https://ukraina.ru/20240701/1055975527.html

Замгенпрокурора Украины уволился после коррупционного скандала

Замгенпрокурора Украины уволился после коррупционного скандала - 01.07.2024 Украина.ру

Замгенпрокурора Украины уволился после коррупционного скандала

Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий был уволен после коррупционного скандала, сообщили в Офисе генпрокурора

2024-07-01T14:10

2024-07-01T14:10

2024-07-01T14:10

коррупция

новости

украина

офис генпрокурора

увольнение

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"Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в материале Офиса.Ранее украинские журналисты нашли у пассии Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также отметили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле.Позднее Костин сообщил о служебном расследовании в отношении Вербицкого, проверки осуществляло Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро.Подробнее о коррупции на Украине - в материале ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупции на сайте Украина.ру.

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коррупция, новости, украина, офис генпрокурора, увольнение