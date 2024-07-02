В России полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS

Владимир Орлов: Если Россия не создаст для БПЛА США и ATACMS комплекс проблем, то не защитит Севастополь

Если говорить о системах ситуационной осведомленности, управления боем, американцы немного впереди нас. Они начали ими заниматься раньше. Но это касается вопросов не оперативного управления войсками, а тактической составляющей. В этом у нас есть большие пробелы.