https://ukraina.ru/20251231/obstanovka-na-svo-i-borba-zapada-ivan-skorikov-o-dvukh-glavnykh-faktorakh-dlya-ukrainy-1073782988.html

Обстановка на СВО и борьба Запада: Иван Скориков о двух главных факторах для Украины

Обстановка на СВО и борьба Запада: Иван Скориков о двух главных факторах для Украины - 31.12.2025 Украина.ру

Обстановка на СВО и борьба Запада: Иван Скориков о двух главных факторах для Украины

Глобалисты сдаваться не собираются, мы это видели на примере выборов в Румынии. На переговорный процесс по Украине влияют два ключевых фактора — обстановка на фронте и внутренняя борьба внутри западных стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2025-12-31T05:15

2025-12-31T05:15

2025-12-31T05:15

новости

украина

запад

румыния

иван скориков

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059832698_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_676ecfcdef6716da8186c83ec3408253.jpg

В целом, по мнению эксперта, дальнейший ход украинского конфликта во многом будет зависеть от противоборства внутри самого Запада: либерал-глобалистов и правых консерваторов."Повторюсь, глобалисты сдаваться не собираются. Мы это видели на примере выборов в Румынии", — заявил Скориков. "Сейчас будут выборы в Венгрии. [Премьер-министр Виктор] Орбан – это главный символ евроскептицизма и укроскептицизма, который при этом кичится дружбой с [президентом США Дональдом] Трампом", — сказал эксперт.Эксперт подчеркнул, что для глобалистских сил этот конфликт имеет принципиальное значение. "Для нее это такой же экзистенциальный вопрос, как и борьба с Россией", — добавил Скориков."Таким образом, на переговорный процесс по Украине будут влиять два фактора: обстановка в зоне СВО и внутренняя борьба внутри самого Запада", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в интервью Дмитрия Данилова: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества.

украина

запад

румыния

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, румыния, иван скориков, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, глобализм, венгрия