"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт
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Украина уже находится в состоянии дефолта. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Нина Южанина в эфире телеканала "Новости.LIVE"
"У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало 20 миллиардов долларов… Дефолт по сути у нас уже есть - он по факту есть, но де-юре его нет", - сказала Южанина.
По её словам, в парламенте говорят о возможном повышении налогов, чтобы проверить реакцию граждан Украины на подобный шаг. В офисе Владимира Зеленского рассматривают тоже рассматривают такое решение, однако выносить этот вопрос на публику власти не спешат.
"У нас в обществе очень большая градация людей: с очень большим доходом и на грани бедности… У нас сейчас более 50% граждан Украины за чертой бедности", - отметила она.
Газета The Economist сообщила, что Украину ждёт дефолт уже 1 августа, если министру финансов не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга.
В мае Минфин Украины сообщил, что государственный долг страны вырос до 6,01 триллионов гривен (151,52 миллиардов долларов).
Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,571 триллионов гриве (34,4 миллиарда долларов).
Подробнее об экономической ситуации на Украине в материале Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру.