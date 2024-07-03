"Мы будем их ломать": военный эксперт объяснил, почему перед наступлением нужно решить проблему дронов
Проблемы украинских дронов серьезно обострилась. Чтобы ее решить, нужно работать в связке, как это было в случае борьбы с безэкипажными катерами. Пока вопрос не решен, нужно поберечь личный состав, и только потом идти в наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Что касается уничтожения дронов, то я не верю, что бойцов нельзя снабдить простыми охотничьими ружьями, чтобы они из них стреляли. Другое дело, что ранее было много нелепых указаний, которые ограничивали поставки, рассказал эксперт.
"Проблемы украинских дронов серьезно обострилась. Чтобы ее решить, нам нужно работать в связке, как это было в случае борьбы с безэкипажными катерами (у нас появилась и разведка, и ударные вертолеты). Так что нам нужна целенаправленная работа в этой сфере, которая раньше не делалась", - подчеркнул Евсеев.
Надеюсь, новое руководство Минобороны РФ с этим справится. Просто для этого нужно время. Пока вопрос не решен, командованию нужно поберечь личный состав, и только потом идти в наступление, добавил он.
"Повторюсь, мы должны уничтожать боеготовые бригады ВСУ, потому что быстро их не подготовить. Мы будем их ломать. Этот процесс ломки будет ускорятся. Киев уже напрягается, пытаясь показать Западу, что они еще могут воевать", - указал эксперт.
Но бесконечно напрягаться они не смогут, потому что у них закончатся люди. Человек попадает на фронт только тогда, когда он уже три раза убежал от сотрудников украинских ТЦК, заключил собеседник издания.
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