого отмечается 13 декабря.На Руси этому святому всегда оказывалось большое почтение. В старину существовало предание, якобы он, отправляясь в Рим, плыл по Днепру и ночевал на холмах, где позже был построен Киев, а затем посетил Новгород. Было ли это на самом деле — неизвестно, но многие историки Православия такой факт ставят под сомнение.Апостол Андрей считается покровителем нескольких стран, включая Россию. Андреевский крест — символ Российского флота. Он присутствует также и на флагах Шотландии, Страны Басков, Рио-де-Жанейро, Форталеза, Владивостока, Архангельской области.Что же до традиций, то в ночь на 13 декабря девушки гадали на суженого. Им можно было есть только хлеб и воду, но зато члены семьи должны были быть сытыми. А для молодых ребят проводился своеобразный обряд инициализации — их принимали в компанию взрослых парней. Теперь они могли ходить на вечеринки и свидания, свататься, жениться, выполнять мужскую работу.Кстати, о мужестве. В честь этого святого в Российской империи был учреждена высшая награда — орден Святого апостола Андрея Первозванного, — которая под №2 имелась у гетьмана Ивана Мазепы. Правда, недолго — с 1700 по 1708 год. Потому что девиз ордена "За веру и верность", а преданный слуга Карла XII-го, как выяснилось, оказался награды этой недостоин.Далее в календаре новогодних празднеств 19 декабря — день св. Николая, по совместительству дублера Деда Мороза в эпоху декоммунизации и русофобии в Украине. С каждым годом сапожков для подарков от этого персонажа развешивается все больше. Ведь с уходом советской эпохи все меньше надежд на подарки от Деда Мороза. Хотя особо расчетливые граждане умудряются записаться во все очереди. Чему и детей своих учат. Мало ли как оно в жизни повернется? А чем крепче сжимает горло рядового украинца невидимая рука рынка, тем сильнее левый политический тренд. Поэтому если вернутся тоталитарные гарантии, то останется только перекличку сделать в очереди — и с подарком на выход!Про календарный праздник Нового года — 1 января — особо распространяться незачем, как говорится, наливай да пей начиная с 31 декабря. Хотя тут все зависит от того, верующие ли люди соберутся за праздничным столом или на городской площади. И какой конфессии. Ибо для некоторых рождественский пост к этому времени уже закончится, для некоторых — ещё нет.31 декабря же, в день св. Мелании, в канун Нового года, каждая хозайка готовит кныши, пироги, колбасы, начиненные гречневой кашей и вареники. Но праздник Маланки настолько самобытен и оригинален, что заслуживает отдельной статьи.24 декабря и 6 января у разных христиан празднуется Святвечер, или Сочельник, или Коляда, или Кутья, или Щедрый вечер. Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись переодевание (с использованием шкур, рогов и масок), колядование, пение колядок и щедривок, одаривание колядовщиков, молодёжные игры и гадания.В 1874 году появился 1-й том "Исторических песен малорусского народа с объяснениями" Вл. Б. Антоновича и М. Драгоманова, где многочисленные колядки и щедривки внесены в отдел исторических песен века дружинного и княжеского.Исходя из представления о колядках как о древнейших славословиях героям и князьям, издатели пытались открыть в отдельных песнях воспоминания о том или другом лице летописи. Костомаров в обширной рецензии на этот сборник ("Вестник Европы" 1874 г, № 12) признал, что общие черты древнего дружинного и княжеского быта вошли в колядки не по воспоминаниям об отдельных исторических лицах, а потому, что черты эти были вообще присущи нравам народа, складу его жизни, условиям его общественного строя, его нравственным воззрениям и поэтическому вкусу.Но А.Н. Веселовский ("Разыскания в области русского духовного стиха", VII, 1883) высказал предположение, что "вместе с проповедью христианства могли переселяться не только церковные, но и народные обряды, удержавшиеся случайно под сенью церкви и прикрытием христианского святого, а с обрядом переселялись и сопровождавшие его песни — оригиналы наших щедривок, как тем же путём могли заходить и оригиналы рождественских песен". Особенно много доказательств представил Веселовский в подтверждение мысли, что внешняя обрядность, и прежде всего маски и ряженье, представляет наследие римского обихода, которое переносилось с места на место сначала греко-римскими мимами, а затем их последователями и подражателями, всякого рода шпильманами, глумцами и скоморохами.В любом случае обряд стойкий, песни веселые, да и украинская "Щедривочка" авторства Николая Леонтовича — мелодия всемирно известная, правда, под названием "Carol of the Bells".Говорят, что написал он ее где-то в окрестностях донбасской станции Гришино, где позднее вырос городок Красноармейск, сейчас переименованный в Покровск.В колядках и щедривках звучат пожелания "пану господарю" жить "в домочку с женой и детками, как в раечку", самому господарю — сиять ясным месяцем, деткам — частыми звёздочками. Требования о вознаграждении певцам отличаются юмором: "дайте книш — бо пущу в хату миш, дайте ковбасу — бо хату рознесу, дайте калача — бо впущу в хату рогача, дайте пирог — бо не помилує Бог, дайте сало — бо заберу сани, дайте копійку — бо поберу дівку" и так далее. Вот один из текстов таких припевок:Пришли святки-колядкиНа липовых саночках.Саночки поломалися,Рубашечки помаралися,А колядки потерялися…Бегла свинка от Максимка,Да сгубила коляду,А ты, хлопчик,Не гуляй, не гуляй,А колядки собирай, собирай…Надо также отметить, что театральные представления — вертепы — не являются сугубой принадлежностью украинской народной традиции, но встречаются и в российских губерниях (хотя и реже), и у западных соседей-славян.После Коляды сразу же наступает Рождество, празднуемое в Украине у греко-католиков 25 декабря, а у православных 7 января. Космополиты же с радостью уезжают из страны перед одним и возвращаются после другого. Естественно, не отказывая себе в крепких напитках из дьюти-фри. Так что у них свои традиции, инородные.Следующий праздник — более почитаемый людьми советского времени — называется Старый Новый год. Он наступает в ночь с 13 на 14 января. По обычаю в эту ночь — часов примерно с 2-х — было принято "посевать", то есть разбрасывать по домам разные злаки с пожеланиями будущего урожая. "Посевальщики" одаривались конфетами, пряниками, а то и деньгами. Причем как мальчики, так и девочки. Но хорошей приметой считалось, если первым таким гостем в доме будет представитель мужского пола.В результате такого краткого экскурса в историю следует признать: инородные традиции глобализма ломятся, как говорится, во все двери — вот уже этот почти месяц праздников называют "украинским Рамаданом". А во Львове, считающемся, видимо, ошибочно, очень набожным, который год устраивают горячие ночные пати в честь Крещения. Хотя Крещению такая "честь" и не нужна, но маркитанты, пользуясь случаем, предлагают всего за 100 гривень (250 рублей) "много алкоголя, конкурсы, отборную музыку, неимоверную атмосферу настоящего движа, караоке".Как это сочетается с сутью праздника, не уточняется, но на фоне всяких хеллоуинов и валентайз дей коммерционализация Крещения Господня — вполне в духе западной традиции.Нам же блюсти свою. Так что со всеми праздниками, православные!

