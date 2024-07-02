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Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16
Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16 - 02.07.2024 Украина.ру
Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16
Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Об этом 1 июля сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен
2024-07-02T12:15
2024-07-02T12:15
2024-07-02T12:15
f-16
новости
нидерланды
киев
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вооруженные силы украины
поставки
зарубежье
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"Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину", - говорится в письме Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.Ранее в минобороны Нидерландов сообщали, что первую партию истребителей F-16 поставят Украине осенью.Как предположил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев, уходящее правительство Нидерландов могло под конец своей работы выдать разрешение на экспорт предназначенных Киеву истребителей F-16, учитывая возможное затягивание этого процесса при новом кабмине.В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Подробнее о возможных результатах поставок истребителей ВСУ - в материале И это не мирные жизни: военный летчик назвал причину, почему Запад медлит с поставками F-16 Киеву на сайте Украина.ру.
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f-16, новости, нидерланды, киев, украина, вооруженные силы украины, поставки, зарубежье
F-16, Новости, Нидерланды, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, поставки, Зарубежье
Нидерланды анонсировали поставку Киеву истребителей F-16
Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16. Об этом 1 июля сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен
"Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину", - говорится в письме Оллонгрен Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.
Ранее в минобороны Нидерландов сообщали, что первую партию истребителей F-16 поставят Украине осенью.
Как предположил в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Егор Сергеев, уходящее правительство Нидерландов могло под конец своей работы выдать разрешение на экспорт предназначенных Киеву истребителей F-16, учитывая возможное затягивание этого процесса при новом кабмине.
В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.