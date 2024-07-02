Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16 - 02.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240702/1055997278.html
Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16
Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16 - 02.07.2024 Украина.ру
Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16
Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Об этом 1 июля сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен
2024-07-02T12:15
2024-07-02T12:15
f-16
новости
нидерланды
киев
украина
вооруженные силы украины
поставки
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a729f0c250f9d9e5f64f41ebd800ba98.jpg
"Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину", - говорится в письме Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.Ранее в минобороны Нидерландов сообщали, что первую партию истребителей F-16 поставят Украине осенью.Как предположил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев, уходящее правительство Нидерландов могло под конец своей работы выдать разрешение на экспорт предназначенных Киеву истребителей F-16, учитывая возможное затягивание этого процесса при новом кабмине.В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Подробнее о возможных результатах поставок истребителей ВСУ - в материале И это не мирные жизни: военный летчик назвал причину, почему Запад медлит с поставками F-16 Киеву на сайте Украина.ру.
нидерланды
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_200:0:1691:1118_1920x0_80_0_0_1b889e6a32f14aa9646277544bf0b5be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
f-16, новости, нидерланды, киев, украина, вооруженные силы украины, поставки, зарубежье
F-16, Новости, Нидерланды, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, поставки, Зарубежье

Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16

12:15 02.07.2024
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
Читать в
Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Об этом 1 июля сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен
"Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину", - говорится в письме Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.
Ранее в минобороны Нидерландов сообщали, что первую партию истребителей F-16 поставят Украине осенью.
Как предположил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев, уходящее правительство Нидерландов могло под конец своей работы выдать разрешение на экспорт предназначенных Киеву истребителей F-16, учитывая возможное затягивание этого процесса при новом кабмине.
В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Подробнее о возможных результатах поставок истребителей ВСУ - в материале И это не мирные жизни: военный летчик назвал причину, почему Запад медлит с поставками F-16 Киеву на сайте Украина.ру.
 
F-16НовостиНидерландыКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныпоставкиЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01Второй раз по краю бездны. О пластах смыслов в продолжении фильма Макса Фадеева о штурме Мариуполя
12:52В Киеве объявили о вероятном закрытии крупнейшего предприятия, сотрудников которого отправили на фронт
12:30Ярослав Нилов: кто он
12:27"Половина украинцев живут за чертой бедности": в Раде признали дефолт
12:15Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники переброшены в Харьковскую область
12:15Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16
12:10Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского – социолог Копатько
11:52Один человек погиб, девять пострадали: Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгородскую область
11:51Одесситка в парике и военные: СБУ поймала шпионивших на Россию агентов
11:46Евросоюз ввел пошлины на сахар и яйца из Украины
11:25"Дестабилизирует Евросоюз и НАТО": Bloomberg рассказали, к чему приведет победа Ле Пен
11:11Штрафы за прослушивание российской музыки на Украине увеличатся до 25 тысяч гривен
10:57Ярослав Нилов: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone
10:49Суд в Москве заочно арестовал Гройсмана и Климкина
10:07Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта
09:54Акции компаний Коломойского* перешли в доход России
09:50Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ
09:25В России полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS
09:00Заявления на СБУ и Офис генпрокурора, заключенные в ВСУ, ошибки Запада. Главное на Украине на утро 2 июля
08:12Главное за ночь 2 июля
Лента новостейМолния