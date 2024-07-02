Разведчик о том, почему ВС РФ приходится штурмовать русский Волчанск - 02.07.2024 Украина.ру
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Разведчик о том, почему ВС РФ приходится штурмовать русский Волчанск
Разведчик о том, почему ВС РФ приходится штурмовать русский Волчанск - 02.07.2024 Украина.ру
Разведчик о том, почему ВС РФ приходится штурмовать русский Волчанск
Масштабный процесс создания Украины начался еще после прихода к власти большевиков, когда УССР отдавались все новые и новые территории. Итог щедрости советских властей - нынешние события на Украине
2024-07-02T03:40
2024-07-02T03:40
новости
украина
россия
служба внешней разведки
украина.ру
волчанск
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал экс-руководитель аналитического управления Службы внешней разведки (СВР) Леонид Решетников."Объединяли территории, которые никакого отношения к Малороссии не имели. За пару лет создали огромную республику, а потом до 1924-1925 годов всё прирезали, прирезали кусочки. Вот сейчас штурмуем Волчанск. Он же в составе РСФСР был до 1925 года. Я уже не говорю про Буковину, Галицию, которые Сталин советской Украине отвалил, а после войны Хрущев Крым добавил", - сказал Решетников.Он резюмировал, что советские власти своими же руками создали себе проблему на десятилетия. Собеседник издания подчеркнул, что недаром нынешний лидер России Владимир Путин многократно повторял, что советская модель построения государства привела к национальной катастрофе.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы и Раздоловку в ДНР."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОПодробнее о позиции собеседника издания Украина.ру по поводу событий, происходящих на Украине в материале Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину.
https://ukraina.ru/20240630/1055965190.html
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Новости
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новости, украина, россия, служба внешней разведки , украина.ру, волчанск
Новости, Украина, Россия, Служба внешней разведки , Украина.ру, Волчанск

Разведчик о том, почему ВС РФ приходится штурмовать русский Волчанск

03:40 02.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Масштабный процесс создания Украины начался еще после прихода к власти большевиков, когда УССР отдавались все новые и новые территории. Итог щедрости советских властей - нынешние события на Украине
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал экс-руководитель аналитического управления Службы внешней разведки (СВР) Леонид Решетников.
"Объединяли территории, которые никакого отношения к Малороссии не имели. За пару лет создали огромную республику, а потом до 1924-1925 годов всё прирезали, прирезали кусочки. Вот сейчас штурмуем Волчанск. Он же в составе РСФСР был до 1925 года. Я уже не говорю про Буковину, Галицию, которые Сталин советской Украине отвалил, а после войны Хрущев Крым добавил", - сказал Решетников.
Он резюмировал, что советские власти своими же руками создали себе проблему на десятилетия. Собеседник издания подчеркнул, что недаром нынешний лидер России Владимир Путин многократно повторял, что советская модель построения государства привела к национальной катастрофе.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы и Раздоловку в ДНР.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Подробнее о позиции собеседника издания Украина.ру по поводу событий, происходящих на Украине в материале Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину.
Майдан, вышиванка
30 июня, 19:50
Обречённые и неисправимые украинцы. Почему они не выходят на МайданТрудно не заметить, что украинцы (граждане Украины, не считающие себя русскими, а Россию Родиной), хоть умирать и не желают, но на фронт идут безропотно. Сдаваться стали чаще, чем раньше, но случаев перехода на сторону добра целыми батальонами и полками, как это было во время Великой Отечественной войны, не отмечается.
 
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Заголовок открываемого материала
03:50Экс-глава пресс-службы "Шахтера": враги существуют на наши деньги
03:40Разведчик о том, почему ВС РФ приходится штурмовать русский Волчанск
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