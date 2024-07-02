"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт - 02.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240702/1055998385.html
"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт
"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт - 02.07.2024 Украина.ру
"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт
Украина уже находится в состоянии дефолта. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Нина Южанина в эфире телеканала "Новости.LIVE"
2024-07-02T12:27
2024-07-02T12:27
новости
украина
владимир зеленский
верховная рада
the economist
минфин
долги
госдолг
дефолт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103002/71/1030027163_0:54:1140:695_1920x0_80_0_0_bb9958f5f4ab37b0937111726bd5f3fe.jpg
По её словам, в парламенте говорят о возможном повышении налогов, чтобы проверить реакцию граждан Украины на подобный шаг. В офисе Владимира Зеленского рассматривают тоже рассматривают такое решение, однако выносить этот вопрос на публику власти не спешат.Газета The Economist сообщила, что Украину ждёт дефолт уже 1 августа, если министру финансов не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга.В мае Минфин Украины сообщил, что государственный долг страны вырос до 6,01 триллионов гривен (151,52 миллиардов долларов).Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,571 триллионов гриве (34,4 миллиарда долларов).Подробнее об экономической ситуации на Украине в материале Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103002/71/1030027163_72:0:1069:748_1920x0_80_0_0_f0a985913f1bde79c6e9730f5aa76d4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, the economist, минфин, долги, госдолг, дефолт
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, The Economist, Минфин, долги, госдолг, дефолт

"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт

12:27 02.07.2024
 
© slovoidilo.uaгривна флаг украина
гривна флаг украина
© slovoidilo.ua
Читать в
Украина уже находится в состоянии дефолта. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Нина Южанина в эфире телеканала "Новости.LIVE"
"У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало 20 миллиардов долларов… Дефолт по сути у нас уже есть - он по факту есть, но де-юре его нет", - сказала Южанина.
По её словам, в парламенте говорят о возможном повышении налогов, чтобы проверить реакцию граждан Украины на подобный шаг. В офисе Владимира Зеленского рассматривают тоже рассматривают такое решение, однако выносить этот вопрос на публику власти не спешат.
"У нас в обществе очень большая градация людей: с очень большим доходом и на грани бедности… У нас сейчас более 50% граждан Украины за чертой бедности", - отметила она.
Газета The Economist сообщила, что Украину ждёт дефолт уже 1 августа, если министру финансов не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга.
В мае Минфин Украины сообщил, что государственный долг страны вырос до 6,01 триллионов гривен (151,52 миллиардов долларов).
Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,571 триллионов гриве (34,4 миллиарда долларов).
Подробнее об экономической ситуации на Украине в материале Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная РадаThe EconomistМинфиндолгигосдолгдефолт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01Второй раз по краю бездны. О пластах смыслов в продолжении фильма Макса Фадеева о штурме Мариуполя
12:52В Киеве объявили о вероятном закрытии крупнейшего предприятия, сотрудников которого отправили на фронт
12:30Ярослав Нилов: кто он
12:27"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт
12:15Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники переброшены в Харьковскую область
12:15Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16
12:10Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько
11:52Один человек погиб, девять пострадали: Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгородскую область
11:51Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов
11:46Евросоюз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины
11:25"Дестабилизирует Евросоюз и НАТО": Bloomberg рассказали, к чему приведет победа Ле Пен
11:11Штрафы за прослушивание российской музыки на Украине увеличатся до 25 тысяч гривен
10:57Ярослав Нилов: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone
10:49Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина
10:07Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта
09:54Акции компаний Коломойского* перешли в доход России
09:50Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ
09:25В России полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS
09:00Заявления на СБУ и Офис генпрокурора, заключенные в ВСУ, ошибки Запада. Главное на Украине на утро 2 июля
08:12Главное за ночь 2 июля
Лента новостейМолния