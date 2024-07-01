Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях - 01.07.2024 Украина.ру
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Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях
Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях - 01.07.2024 Украина.ру
Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях
Мэр Белгорода Валентин Демидов 1 июля в своем телеграм-канале рассказал о проблемах с электроснабжением в городе
2024-07-01T15:05
2024-07-01T15:05
новости
белгородская область
курская область
белгород
вячеслав гладков
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"Соцучреждения, которые остались без света, уже обеспечиваются резервными источниками электроэнергии. В дежурных группах в детских садах детей накормили завтраком, запас воды есть. На основных транспортных магистралях сейчас дежурят порядка 30 регулировщиков Госавтоинспекции. Они обеспечивают безопасность дорожного движения в секторах, где из-за отключения электроэнергии не работают светофоры", - указал он.В некоторых частях города фиксируют перебои с водоснабжением. Это связано с отключением электроэнергии на водозаборах.По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, полностью решить проблему с электроэнергией в регионе планируется к 21.00, начался плановый запуск в жилые кварталы.Утром в понедельник в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект.Также часть населенных пунктов в Курской области были обесточены.Перебои с электричеством наблюдаются и в центре Курска из-за повреждения на кабельной линии, аварию устранят в течение часа, сообщили в правительстве региона.За минувшую ночь дежурные средства российской ПВО подавили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщали в Минобороны РФ.Подробнее о провальной атаке ВСУ — в материале ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, курская область, белгород, вячеслав гладков
Новости, Белгородская область, Курская область, Белгород, Вячеслав Гладков

Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях

15:05 01.07.2024
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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Мэр Белгорода Валентин Демидов 1 июля в своем телеграм-канале рассказал о проблемах с электроснабжением в городе
"Соцучреждения, которые остались без света, уже обеспечиваются резервными источниками электроэнергии. В дежурных группах в детских садах детей накормили завтраком, запас воды есть. На основных транспортных магистралях сейчас дежурят порядка 30 регулировщиков Госавтоинспекции. Они обеспечивают безопасность дорожного движения в секторах, где из-за отключения электроэнергии не работают светофоры", - указал он.
В некоторых частях города фиксируют перебои с водоснабжением. Это связано с отключением электроэнергии на водозаборах.

"Ситуация сложная, но под контролем. Энергетики делают все возможное, чтобы быстрее перевести систему электроснабжения в работу в штатном режиме",- заверил мэр.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, полностью решить проблему с электроэнергией в регионе планируется к 21.00, начался плановый запуск в жилые кварталы.
Утром в понедельник в "Белгородэнерго" (филиал ПАО "Россети Центр") сообщили, что в ряде районов Белгородской области и Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям в связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект.
Также часть населенных пунктов в Курской области были обесточены.
Перебои с электричеством наблюдаются и в центре Курска из-за повреждения на кабельной линии, аварию устранят в течение часа, сообщили в правительстве региона.
За минувшую ночь дежурные средства российской ПВО подавили и уничтожили 36 украинских беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями, сообщали в Минобороны РФ.
Подробнее о провальной атаке ВСУ — в материале ПВО сбила почти 40 беспилотников над Брянской, Курской и Белгородской областями - МО РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьКурская областьБелгородВячеслав Гладков
 
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