https://ukraina.ru/20240702/1055992333.html

Главное за ночь 2 июля

Главное за ночь 2 июля - 02.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 2 июля

Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (сам он внесен в перечень террористов и... Украина.ру, 02.07.2024

2024-07-02T08:12

2024-07-02T08:12

2024-07-02T10:01

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Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (сам он внесен в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.Нацбатальон "Кракен"* сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей ВСУ, рассказал военнопленный Валентин Гриднев, мобилизованный в Херсоне в конце апреля 2023-го.ВСУ существенно снизили активность в Херсонской области за последний месяц. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.Премьер Венгрии Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Зеленским, утверждает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Безуглая заявила, что ещё написала заявления на Сырского и Залужного в СБУ, Генпрокуратуру, Минобороны и Госбюро расследований. Она называет ситуацию на фронте и в армии "хаосом и трагедией", а систему высших войсковых штабов — "болотом" и жалуется, что ничего не меняется.* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, херсонская область, венгрия, игорь коломойский, владимир сальдо, кракен, вооруженные силы украины, виктор орбан