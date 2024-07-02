https://ukraina.ru/20240702/1055992333.html
Главное за ночь 2 июля
Главное за ночь 2 июля - 02.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 2 июля
Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (сам он внесен в перечень террористов и... Украина.ру, 02.07.2024
2024-07-02T08:12
2024-07-02T08:12
2024-07-02T10:01
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игорь коломойский
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кракен
вооруженные силы украины
виктор орбан
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Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (сам он внесен в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.Нацбатальон "Кракен"* сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей ВСУ, рассказал военнопленный Валентин Гриднев, мобилизованный в Херсоне в конце апреля 2023-го.ВСУ существенно снизили активность в Херсонской области за последний месяц. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.Премьер Венгрии Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Зеленским, утверждает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Безуглая заявила, что ещё написала заявления на Сырского и Залужного в СБУ, Генпрокуратуру, Минобороны и Госбюро расследований. Она называет ситуацию на фронте и в армии "хаосом и трагедией", а систему высших войсковых штабов — "болотом" и жалуется, что ничего не меняется.* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, херсонская область, венгрия, игорь коломойский, владимир сальдо, кракен, вооруженные силы украины, виктор орбан
Новости, Херсон, Херсонская область, Венгрия, Игорь Коломойский, Владимир Сальдо, Кракен, Вооруженные силы Украины, Виктор Орбан
Главное за ночь 2 июля
08:12 02.07.2024 (обновлено: 10:01 02.07.2024)
Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (сам он внесен в перечень террористов и экстремистов) и 503 объекта недвижимости должников по его делу, сообщил РИА Новости директор ФССП Дмитрий Аристов.
Нацбатальон "Кракен"* сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей ВСУ, рассказал военнопленный Валентин Гриднев, мобилизованный в Херсоне в конце апреля 2023-го.
ВСУ существенно снизили активность в Херсонской области за последний месяц. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Премьер Венгрии Орбан во вторник посетит Киев и встретится с Зеленским, утверждает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Безуглая заявила, что ещё написала заявления на Сырского и Залужного в СБУ, Генпрокуратуру, Минобороны и Госбюро расследований. Она называет ситуацию на фронте и в армии "хаосом и трагедией", а систему высших войсковых штабов — "болотом" и жалуется, что ничего не меняется.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.