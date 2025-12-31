Обстановка на СВО и борьба Запада: Иван Скориков о двух главных факторах для Украины - 31.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251231/obstanovka-na-svo-i-borba-zapada-ivan-skorikov-o-dvukh-glavnykh-faktorakh-dlya-ukrainy-1073782988.html
Обстановка на СВО и борьба Запада: Иван Скориков о двух главных факторах для Украины
Обстановка на СВО и борьба Запада: Иван Скориков о двух главных факторах для Украины - 31.12.2025 Украина.ру
Обстановка на СВО и борьба Запада: Иван Скориков о двух главных факторах для Украины
Глобалисты сдаваться не собираются, мы это видели на примере выборов в Румынии. На переговорный процесс по Украине влияют два ключевых фактора — обстановка на фронте и внутренняя борьба внутри западных стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2025-12-31T05:15
2025-12-31T05:15
новости
украина
запад
румыния
иван скориков
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059832698_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_676ecfcdef6716da8186c83ec3408253.jpg
В целом, по мнению эксперта, дальнейший ход украинского конфликта во многом будет зависеть от противоборства внутри самого Запада: либерал-глобалистов и правых консерваторов."Повторюсь, глобалисты сдаваться не собираются. Мы это видели на примере выборов в Румынии", — заявил Скориков. "Сейчас будут выборы в Венгрии. [Премьер-министр Виктор] Орбан – это главный символ евроскептицизма и укроскептицизма, который при этом кичится дружбой с [президентом США Дональдом] Трампом", — сказал эксперт.Эксперт подчеркнул, что для глобалистских сил этот конфликт имеет принципиальное значение. "Для нее это такой же экзистенциальный вопрос, как и борьба с Россией", — добавил Скориков."Таким образом, на переговорный процесс по Украине будут влиять два фактора: обстановка в зоне СВО и внутренняя борьба внутри самого Запада", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в интервью Дмитрия Данилова: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества.
украина
запад
румыния
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059832698_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5551c8f31f47fe96d33d6431697ae9c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, румыния, иван скориков, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, спецоперация, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, глобализм, венгрия
Новости, Украина, Запад, Румыния, Иван Скориков, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, глобализм, Венгрия

Обстановка на СВО и борьба Запада: Иван Скориков о двух главных факторах для Украины

05:15 31.12.2025
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Глобалисты сдаваться не собираются, мы это видели на примере выборов в Румынии. На переговорный процесс по Украине влияют два ключевых фактора — обстановка на фронте и внутренняя борьба внутри западных стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
В целом, по мнению эксперта, дальнейший ход украинского конфликта во многом будет зависеть от противоборства внутри самого Запада: либерал-глобалистов и правых консерваторов.
"Повторюсь, глобалисты сдаваться не собираются. Мы это видели на примере выборов в Румынии", — заявил Скориков. "Сейчас будут выборы в Венгрии. [Премьер-министр Виктор] Орбан – это главный символ евроскептицизма и укроскептицизма, который при этом кичится дружбой с [президентом США Дональдом] Трампом", — сказал эксперт.
"А в целом дальнейший ход украинского конфликта во многом будет зависеть от противоборства внутри самого Запада: либерал-глобалистов и правых консерваторов", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что для глобалистских сил этот конфликт имеет принципиальное значение. "Для нее это такой же экзистенциальный вопрос, как и борьба с Россией", — добавил Скориков.
"Таким образом, на переговорный процесс по Украине будут влиять два фактора: обстановка в зоне СВО и внутренняя борьба внутри самого Запада", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования ситуации на Украине — в интервью Дмитрия Данилова: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападРумынияИван СкориковУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОСпецоперацияпереговорыновости переговоровновости о переговорах России и УкраиныглобализмВенгрия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Украинская кухня: рецепт сала
08:03Новогоднее поздравление бойцам. "Вернитесь домой с победой"
08:00Оливье, Микоян и кулинарная революция
07:57"Спасибо, Никита!" Морпехи приняли Чебурашку как бойца своего подразделения
07:53Кулинарные битвы народов бывшего СССР
07:45Круговорот колбас в природе: колядки, щедривки и прочие агрокультурные брожения вокруг новогодних дат
07:44Колач или Нет cогласия на украинских просторах: как на Украине переосмысливают Рождество
07:07Главред издания Украина.ру Искандер Хисамов: России нужно готовиться к разговору с украинцами напрямую
06:00"Отвоеванных русских земель станет больше": политолог рассказал о последствиях упрямства Зеленского
05:45"Объекты для ответного удара определены": эксперт про последствия атаки Киева на резиденцию Путина
05:30Операция ВСУ в Купянске рассчитана на медийный эффект: военный эксперт об истинных целях Киева
05:15Обстановка на СВО и борьба Запада: Иван Скориков о двух главных факторах для Украины
05:00"Накануне Трамп жестко прессовал Зеленского": Баранчик про атаку Киева на резиденцию Путина
04:45Могут поражать вертолеты и истребители: Юрий Кнутов о модернизации "средств воздушного нападения"
04:30Киев делает ставку на дроны-перехватчики: Юрий Кнутов рассказал о состоянии украинской ПВО
04:15"Главное – ликвидировать организаторов": эксперт о мерах по предотвращению терактов в России
23:45Система ПВО отразила новую масштабную атаку БПЛА на ряд российских регионов
23:28Подразделения ВС РФ продолжают продвижение в Харьковской области
21:56Уполномоченный Верховной Рады по правам человека распространил ложные сведения
21:06Массированная атака на энергосистему Запорожской области
Лента новостейМолния