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В России полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS
В России полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS - 02.07.2024 Украина.ру
В России полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS
Российские специалисты полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS - оружия, которое украинским военнослужащим поставляют их западные союзники. Об основных узлах управления ракеты рассказал военнослужащий, видео с ним опубликовало РИА Новости
2024-07-02T09:25
2024-07-02T09:25
2024-07-02T09:29
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Он продемонстрировал взрыватель фугасной боевой части ATACMS с промежуточным детонатором, который устанавливается в боевую часть, разработанную первоначально для противокорабельных ракет, а в дальнейшем - в ATACMS. "Мы произвели обезвреживание. На взрыватель установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения, был вскрыт и сам механизм. (...) Он для нас изучен, секретов не осталось никаких", – уточнил военнослужащий. Специалист подробно объяснил, как ракета состоящая из множества компонентов работает на механизме дальнего возведения. Он предположил, что с учетом огромного количества деталей, что повышает стоимость оружия, массовое производство таких ракет усложнено. Подробное изучение ATACMS позволяет наиболее точно и безопасно проводить обезвреживание. Зная систему работы взрывателя, специалисты могут понимать в каком состоянии находится ракета, заключил военнослужащий. Напомним, в распоряжение российских специалистов западные ракеты ATACMS были получены после удара ими ВСУ по Севастополю 23 июня. Система противовоздушной обороны уничтожила четыре ракеты, фрагменты которых были собраны, в том числе со дна моря у атакованного пляжа.Почему против ATACMS пока не нашли противоядие читайте в интервью изданию Украина.ру военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вооруженные силы украины, севастополь, сво, военная техника
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Севастополь, СВО, военная техника
В России полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS
09:25 02.07.2024 (обновлено: 09:29 02.07.2024)
Российские специалисты полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS - оружия, которое украинским военнослужащим поставляют их западные союзники. Об основных узлах управления ракеты рассказал военнослужащий, видео с ним опубликовало РИА Новости
Он продемонстрировал взрыватель фугасной боевой части ATACMS с промежуточным детонатором, который устанавливается в боевую часть, разработанную первоначально для противокорабельных ракет, а в дальнейшем - в ATACMS.
"Мы произвели обезвреживание. На взрыватель установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения, был вскрыт и сам механизм. (...) Он для нас изучен, секретов не осталось никаких", – уточнил военнослужащий.
Специалист подробно объяснил
, как ракета состоящая из множества компонентов работает на механизме дальнего возведения. Он предположил, что с учетом огромного количества деталей, что повышает стоимость оружия, массовое производство таких ракет усложнено.
Подробное изучение ATACMS позволяет наиболее точно и безопасно проводить обезвреживание. Зная систему работы взрывателя, специалисты могут понимать в каком состоянии находится ракета, заключил военнослужащий.
Напомним, в распоряжение российских специалистов западные ракеты ATACMS были получены после удара ими ВСУ по Севастополю 23 июня. Система противовоздушной обороны уничтожила четыре ракеты, фрагменты которых были собраны, в том числе со дна моря у атакованного пляжа.