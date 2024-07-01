Подросток из Кемерово вступил в "Легион "Свобода России""*, его ждёт суд - 01.07.2024 Украина.ру
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Подросток из Кемерово вступил в "Легион "Свобода России""*, его ждёт суд
Подросток из Кемерово вступил в "Легион "Свобода России""*, его ждёт суд - 01.07.2024 Украина.ру
Подросток из Кемерово вступил в "Легион "Свобода России""*, его ждёт суд
Правоохранители задержали подростка, который вступил в террористическое объединение. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кемеровской области – Кузбассу
2024-07-01T17:55
2024-07-01T17:55
новости
россия
кемерово
следственный комитет
ск рф
терроризм
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По версии следствия, с мая по июнь 2024 года фигурант в целях продолжения деятельности украинского военизированного объединения "Легион "Свободы России""* вступил в его ряды и выполнял задания по сбору и передаче сведений о стратегически важных промышленных объектах, расположенных в регионе.Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу и центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД Россиивыявили и пресекли преступную деятельность подростка.Материалы дела переданы в следственные органы СК России, где им дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела.Фигуранта дела задержали, он заключён под стражу.Несовершеннолетний житель Кемерово обвиняется в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.*признан террористическим и запрещен на территории Российской ФедерацииПодробнее о террористическом формировани - в материале Украинский фонд для журналистов спонсирует террористический легион "Свобода России"* - СМИ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кемерово, следственный комитет, ск рф, терроризм
Новости, Россия, Кемерово, Следственный комитет, СК РФ, терроризм

Подросток из Кемерово вступил в "Легион "Свобода России""*, его ждёт суд

17:55 01.07.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Правоохранители задержали подростка, который вступил в террористическое объединение. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кемеровской области – Кузбассу
По версии следствия, с мая по июнь 2024 года фигурант в целях продолжения деятельности украинского военизированного объединения "Легион "Свободы России""* вступил в его ряды и выполнял задания по сбору и передаче сведений о стратегически важных промышленных объектах, расположенных в регионе.
Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу и центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД Россиивыявили и пресекли преступную деятельность подростка.
Материалы дела переданы в следственные органы СК России, где им дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела.
Фигуранта дела задержали, он заключён под стражу.
Несовершеннолетний житель Кемерово обвиняется в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.
*признан террористическим и запрещен на территории Российской Федерации
Подробнее о террористическом формировани - в материале Украинский фонд для журналистов спонсирует террористический легион "Свобода России"* - СМИ на сайте Украина.ру.
 
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