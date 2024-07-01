https://ukraina.ru/20240701/1055976836.html
Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях
Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях - 01.07.2024 Украина.ру
Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях
Мэр Белгорода Валентин Демидов 1 июля в своем телеграм-канале рассказал о проблемах с электроснабжением в городе
2024-07-01T15:05
2024-07-01T15:05
2024-07-01T15:05
новости
белгородская область
курская область
белгород
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103134/51/1031345115_0:199:1921:1279_1920x0_80_0_0_412be12a42fa73bd06b10fc2eda24ae2.jpg
"Соцучреждения, которые остались без света, уже обеспечиваются резервными источниками электроэнергии. В дежурных группах в детских садах детей накормили завтраком, запас воды есть. На основных транспортных магистралях сейчас дежурят порядка 30 регулировщиков Госавтоинспекции. Они обеспечивают безопасность дорожного движения в секторах, где из-за отключения электроэнергии не работают светофоры", - указал он.В некоторых частях города фиксируют перебои с водоснабжением. Это связано с отключением электроэнергии на водозаборах.По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, полностью решить проблему с электроэнергией в регионе планируется к 21.00, начался плановый запуск в жилые кварталы.Утром в понедельник в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект.Также часть населенных пунктов в Курской области были обесточены.Перебои с электричеством наблюдаются и в центре Курска из-за повреждения на кабельной линии, аварию устранят в течение часа, сообщили в правительстве региона.За минувшую ночь дежурные средства российской ПВО подавили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщали в Минобороны РФ.Подробнее о провальной атаке ВСУ — в материале ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ на сайте Украина.ру.
белгородская область
курская область
белгород
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103134/51/1031345115_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_ab05a54f52f8a91987de5eeb6aa49476.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, курская область, белгород, вячеслав гладков
Новости, Белгородская область, Курская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях
Мэр Белгорода Валентин Демидов 1 июля в своем телеграм-канале рассказал о проблемах с электроснабжением в городе
"Соцучреждения, которые остались без света, уже обеспечиваются резервными источниками электроэнергии. В дежурных группах в детских садах детей накормили завтраком, запас воды есть. На основных транспортных магистралях сейчас дежурят порядка 30 регулировщиков Госавтоинспекции. Они обеспечивают безопасность дорожного движения в секторах, где из-за отключения электроэнергии не работают светофоры", - указал он.
В некоторых частях города фиксируют перебои с водоснабжением. Это связано с отключением электроэнергии на водозаборах.
"Ситуация сложная, но под контролем. Энергетики делают все возможное, чтобы быстрее перевести систему электроснабжения в работу в штатном режиме",- заверил мэр.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, полностью решить проблему с электроэнергией в регионе планируется к 21.00, начался плановый запуск в жилые кварталы.
Утром в понедельник в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект.
Также часть населенных пунктов в Курской области были обесточены.
Перебои с электричеством наблюдаются и в центре Курска из-за повреждения на кабельной линии, аварию устранят в течение часа, сообщили в правительстве региона.
За минувшую ночь дежурные средства российской ПВО подавили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщали в Минобороны РФ.