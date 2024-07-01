Замгенпрокурора Украины уволился после коррупционного скандала - 01.07.2024 Украина.ру
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Замгенпрокурора Украины уволился после коррупционного скандала
Замгенпрокурора Украины уволился после коррупционного скандала - 01.07.2024 Украина.ру
Замгенпрокурора Украины уволился после коррупционного скандала
Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий был уволен после коррупционного скандала, сообщили в Офисе генпрокурора
2024-07-01T14:10
2024-07-01T14:10
коррупция
новости
украина
офис генпрокурора
увольнение
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"Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в материале Офиса.Ранее украинские журналисты нашли у пассии Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также отметили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле.Позднее Костин сообщил о служебном расследовании в отношении Вербицкого, проверки осуществляло Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро.Подробнее о коррупции на Украине - в материале ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупции на сайте Украина.ру.
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коррупция, новости, украина, офис генпрокурора, увольнение
коррупция, Новости, Украина, Офис генпрокурора, увольнение

Замгенпрокурора Украины уволился после коррупционного скандала

14:10 01.07.2024
 
© Фото : пресс-служба НАБУудостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины
удостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий был уволен после коррупционного скандала, сообщили в Офисе генпрокурора
"Генеральный прокурор Андрей Костин 1 июля подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в материале Офиса.
Ранее украинские журналисты нашли у пассии Вербицкого имущество и Porsche, стоимость которых не соответствует ее доходу, а также отметили, что сам замгенпрокурора живет в элитном коттеджном поселке в доме за полмиллиона долларов, который приобрел в шесть раз дешевле.
Позднее Костин сообщил о служебном расследовании в отношении Вербицкого, проверки осуществляло Национальное агентство по противодействию коррупции и Национальное антикоррупционное бюро.
Подробнее о коррупции на Украине - в материале ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупции на сайте Украина.ру.
 
коррупцияНовостиУкраинаОфис генпрокурораувольнение
 
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