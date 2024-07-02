Главное за ночь 2 июля - 02.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240702/1055992333.html
Главное за ночь 2 июля
Главное за ночь 2 июля - 02.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 2 июля
Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (сам он внесен в перечень террористов и... Украина.ру, 02.07.2024
2024-07-02T08:12
2024-07-02T10:01
новости
херсон
херсонская область
венгрия
игорь коломойский
владимир сальдо
кракен
вооруженные силы украины
виктор орбан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036833736_0:487:1256:1194_1920x0_80_0_0_b68710979ca2e7d6e4eced923e249c8f.jpg
Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (сам он внесен в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.Нацбатальон "Кракен"* сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей ВСУ, рассказал военнопленный Валентин Гриднев, мобилизованный в Херсоне в конце апреля 2023-го.ВСУ существенно снизили активность в Херсонской области за последний месяц. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.Премьер Венгрии Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Зеленским, утверждает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Безуглая заявила, что ещё написала заявления на Сырского и Залужного в СБУ, Генпрокуратуру, Минобороны и Госбюро расследований. Она называет ситуацию на фронте и в армии "хаосом и трагедией", а систему высших войсковых штабов — "болотом" и жалуется, что ничего не меняется.* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
херсон
херсонская область
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036833736_0:369:1256:1311_1920x0_80_0_0_121a6d48b7c102d91c776e91aac1f1f3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, херсон, херсонская область, венгрия, игорь коломойский, владимир сальдо, кракен, вооруженные силы украины, виктор орбан
Новости, Херсон, Херсонская область, Венгрия, Игорь Коломойский, Владимир Сальдо, Кракен, Вооруженные силы Украины, Виктор Орбан

Главное за ночь 2 июля

08:12 02.07.2024 (обновлено: 10:01 02.07.2024)
 
© РИА Новости . Николай Лысенко / Перейти в фотобанкОлигарх Игорь Коломойский
Олигарх Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Николай Лысенко
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (сам он внесен в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.
Нацбатальон "Кракен"* сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей ВСУ, рассказал военнопленный Валентин Гриднев, мобилизованный в Херсоне в конце апреля 2023-го.
ВСУ существенно снизили активность в Херсонской области за последний месяц. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Премьер Венгрии Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Зеленским, утверждает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Безуглая заявила, что ещё написала заявления на Сырского и Залужного в СБУ, Генпрокуратуру, Минобороны и Госбюро расследований. Она называет ситуацию на фронте и в армии "хаосом и трагедией", а систему высших войсковых штабов — "болотом" и жалуется, что ничего не меняется.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
 
НовостиХерсонХерсонская областьВенгрияИгорь КоломойскийВладимир СальдоКракенВооруженные силы УкраиныВиктор Орбан
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Орбан впервые за 12 лет приехал к Зеленскому, чтобы обсудить пути решения украинского конфликта
09:54Акции компаний Коломойского* перешли в доход России
09:50Российские "Искандеры" вывели из строя 7 самолетов ВСУ
09:25В России полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS
09:00Заявления на СБУ и Офис генпрокурора, заключенные в ВСУ, ошибки Запада. Главное на Украине на утро 2 июля
08:12Главное за ночь 2 июля
08:0090 лет "Ночи длинных ножей": как фюрер избавился от людей, приведших его к власти
07:03У Болгарской церкви новый патриарх. Сможет ли он справиться с влиянием Фанара?
07:01Хроника энергетической войны: Хитрый СПГ и уран, который снова стал африканским
06:21Алексей Леонков: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь - трупами
06:10"Мы готовимся к их появлению": эксперт рассказал, почему ВС РФ уничтожат F-16 даже в бетонных укрытиях
06:00Ситуация приближается к краху: Евсеев раскрыл, каким способом ВС РФ "режут" Торецкую группировку ВСУ
05:56Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев
05:50При переброске северокорейских частей: Поликарпов назвал перспективные направления СВО
05:47Сергей Миронов: кто он
05:46Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
05:42Когда киевский режим станет львовским. Украинские эксперты о войне и мире
05:40Экс-глава пресс-службы "Шахтера" ответил, кто играет в футбол лучше - Россия или Украина
05:30Их "застолбили" заранее: разведчик о том, как Запад "нанял" Зеленского и Пашиняна
05:20ВСУ придется отступать до Львова: военный эксперт объяснил, что произойдет, когда ВС РФ прорвут фронт
Лента новостейМолния