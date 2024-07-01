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WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили
WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили - 01.07.2024 Украина.ру
WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили
Украину и Россию ожидает "смертельное лето" и большие потери, сообщили журналисты The Wall Street Journal
2024-07-01T17:20
2024-07-01T17:20
2024-07-01T17:20
новости
украина
россия
the wall street journal
лето
всу
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В материале отмечается, что Украину и Россию якобы ожидает "смертельное лето", во время которого обе стороны будут иметь большие потери. По словам автора, конфликт перешел в фазу, когда обе стороны пытаются найти слабые места противника.Отмечается, что задачей для Украины сейчас будет удержать позиции со свежим западным оружием."Определить стратегические намерения России может быть довольно сложно", — говорится в материале.Ранее Москва предпринимала неожиданные действия в ходе конфликта, также сказано в статье. Украина, в свою очередь планирует атаковать Крым. Некоторые страны "считают легитимными" такие атаки, так как признают Крым частью Украины.Статью WSJ прокомментировал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Вооруженных сил Украины Назар Волошин в эфире телемарафона. Его слова приводит "РБК-Украина".По словам Волошина, по сравнению с маем июнь действительно был очень активным и горячим."Свои прогнозы такого плана я давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и конечно - Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами", - добавил Волошин.Подробнее о ситуации на фронте в материале Прифронтовые заметки: лето будет жарким на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, россия, the wall street journal, лето, всу
Новости, Украина, Россия, The Wall Street Journal, лето, ВСУ
WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили
Украину и Россию ожидает "смертельное лето" и большие потери, сообщили журналисты The Wall Street Journal
В материале отмечается, что Украину и Россию якобы ожидает "смертельное лето", во время которого обе стороны будут иметь большие потери. По словам автора, конфликт перешел в фазу, когда обе стороны пытаются найти слабые места противника.
Отмечается, что задачей для Украины сейчас будет удержать позиции со свежим западным оружием.
"Определить стратегические намерения России может быть довольно сложно", — говорится
в материале.
Ранее Москва предпринимала неожиданные действия в ходе конфликта, также сказано в статье. Украина, в свою очередь планирует атаковать Крым. Некоторые страны "считают легитимными" такие атаки, так как признают Крым частью Украины.
Статью WSJ прокомментировал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Вооруженных сил Украины Назар Волошин в эфире телемарафона. Его слова приводит "РБК-Украина".
По словам Волошина, по сравнению с маем июнь действительно был очень активным и горячим.
"Свои прогнозы такого плана я давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и конечно - Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами", - добавил Волошин.
Подробнее о ситуации на фронте в материале Прифронтовые заметки: лето будет жарким на сайте Украина.ру.