Путин и Эрдоган договорились продолжать укреплять российско-турецкие отношения
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по развитию ситуации с коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах главы государства. В ходе телефонного разговора, инициированного Анкарой, стороны осудили дальнейшее сотрудничество в различных форматах, передаёт пресс-служба Кремля
"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления международной стабильности и безопасности, касающиеся в том числе Черноморского региона", – сказано в официальном сообщении.
Как сообщили в канцелярии Эрдогана, президент Турции также заявил о готовности Анкары сыграть содействующую роль в возвращении за стол переговоров по урегулированию ситуации на Украине.
"Президент Эрдоган заявил, что верит в то, что позитивный курс в отношениях Турции и России в новом периоде будет усиливаться, и выразил готовность Турции сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине", – уточнили в пресс-службе.
В конце февраля Реджеп Тайип Эрдоган уже заявлял, что Турция готова вновь стать площадкой для российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Вместе с тем, Анкара полностью поддерживает "мирный план" главы киевского режима Владимира Зеленского, который в Кремле считают ультиматумом, выдвинутым России.
4 марта, 17:43Эрдоган сегодня с Западом, но это ненадолго. Почему Турция призывает к новым переговорам в Стамбуле Россия и Украина достигли предела своих военных возможностей в противостоянии и поэтому сторонам необходимо начать диалог о мире. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан