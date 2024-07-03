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Историк объяснил, почему нужна ограниченная мобилизация и как может поддержать фронт контингент из КНДР
Историк объяснил, почему нужна ограниченная мобилизация и как может поддержать фронт контингент из КНДР - 03.07.2024 Украина.ру
Историк объяснил, почему нужна ограниченная мобилизация и как может поддержать фронт контингент из КНДР
России уже сейчас нужно проводить не бессрочную, а ограниченную мобилизацию на некий ограниченный срок. Пока будут обучаться новобранцы, фронт может поддержать северокорейский контингент, оформленный как помощь в отражении нападения против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-07-03T05:40
2024-07-03T05:40
2024-07-03T05:40
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Если война не завершится к следующему году, нам нужно настраиваться на то, что боевые действия будут вестись еще несколько лет. Следовательно, России уже сейчас нужно проводить не бессрочную, а ограниченную мобилизацию на некий ограниченный срок, полагает эксперт.Российской армии нужна ротация не только бойцов на фронте, но и новых волн мобилизованных, добавил он.По его мнению, российская практика краткосрочных контрактов на год-полтора была изначально неверна. Сейчас военнослужащие, которые идут на СВО, подписывают бессрочный контракт, что тоже неправильно, добавил он.Пока будут обучаться новобранцы, фронт может поддержать северокорейский контингент, оформленный как помощь в отражении нападения против России. КНДР может направить в Россию профессиональных солдат, которые служат не год и не два, а гораздо дольше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск читайте на сайте Украина.руО том, почему черноземы являются единственным огромным и самым ценным активом Украины - в материале Сергея Шиптенко: За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины
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новости, россия, украина, всу, мобилизация, иран, сво, контракт, доброволец, фронт, вс рф
Новости, Россия, Украина, ВСУ, мобилизация, Иран, СВО, контракт, доброволец, фронт, ВС РФ
Историк объяснил, почему нужна ограниченная мобилизация и как может поддержать фронт контингент из КНДР
России уже сейчас нужно проводить не бессрочную, а ограниченную мобилизацию на некий ограниченный срок. Пока будут обучаться новобранцы, фронт может поддержать северокорейский контингент, оформленный как помощь в отражении нападения против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Если война не завершится к следующему году, нам нужно настраиваться на то, что боевые действия будут вестись еще несколько лет. Следовательно, России уже сейчас нужно проводить не бессрочную, а ограниченную мобилизацию на некий ограниченный срок, полагает эксперт.
Российской армии нужна ротация не только бойцов на фронте, но и новых волн мобилизованных, добавил он.
"Во-первых, в Иране во время войны с Ираком мобилизацию проводили на ограниченный срок. Во-вторых, у нас сейчас особая ситуация. А юридически это можно сделать очень просто: Госдума должна принять соответствующий закон", - отметил Поликарпов.
По его мнению, российская практика краткосрочных контрактов на год-полтора была изначально неверна. Сейчас военнослужащие, которые идут на СВО, подписывают бессрочный контракт, что тоже неправильно, добавил он.
Пока будут обучаться новобранцы, фронт может поддержать северокорейский контингент, оформленный как помощь в отражении нападения против России. КНДР может направить в Россию профессиональных солдат, которые служат не год и не два, а гораздо дольше, заключил собеседник издания.
О том, почему черноземы являются единственным огромным и самым ценным активом Украины - в материале Сергея Шиптенко: За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины