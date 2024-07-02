https://ukraina.ru/20240702/1055987868.html

У Болгарской церкви новый патриарх. Сможет ли он справиться с влиянием Фанара?

У Болгарской церкви новый патриарх. Сможет ли он справиться с влиянием Фанара? - 02.07.2024 Украина.ру

У Болгарской церкви новый патриарх. Сможет ли он справиться с влиянием Фанара?

На Всеболгарском церковно-народном соборе в Софии 30 июня тайным голосованием был избран новый патриарх Болгарский на место скончавшегося 13 марта предстоятеля БПЦ Неофита. Главой Болгарской православной церкви стал 52-летний митрополит Видинский Даниил (Николов)

2024-07-02T07:03

2024-07-02T07:03

2024-07-02T07:03

эксклюзив

бпц

константинопольский патриархат

рпц

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варфоломей (патриарх варфоломей)

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В начале кампании по выборам патриарха, которая в Болгарии началась еще 20 июня, Николов считался далеко не самым сильным их троих претендентов на патриарший престол. В первом туре голосования митрополит Даниил получил 51 голос, в то время как его главный оппонент — митрополит Врачанский Григорий (Цветков) получил 64. Занявший третье место бывший представитель патриарха Болгарского при патриархе Московском митрополит Гавриил (Динев) получил 19 голосов и выпал из борьбы.Во втором туре ситуация резко поменялась. Большинство голосов, которые в первом туре были отданы Гавриилу, теперь отошли к Даниилу. В итоге он набрал 69 голосов, в то время как второй претендент, митрополит Григорий, получил лишь 66.В Русской православной церкви (РПЦ) приветствовали избрание митрополита Даниила главой Болгарской православной церкви. По словам советника Патриарха Московского и всей Руси протоиерея Николая Балашова, болгарскую церковь возглавил "мужественный, принципиальный иерарх, неподвластный внешним влияниям и глубоко укорененный в православном предании".По его оценке, новый предстоятель является выдающимся богословом, отличающимся "строгой приверженностью каноническому строю православия и верностью святоотеческой традиции". Поэтому РПЦ надеется на укрепление связей с Болгарской церковью, отметил Николай Балашов.Новый патриарх Болгарской православной церкви всегда выступал за сохранение дружеских отношений с Русской православной церковью. В интервью болгарским СМИ от 25 июня он заявил, что гонения, которые сегодня испытывает Украинская православная церковь (УПЦ) во многом связаны с действиями патриарха Варфоломея и "возвращают христианство к периоду иконоборчества". Также Даниил дал понять, что если он станет патриархом,то не допустит признание раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), так как "там отсутствует апостольское преемство".В 2022 году в Москве вышла книга "За единство Церкви", которая содержит оригинал письма митрополита Видинского Даниила патриарху Болгарскому Неофиту и членам Священного Синода Болгарской православной церкви. По своему жанру это письмо представляет краткое историко-каноническое исследование, в котором деятельность Фанара анализируется на основании документов о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату в 1686 году. В своей работе тогда еще митрополит Даниил показывает, что действия Константинопольского патриархата на Украине являются нарушением двухтысячелетней канонической традиции и вызваны в том числе догматическими искажениями, связанными с отрицанием принципа соборности в Православной церкви и провозглашением ее главой — вместо Иисуса Христа — патриарха Константинопольского.Из-за четкой позиции нового патриарха Болгарского относительно ПЦУ и Фанара ряд СМИ воспринял его победу как провал политики Варфоломея. С другой стороны, некоторые церковные эксперты предупреждают, что количество голосов, отданное во втором туре за одного и за другого кандидата, свидетельствует о том, что клир Болгарской православной церкви фактически разделился пополам на "фанариотов", тяготящих к тому церковному порядку, который предлагает Константинопольский патриархат, и "антифанариотов", которые стремятся к традиционному каноническому порядку.О значимости назначения митрополита Даниила предстоятелем Болгарской православной церкви в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия), эксперт по церковному праву Зоран Чворович.По его словам, чрезвычайно важно рассматривать это назначение в контексте тех событий, которые в БПЦ предшествовали выбору нового патриарха. Прежде всего это проведение скандального богослужения, которое несколько епископов БПЦ провели с представителями неканонической "Православной церкви Украины", после чего Московский патриархат разорвал с ними евхаристическое общение, напомнил Чворович."В этом событии участвовал и митрополит Пловдивский Николай, который до этого считался представителем пророссийского течения в Болгарской православной церкви и который придерживался четкой позиции по поводу того, что томос, который патриарх Варфоломей вручил ПЦУ, является неканоническим. Все эти события свидетельствовали о том, что состояние Болгарской церкви может ухудшится и что возможен выбор того кандидата, который близок к Фанару", - рассказал эксперт.Чворович допустил, что известие о том, что новым патриархом БПЦ стал епископ Видинский Даниил принесло облегчение не только Московскому патриархату, но также и Сербской православной церкви и всем поместным православным церквям, которые выступают за сохранение канонического православия.„Судя по некоторым прежним заявлениям, а также по содержанию того письма, которое епископ Видинский, а теперь патриарх Болгарский Даниил направил патриарху Неофиту, у него довольно взвешенная позиция по отношению к украинскому конфликту. Она во многом отличается от официального нарратива болгарских светских властей, в котором режим в Киеве представлен исключительно в положительном свете, а официальная Москва – как олицетворение зла", - рассказал Чворович.Новый патриарх Болгарский осуждал Запад из-за той поддержки, которую он оказывает киевскому режиму, и отмечал, что эта поддержка является главной причиной кровопролития между православными верующими на Украине, напомнил эксперт."Если исходить из таких заявлений патриарха Даниила, то можно сказать, что все вселенское православие должно быть довольно его избранием, точно так же, как и Московский патриархат", - отметил Чворович.С другой стороны, продолжил он, нельзя забывать, что Фанар глубоко укоренился в Болгарской православной церкви еще в 90-х годах благодаря обучению болгарских священников в богословских учебных заведениях Константинопольской патриархии и Греческой церкви."Борьба за канонические взгляды Болгарской православной церкви не закончилась. Положение нового патриарха будет особенно трудным с учетом того, что речь идет об относительно молодом человеке, а также о том, что в православной церкви патриарх является лишь первым среди равных", - сказал эксперт.Во многом будущее отношение БПЦ к защите канонического православия, а значит и к непризнанию неканонического томоса патриарха Вафоломея, подаренного раскольникам на Украине, зависит от соотношения сил в Священном Синоде БПЦ. Поэтому церковная дипломатия РПЦ и других церквей, выступающих против идеологии неопапизма, которую продвигает Фанар, должна быть еще более активной, подытожил Зоран Чворович.О положении канонической Украинской православной церкви в материале Павла Волкова "Борьба или уход в катакомбы? Как УПЦ будет решать свою судьбу"

https://ukraina.ru/20240620/1055747853.html

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эксклюзив, бпц, константинопольский патриархат, рпц, болгария, варфоломей (патриарх варфоломей), украина, пцу, патриарх