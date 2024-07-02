https://ukraina.ru/20240702/1055973467.html

Разведчик о том, почему ВС РФ приходится штурмовать русский Волчанск

Разведчик о том, почему ВС РФ приходится штурмовать русский Волчанск - 02.07.2024 Украина.ру

Разведчик о том, почему ВС РФ приходится штурмовать русский Волчанск

Масштабный процесс создания Украины начался еще после прихода к власти большевиков, когда УССР отдавались все новые и новые территории. Итог щедрости советских властей - нынешние события на Украине

2024-07-02T03:40

2024-07-02T03:40

2024-07-02T03:40

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал экс-руководитель аналитического управления Службы внешней разведки (СВР) Леонид Решетников."Объединяли территории, которые никакого отношения к Малороссии не имели. За пару лет создали огромную республику, а потом до 1924-1925 годов всё прирезали, прирезали кусочки. Вот сейчас штурмуем Волчанск. Он же в составе РСФСР был до 1925 года. Я уже не говорю про Буковину, Галицию, которые Сталин советской Украине отвалил, а после войны Хрущев Крым добавил", - сказал Решетников.Он резюмировал, что советские власти своими же руками создали себе проблему на десятилетия. Собеседник издания подчеркнул, что недаром нынешний лидер России Владимир Путин многократно повторял, что советская модель построения государства привела к национальной катастрофе.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы и Раздоловку в ДНР."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОПодробнее о позиции собеседника издания Украина.ру по поводу событий, происходящих на Украине в материале Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину.

https://ukraina.ru/20240630/1055965190.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, служба внешней разведки , украина.ру, волчанск