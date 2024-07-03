"Мы будем их ломать": военный эксперт объяснил, почему перед наступлением нужно решить проблему дронов - 03.07.2024 Украина.ру
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"Мы будем их ломать": военный эксперт объяснил, почему перед наступлением нужно решить проблему дронов
"Мы будем их ломать": военный эксперт объяснил, почему перед наступлением нужно решить проблему дронов - 03.07.2024 Украина.ру
"Мы будем их ломать": военный эксперт объяснил, почему перед наступлением нужно решить проблему дронов
Проблемы украинских дронов серьезно обострилась. Чтобы ее решить, нужно работать в связке, как это было в случае борьбы с безэкипажными катерами. Пока вопрос не решен, нужно поберечь личный состав, и только потом идти в наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-07-03T04:00
2024-07-03T04:00
новости
россия
киев
запад
владимир евсеев
всу
вс рф
мобилизация
минобороны рф
дроны
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Что касается уничтожения дронов, то я не верю, что бойцов нельзя снабдить простыми охотничьими ружьями, чтобы они из них стреляли. Другое дело, что ранее было много нелепых указаний, которые ограничивали поставки, рассказал эксперт.Надеюсь, новое руководство Минобороны РФ с этим справится. Просто для этого нужно время. Пока вопрос не решен, командованию нужно поберечь личный состав, и только потом идти в наступление, добавил он."Повторюсь, мы должны уничтожать боеготовые бригады ВСУ, потому что быстро их не подготовить. Мы будем их ломать. Этот процесс ломки будет ускорятся. Киев уже напрягается, пытаясь показать Западу, что они еще могут воевать", - указал эксперт.Но бесконечно напрягаться они не смогут, потому что у них закончатся люди. Человек попадает на фронт только тогда, когда он уже три раза убежал от сотрудников украинских ТЦК, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.руО том, каким будет общий прогноз по разным направлениям в зоне СВО - в интервью Михаила Поликапова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск
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новости, россия, киев, запад, владимир евсеев, всу, вс рф, мобилизация, минобороны рф, дроны, бпла, беспилотники
Новости, Россия, Киев, Запад, Владимир Евсеев, ВСУ, ВС РФ, мобилизация, Минобороны РФ, дроны, БПЛА, беспилотники

"Мы будем их ломать": военный эксперт объяснил, почему перед наступлением нужно решить проблему дронов

04:00 03.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота дронобойцов в ЛНР
Работа дронобойцов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Проблемы украинских дронов серьезно обострилась. Чтобы ее решить, нужно работать в связке, как это было в случае борьбы с безэкипажными катерами. Пока вопрос не решен, нужно поберечь личный состав, и только потом идти в наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Что касается уничтожения дронов, то я не верю, что бойцов нельзя снабдить простыми охотничьими ружьями, чтобы они из них стреляли. Другое дело, что ранее было много нелепых указаний, которые ограничивали поставки, рассказал эксперт.

"Проблемы украинских дронов серьезно обострилась. Чтобы ее решить, нам нужно работать в связке, как это было в случае борьбы с безэкипажными катерами (у нас появилась и разведка, и ударные вертолеты). Так что нам нужна целенаправленная работа в этой сфере, которая раньше не делалась", - подчеркнул Евсеев.

Надеюсь, новое руководство Минобороны РФ с этим справится. Просто для этого нужно время. Пока вопрос не решен, командованию нужно поберечь личный состав, и только потом идти в наступление, добавил он.
"Повторюсь, мы должны уничтожать боеготовые бригады ВСУ, потому что быстро их не подготовить. Мы будем их ломать. Этот процесс ломки будет ускорятся. Киев уже напрягается, пытаясь показать Западу, что они еще могут воевать", - указал эксперт.
Но бесконечно напрягаться они не смогут, потому что у них закончатся люди. Человек попадает на фронт только тогда, когда он уже три раза убежал от сотрудников украинских ТЦК, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.ру
О том, каким будет общий прогноз по разным направлениям в зоне СВО - в интервью Михаила Поликапова: Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
1 июля, 18:21
Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под ХарьковомНа Херсонском и Запорожском фронтах без перемен. В основном там идут позиционные бои. Активные боевые действия продолжаются только на Донецком, Бахмутовском и Слобожанском фронтах. О ситуации на понедельник на 1 июля изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
 
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