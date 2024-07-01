WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили - 01.07.2024 Украина.ру
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WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили
WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили - 01.07.2024 Украина.ру
WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили
Украину и Россию ожидает "смертельное лето" и большие потери, сообщили журналисты The Wall Street Journal
2024-07-01T17:20
2024-07-01T17:20
новости
украина
россия
the wall street journal
лето
всу
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В материале отмечается, что Украину и Россию якобы ожидает "смертельное лето", во время которого обе стороны будут иметь большие потери. По словам автора, конфликт перешел в фазу, когда обе стороны пытаются найти слабые места противника.Отмечается, что задачей для Украины сейчас будет удержать позиции со свежим западным оружием."Определить стратегические намерения России может быть довольно сложно", — говорится в материале.Ранее Москва предпринимала неожиданные действия в ходе конфликта, также сказано в статье. Украина, в свою очередь планирует атаковать Крым. Некоторые страны "считают легитимными" такие атаки, так как признают Крым частью Украины.Статью WSJ прокомментировал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Вооруженных сил Украины Назар Волошин в эфире телемарафона. Его слова приводит "РБК-Украина".По словам Волошина, по сравнению с маем июнь действительно был очень активным и горячим."Свои прогнозы такого плана я давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и конечно - Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами", - добавил Волошин.Подробнее о ситуации на фронте в материале Прифронтовые заметки: лето будет жарким на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, the wall street journal, лето, всу
Новости, Украина, Россия, The Wall Street Journal, лето, ВСУ

WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили

17:20 01.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
Украину и Россию ожидает "смертельное лето" и большие потери, сообщили журналисты The Wall Street Journal
В материале отмечается, что Украину и Россию якобы ожидает "смертельное лето", во время которого обе стороны будут иметь большие потери. По словам автора, конфликт перешел в фазу, когда обе стороны пытаются найти слабые места противника.
Отмечается, что задачей для Украины сейчас будет удержать позиции со свежим западным оружием.
"Определить стратегические намерения России может быть довольно сложно", — говорится в материале.
Ранее Москва предпринимала неожиданные действия в ходе конфликта, также сказано в статье. Украина, в свою очередь планирует атаковать Крым. Некоторые страны "считают легитимными" такие атаки, так как признают Крым частью Украины.
Статью WSJ прокомментировал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Вооруженных сил Украины Назар Волошин в эфире телемарафона. Его слова приводит "РБК-Украина".
По словам Волошина, по сравнению с маем июнь действительно был очень активным и горячим.
"Свои прогнозы такого плана я давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и конечно - Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами", - добавил Волошин.
Подробнее о ситуации на фронте в материале Прифронтовые заметки: лето будет жарким на сайте Украина.ру.
 
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18:21Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом
17:55Подросток из Кемерово вступил в "Легион "Свобода России""*, его ждёт суд
17:20WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили
17:17Как США решили помочь Палестине. Знаковый пример коррумпированности и лицемерия американской политики
17:03Угроза политического кризиса и трудностей с финансированием ВСУ. Что значит победа правых во Франции
17:02Киселев об ударе по Крыму: "Задумывались ли американцы об ответном ущербе?"
16:07Провёл полгода по своему усмотрению: на Украине судят курсанта ВСУ за оставление части
15:53Львов 1941 года: без погрома националистической государственности не бывает
15:35Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева
15:09Торговля органами, убийства и пропаганда: финн Хейсканен рассказал правду о Финляндии и Украине
15:05Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях
15:05The Economist назвал дату возможного дефолта на Украине
14:35Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
14:10Замгенпрокурора Украины уволился после коррупционного скандала
14:01Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год
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13:00Повод для беспокойства Кремля, Польша осложняет жизнь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июля
12:53Стягивание ВСУ к белорусской границе является поводом для беспокойства РФ - Песков
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