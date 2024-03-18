Путин и Эрдоган договорились продолжать укреплять российско-турецкие отношения - 18.03.2024 Украина.ру
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Путин и Эрдоган договорились продолжать укреплять российско-турецкие отношения
Путин и Эрдоган договорились продолжать укреплять российско-турецкие отношения - 18.03.2024 Украина.ру
Путин и Эрдоган договорились продолжать укреплять российско-турецкие отношения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах главы государства. В ходе телефонного разговора, инициированного Анкарой, стороны осудили дальнейшее сотрудничество в различных форматах, передаёт пресс-служба Кремля
2024-03-18T22:22
2024-03-18T22:22
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Как сообщили в канцелярии Эрдогана, президент Турции также заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль в возвращении за стол переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В конце февраля Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что Турция готова вновь стать площадкой для российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Вместе с тем, Анкара полностью поддерживает "мирный план" главы киевского режима Владимира Зеленского, который в Кремле считают ультиматумом, выдвинутым России.
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новости, турция, эрдоган, владимир путин, анкара, кремль, владимир зеленский, сво, украина, переговоры
Новости, Турция, Эрдоган, Владимир Путин, Анкара, Кремль, Владимир Зеленский, СВО, Украина, переговоры

Путин и Эрдоган договорились продолжать укреплять российско-турецкие отношения

22:22 18.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по развитию ситуации с коронавирусом
Президент РФ В. Путин провел совещание по развитию ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах главы государства. В ходе телефонного разговора, инициированного Анкарой, стороны осудили дальнейшее сотрудничество в различных форматах, передаёт пресс-служба Кремля
"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе Черноморского региона", – сказано в официальном сообщении.
Как сообщили в канцелярии Эрдогана, президент Турции также заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль в возвращении за стол переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
"Президент Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться, и выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине", – уточнили в пресс-службе.
В конце февраля Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что Турция готова вновь стать площадкой для российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Вместе с тем, Анкара полностью поддерживает "мирный план" главы киевского режима Владимира Зеленского, который в Кремле считают ультиматумом, выдвинутым России.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
4 марта, 17:43
Эрдоган сегодня с Западом, но это ненадолго. Почему Турция призывает к новым переговорам в Стамбуле Россия и Украина достигли предела своих военных возможностей в противостоянии и поэтому сторонам необходимо начать диалог о мире. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
 
НовостиТурцияЭрдоганВладимир ПутинАнкараКремльВладимир ЗеленскийСВОУкраинапереговоры
 
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