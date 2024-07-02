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Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16

Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16 - 02.07.2024 Украина.ру

Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16

Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Об этом 1 июля сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен

2024-07-02T12:15

2024-07-02T12:15

2024-07-02T12:15

f-16

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киев

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вооруженные силы украины

поставки

зарубежье

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"Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину", - говорится в письме Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.Ранее в минобороны Нидерландов сообщали, что первую партию истребителей F-16 поставят Украине осенью.Как предположил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев, уходящее правительство Нидерландов могло под конец своей работы выдать разрешение на экспорт предназначенных Киеву истребителей F-16, учитывая возможное затягивание этого процесса при новом кабмине.В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Подробнее о возможных результатах поставок истребителей ВСУ - в материале И это не мирные жизни: военный летчик назвал причину, почему Запад медлит с поставками F-16 Киеву на сайте Украина.ру.

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f-16, новости, нидерланды, киев, украина, вооруженные силы украины, поставки, зарубежье