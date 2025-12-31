https://ukraina.ru/20251231/glavred-izdaniya-ukrainaru-iskander-khisamov-rossii-nuzhno-gotovitsya-k-razgovoru-s-ukraintsami-1073837070.html

Главред издания Украина.ру Искандер Хисамов: России нужно готовиться к разговору с украинцами напрямую

Итоги года для мультимедийного издания Украина.ру подвел главный редактор Искандер Хисамов. Он также рассказал о новых проектах творческого коллектива и поделился своим видением ситуации в информационном вещании.

2025-12-31T07:07

Конфликт на Украине до предела обострил и без того непростые отношения России и Запада. Резко возросла вероятность новой мировой войны с применением ядерного оружия, отменяются выработанные по итогам прошлых войн правила и ограничения, новое дыхание обрела идеология нацизма. Все это происходит на фоне радикального изменения соотношения сил в мировой экономике, усиления роли Востока и Юга.— Искандер Аминович, в 2026 году издание Украина.ру будет отмечать 12 лет. Как вы считаете, почему в общем-то локальное по тематике СМИ стало одним из важнейших элементов российской медиасистемы, о чем говорят многие эксперты?— Украина — это важнейший объект исследования, работы, тревог и боли России.Напомню, что наша редакция образовалась в 2014 году после событий на Майдане, когда ряд украинских журналистов был вынужден покинуть Украину, опасаясь преследований. Их приютила "Россия сегодня", запустила проект Украина.ру. Начинали скромно, в составе 10 человек, которые собирали вторичную информацию, не создавая собственную продукцию.На тот момент в российском медийном и политическом сообществе шли кулуарные дискуссии о том, как освещать Украину. Все-таки победа антироссийского Майдана болезненно сказалась на настроениях в Москве. На этот счет было две точки зрения. Первая — "Давайте меньше говорить про Украину, пусть сами Донбассом занимаются. Нацики! Мы не знаем, как к этому относиться и что с этим делать". Вторая мысль была полностью противоположной: "За Украину необходимо бороться; нужно понимать, что там происходит. Нужна активная политическая и медийная позиция".И вот на этот проект меня пригласили в качестве главного редактора.До этого я 12 лет проработал на Украине, где возглавлял ряд серьезных медийных проектов: журналы, радио, телевидение. В 2014 году понял, что пришла пора покинуть страну, потому что ничего не смогу здесь сделать, да и опасно стало оставаться. Позже мои опасения подтвердились, когда я попал во все санкционные списки и на сайт "Миротворец".То есть так сошлось: я освободился, мне предложили работу в Москве. Дмитрий Киселев, который много лет сам проработал на Украине, пригласил меня на встречу, где мы имели продолжительную беседу. Я предложил сделать мощный проект — многоотраслевой, который бы действовал и на внутренний, и на внешний рынки, и на Украину.Несмотря на ограничения в доступе украинской аудитории к нашим ресурсам, нас на Украине хорошо знают и понимают. Те, кого это интересует, несмотря на риски (украинские спецслужбы отслеживают, на какие сайты заходят люди), нас читают. Например, на телеграм-канале Украина.ру вечером и ночью идет приток посетителей, а утром — отток. Видимо, люди посмотрели информацию, а потом отписались, чтобы их начальство не "замело".Конечно, мы за эти годы сделали многое. Сейчас у нас многоотраслевое предприятие с посещением в 17-20 миллионов за сутки. А если происходит важное событие, то мы можем получить и 30 миллионов. У нас 1,5 миллиона подписчиков во всех соцсетях, в том числе в телеграм-канале — за 500 тысяч. То есть аудитория у издания мощная, развиваются сайт и различные видео-форматы.В июне мы также запустили радиопроект "Новороссия сегодня", благодаря которому вещаем на территорию ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Это интересный вызов, там много деталей из жизни.Мы постепенно стали вещать на трех иностранных языках: английский, испанский, китайский; аудитория хорошо растет. С Китаем у нашего издания интересные отношения: мы присутствуем на официальной китайской сети Weibo, поддерживаем дружеские отношения с коллегами из КНР.Сначала мы ездили с визитом в Китай для развития отношений и для организации нашего присутствия на Weibo. Позже они приезжали к нам в гости, мы их сопровождали в Донбасс, показали обожженный Мариупольский драмтеатр, который, кстати, скоро вновь откроется.Наша информация об Украине в Китае востребована, несмотря на то что на китайском рынке активно действует украинская пропаганда. Должен сказать, что у нас серьезный противник: украинские медиа работают коварно и креативно; сказывается продюсерский опыт самого Зеленского и его команды. Шутить с ними не стоит, это серьезный противник, который находит наши слабые стороны и использует их в свою пользу.В то же время, я считаю, что мы должны быть на уровне, не подхватывать фейки маргинальных изданий. Важно заниматься качественной журналистикой, внушающей доверие, чтобы читали, смотрели, слушали и друзья, и враги. Мы выступаем в рамках правды, добросовестно освещаем все, что интересно аудиторию, при этом не скрывая нашу позиция.— Вы упомянули радио "Новороссия сегодня". Это запущенный в июне совместный проект мультимедийного издания Украина.ру и радио Sputnik. Расскажите, как оно развивается? Кому пришла идея создания радио?— Задумка витала в воздухе. Я поднимал этот вопрос на протяжении нескольких лет, но только в 2025 году это "дозрело". Изначально стояло много вопросов с частотами, которые при власти Украины были разобраны между частными владельцами.В таком хаосе было трудно понять, к кому обращаться, чтобы обеспечить радиовещание, но подключилось руководство нашей медиагруппы, поработали с политическими органами, ведомствами на местах, пообщались с людьми. Мы получили частоты и интересный проект!Сейчас, как вы верно заметили, мы входим в сферу деятельности радиостанции "Спутник" медиагруппы "Россия сегодня", которое универсально и вещает по всей России, в том числе в Крыму и воссоединенных регионах. В итоге на территории Новороссии мы получили три часа пикового времени (с 8 до 10 и с 17 до 18).Повторюсь, я даже не ожидал, насколько это будет интересно. Жизнь бурлит в воссоединенных регионах России: работают клубы, дети занимаются спортом и другими активностями, на лицо все признаки нормальной жизни.При этом мы ведь вещаем на Новороссию с сигналом для украинского слушателя. Официальная позиция у нас какая? Чего мы от Украины хотим? Чтобы там была проведена демилитаризация и денацификация, были восстановлены права русскоязычных граждан. Как на это украинская пропаганда реагирует? "Русские хотят вас ущемить, а толку от них никакого".Поэтому мы хотим показать, что Россия — интересная и комфортная страна, которая заходит в Донбасс и устанавливает свои стандарты жизни: строит недвижимость, детские сады, дороги. В Мариуполе будет все то же самое, что в Москве. У граждан из Новороссии остаются родственники на Украине, так вот пусть они им рассказывают, как живется при России.Постепенно это приведет к тому, что общественное мнение на Украине изменится в нашу сторону. Рано или поздно нам придется разговаривать с украинским народом напрямую — нужно быть готовыми к этому. Тем более, как я уже сказал, костяк нашей редакции — это украинские журналисты, погруженные в местную тематику, болеющие за Украину с нашими ценностями. Сейчас это знание претворяется в работу.— Насколько я знаю, у нас должно быть расширение вещание радио "Новороссия сегодня"?— Да, мы рассматриваем возможность получить еще один дополнительный час вещания к имеющимся. Мы уже накопили достаточно материала, чтобы вещать 4 часа в день. Спикеры и чиновники воссоединенных регионов постоянно заходят к нам на радиостанцию, докладывают о том, что делается для развития, а мы обеспечиваем этому гласность. То есть мы первопроходцы в данной теме.— Итоговым мероприятием нашего издания традиционно стал форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса", который прошёл 18 декабря 2025 года на площадке "Россия сегодня". Это уже 4 конференция подобного формата. Можно без преувеличения сказать, что главные аналитики страны выступили на форуме со своими идеями, выводами и предложениями. И все-таки, какова цель таких обсуждений? Имеют ли они какие-то практические результаты?— "Форсайт-форум" — немного помпезное название. Что значит слово "форсайт"? Это предвиденье, прогноз. Таким образом мы направляем взгляд участников мероприятия в будущее. Интересно, что нас ждет, например, через десять лет: война или мир? Удастся нам изменить что-либо на Украине или страна окончательно уйдет в фашизм?Кстати, самый первый наш форсайт-форум назывался "Какая Украина нам нужна?". Позже, в 2024 году, прошло мероприятие на тему "Какая победа нам нужна?". Мы говорили о том, в чем она будет выражаться: ВС РФ займут Киев, Одессу или всю Украину. Учитывая, какие союзники у Киева и как они готовы его финансировать и вооружать, против нас стоит весь западный мир, и это тяжелейший вызов для России.Да, мы уверены в нашей победе. Но, во-первых, победа может нам достаться высокой ценой. А, во-вторых, мы не знаем, как она будет выглядеть.Ответ на вопрос "Какая Украина нам нужна" вроде бы на поверхности, но это не так. Многие эксперты считают, что она нам вообще не нужна: "Никакой мовы, все перечеркнуть, пусть будет только Россия. Я лично не разделяю такие взгляды. Украина имеет свои особенности в рамках нашей общей истории и славянского братства.О будущем Украины и нашей победы необходимо говорить уже сейчас. Ведь для того, чтобы правильно себя вести в экономике, на поле боя и в отношениях с другими странами, нужно четко знать, чего именно мы хотим: какую Украину и какую победу. Так вот, нашему изданию эти темы и по-человечески, и с точки зрения журналистики интересны.При этом мы хотим, чтобы наш голос влился в поток формирования политики, экономики и [международных] отношений. И в этом смысле я спокоен: для меня нет вопроса, какая у нас миссия — мы хотим правильного знания об Украине, мире и России.— Предполагается ли расширение тематики материалов издания Украина.ру в будущем году? Какие задачи стоят перед вами и коллективом?— Мы уже достаточно широко охватываем разные тематические направления. Несмотря на название "Украина.ру", на наших ресурсах присутствуют материалы, например, про европейские страны, Австралию, Латинскую Америку. Другое дело, что контекст у них все равно "украинский". Скажем, мы пишем о том, что фашисты пришли к власти в Чили, анализируем, в какие глобальные тенденции это входит.После воинственных заявлений Японии про ядерное оружие, мы внимательно следим за развитием ситуации в этой стране. И так далее. То есть мы и так говорим обо всем мире, о человечестве, не зацикливаясь на Украине — в этом смысле у нас нет ограничений.Хочу обратить ваше внимание на тех, кто выступал на нашем последнем форуме "Глобальные последствия украинского кризиса". Это Александр Дугин, Дмитрий Табачник (в прошлом лучший министр образования Украины и мой хороший товарищ), другие ведущие специалисты. Я горжусь составом, который стал присутствовать на мероприятиях, организованных нашим изданием.Также напомню, что у нас есть более локальный формат обсуждений, который называется "Украинское досье". Примерно 2-3 раза в месяц мы встречаемся с экспертами и формируем точку зрения на заданную тему. То есть как медиа мы сами себе создаем поводы и содержания.Например, выступления спикеров на упомянутой конференции опубликованы на ресурсах медиагруппы "Россия сегодня" — это видео, аудио и текстовые форматы, посты в соцсети, и так далее. То есть на мероприятии мы получили много свежей, нужной интеллектуальной информации и довели ее до максимального числа людей. Это наше конкурентное преимущество перед другими СМИ.Я как журналист старой школы партийной печати помню известную фразу Ленина: “Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор” [В.И. Ленин, из статьи “С чего начать?”, 1901]. В то время он из "Искры" и "Правды" делал интеллектуальные штабы. Отчасти и мы сейчас поступаем так.— Вы занимаетесь журналистикой с начала 1980-х. Насколько сильно на ваш взгляд изменилась эта деятельность с тех пор? Есть ли разница между информационным противостоянием с Западом тогда и сегодня?— Раньше у нас в стране была внутренняя журналистика и журналистика для внешнего потребления. Я начинал свой творческий путь с самаркандской газеты "Ленинский путь", потом трудился в "Правде Востока", и далее — перебрался в Москву. Все это были партийные органы, мы писали для себя и о себе, печатали то, что нам рассылал ТАСС, не задумываясь о том, что за нас все продумали.Внутри страны было по-разному. Существовала великолепнейшая журналистика о проблемах, достижениях, культуре и природе СССР. Я выписывал около 10 журналов и газет, в том числе "Литературную газету", "Науку и жизнь", "Технику молодежи". Общество любило читать, у нас была интересная журналистика.Конечно, было много и "партийной жвачки". Например, мне вспоминаются передовая статья "Как нам провести окотную кампанию в животноводстве", и другие советские "мантры".При этом я бы отметил прекрасную журналистику, рассчитанную на внешний мир. Я был близко знаком с двумя людьми, которые принадлежали к ее числу, и которых считаю своими учителями: Владимир Познер и Всеволод Овчинников. До сих пор преклоняюсь перед ними.Кроме того, наше издание располагается в легендарном месте — в Доме Радио на Пятницкой улице, где работали известные журналисты-международники, мастера высочайшего класса со знанием разных языков и неимоверной культуры. Их тексты шли на Иновещание, что было качественной пропагандистской журналистикой.Да, она была отделена от жизни: мы для внутреннего потребителя пишем так, а для внешнего — иначе. Но я горжусь, что хожу по этим намоленым коридорам и работаю в кабинете, где когда-то располагался корифей журналистики. Пока не выяснил, кто именно это был…Сейчас журналистика совсем другая: все смешано, нет границ, много разных источников — как разобраться в этом информационном хаосе? Из-за этого у общества возникает запрос: "Уважаемая редакция, объясните, что происходит". И мы разбираемся, пользуясь доверием наших подписчиков.Для меня как для главного редактора важно, чтобы мы удержали эту высокую планку доверия аудитории — с этого легко соскочить. Поэтому, порой, когда мои коллеги предлагают поставить на материал какой-то забойный заголовок с желтизной и чем-то мерзеньким (потому что "народ это любит, мы получим огромный трафик"), я прошу отказаться от этого. Говорю: "Мы сначала получим большой трафик, а потом от нас отвернутся наши читатели".Резюмирую: Украина.ру — оперативное, веселое издание, но при этом солидное. В нашем коллективе работают люди с эстетическими, этическими и политическими принципами. Три эти составляющие я стараюсь держать в основе.

