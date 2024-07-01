Замгенпрокурора Украины уволился после коррупционного скандала
Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий был уволен после коррупционного скандала, сообщили в Офисе генпрокурора
"Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в материале Офиса.
Ранее украинские журналисты нашли у пассии Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также отметили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле.
Позднее Костин сообщил о служебном расследовании в отношении Вербицкого, проверки осуществляло Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро.
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