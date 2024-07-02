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"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт

"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт - 02.07.2024 Украина.ру

"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт

Украина уже находится в состоянии дефолта. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Нина Южанина в эфире телеканала "Новости.LIVE"

2024-07-02T12:27

2024-07-02T12:27

2024-07-02T12:27

новости

украина

владимир зеленский

верховная рада

the economist

минфин

долги

госдолг

дефолт

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По её словам, в парламенте говорят о возможном повышении налогов, чтобы проверить реакцию граждан Украины на подобный шаг. В офисе Владимира Зеленского рассматривают тоже рассматривают такое решение, однако выносить этот вопрос на публику власти не спешат.Газета The Economist сообщила, что Украину ждёт дефолт уже 1 августа, если министру финансов не удастся договориться с кредиторами о реструктуризации долга.В мае Минфин Украины сообщил, что государственный долг страны вырос до 6,01 триллионов гривен (151,52 миллиардов долларов).Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2024 год с дефицитом 1,571 триллионов гриве (34,4 миллиарда долларов).Подробнее об экономической ситуации на Украине в материале Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, верховная рада, the economist, минфин, долги, госдолг, дефолт