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WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили

WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили - 01.07.2024 Украина.ру

WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили

Украину и Россию ожидает "смертельное лето" и большие потери, сообщили журналисты The Wall Street Journal

2024-07-01T17:20

2024-07-01T17:20

2024-07-01T17:20

новости

украина

россия

the wall street journal

лето

всу

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В материале отмечается, что Украину и Россию якобы ожидает "смертельное лето", во время которого обе стороны будут иметь большие потери. По словам автора, конфликт перешел в фазу, когда обе стороны пытаются найти слабые места противника.Отмечается, что задачей для Украины сейчас будет удержать позиции со свежим западным оружием."Определить стратегические намерения России может быть довольно сложно", — говорится в материале.Ранее Москва предпринимала неожиданные действия в ходе конфликта, также сказано в статье. Украина, в свою очередь планирует атаковать Крым. Некоторые страны "считают легитимными" такие атаки, так как признают Крым частью Украины.Статью WSJ прокомментировал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Вооруженных сил Украины Назар Волошин в эфире телемарафона. Его слова приводит "РБК-Украина".По словам Волошина, по сравнению с маем июнь действительно был очень активным и горячим."Свои прогнозы такого плана я давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и конечно - Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами", - добавил Волошин.Подробнее о ситуации на фронте в материале Прифронтовые заметки: лето будет жарким на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, the wall street journal, лето, всу