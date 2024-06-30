Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине - 30.06.2024 Украина.ру
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Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине
Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине - 30.06.2024 Украина.ру
Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине
Белорусские силовики сообщили о стягивании украинских войск к границе с Белоруссией и о возможной подготовке ВСУ к атаки на республику
2024-06-30T18:01
2024-06-30T18:02
эксклюзив
хроники
украина
белоруссия
россия
вооруженные силы украины
нацгвардия
ввс
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Начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии Андрей Северинчик в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что размещённые у границы с республикой подразделения Вооружённых сил Украины оснащены дальнобойными дронами, заявил."Подразделения ВСУ, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь", – отметил он..Северинчик добавил, что украинцы разместили в Житомирской области средства ПВО, несмотря на их острую нехватку на других направлениях. Также он указал, что к белорусской границе стянуты украинские подразделения специального назначения 1-й президентской бригады.Днём ранее о том, что Украина перебросила спецназ Нацгвардии к границе с Белоруссией, сообщил начальник Генштаба белорусской армии, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко."Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенском-Житомирском направлении, прибыли [украинские] подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Спецназ вблизи государственной границы всегда настораживал. Это те объекты, которые формируют реальные вызовы, которые способны насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами", – рассказал Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.Он заявил, что Белоруссия вынуждена направлять туда дополнительные армейские подразделения, вступать во взаимодействие с органами пограничной службы, иногда перемещать артиллерию и готовиться отреагировать на дальнейшее развитие событий."И не хотелось бы, чтобы наша южная соседка повелась на чьи-то указания и попыталась попробовать белорусов на зуб", – подчеркнул замминистра обороны Белоруссии.В тот же день, 29 июня, полковник Северинчик рассказал о том, что в сложившихся условиях на белорусско-украинской границе ВВС и войска ПВО Белоруссии адекватно реагируют на складывающую обстановку вокруг республики."Осуществляется ведение радиолокационной разведки силами радиотехнических войск в тесном взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы, которые на сегодняшний день являются одним из эффективнейших по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Также наращена система постов визуального наблюдения с одной целью – обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве. С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь", -заявил Северинчик.Он также отметил, что в круглосуточном режиме осуществляются полёты дежурных экипажей авиации для патрулирования государственной границы и ведения разведки, а также реагирования на всевозможные внезапно возникающие задачи. Действия в обеспечении безопасности в воздушном пространстве осуществляются в тесном взаимодействии с подразделениями Госпогранкомитета Белоруссии.При этом официально Украина отрицает наращивание сил на границе с Белоруссией."В последнее время Белоруссия активизировала свои информационные вбросы по усилению со стороны Украины, в частности в пределах Житомирщины, и что обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Им мерещится стягивание самых разнообразных подразделений, всего имеющегося вооружения и техники. Кого и что они только не упоминали, и кто уже только не делал такие заявления. Вероятно, и сами запутались в своих показаниях. Это снова таки очень напоминает тезисы о том, "откуда готовилось наступление". Возможно, и карты уже нарисовали...", - заявил 29 июня представитель Государственной погранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".Он отметил, что Украина "не представляет угрозы" для Белоруссии."Мы наоборот вынуждены обороняться, в т.ч. и на белорусском направлении, ведь Беларусь продолжает поддерживать террористов, а в свое время открыла российским захватчикам свою границу. Украина же защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов", - подчеркнул Демченко.По его слова, пока Белоруссия будет союзницей Россией, до тех пор для Украины это направление будет оставаться угрожающим и "Силы обороны будут делать все от них зависящее и необходимое, чтобы усиливать защиту украинского государства".При этом ранее, 28 июня, в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о том, что к границе с республикой прибыли боевики РДК* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.)."Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (запрещённая в РФ организация — Ред.). Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь. Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залёта беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы", - отмечалось в сообщении Госпогранкомитета.В частности, в 150 м от госграницы был посажен украинский дрон, на флеш-карте которого были обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а так же пограничной инфраструктурыБелорусские пограничники рассказали и о выявленном в приграничье схроне со взрывчаткой."Обнаружены контейнеры с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним", - сообщили пограничники.Органы погранслужбы вместе с Минобороны РБ усилили контроль за воздушным пространством и соблюдением режима на приграничной территории.О роли боевых действий для Украины — в статье Сергея Зуева "Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в стране"
https://ukraina.ru/20240630/1055962039.html
https://ukraina.ru/20240630/1055956160.html
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Егор Леев
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эксклюзив, хроники, украина, белоруссия, россия, вооруженные силы украины, нацгвардия, ввс
Эксклюзив, Хроники, Украина, Белоруссия, Россия, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, ВВС

Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине

18:01 30.06.2024 (обновлено: 18:02 30.06.2024)
 
ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Белорусские силовики сообщили о стягивании украинских войск к границе с Белоруссией и о возможной подготовке ВСУ к атаки на республику
Начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии Андрей Северинчик в эфире телеканала ОНТ заявил о том, что размещённые у границы с республикой подразделения Вооружённых сил Украины оснащены дальнобойными дронами, заявил.
"Подразделения ВСУ, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь", – отметил он..
Северинчик добавил, что украинцы разместили в Житомирской области средства ПВО, несмотря на их острую нехватку на других направлениях. Также он указал, что к белорусской границе стянуты украинские подразделения специального назначения 1-й президентской бригады.
Днём ранее о том, что Украина перебросила спецназ Нацгвардии к границе с Белоруссией, сообщил начальник Генштаба белорусской армии, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.
"Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенском-Житомирском направлении, прибыли [украинские] подразделения специального назначения 1-й президентской бригады. Спецназ вблизи государственной границы всегда настораживал. Это те объекты, которые формируют реальные вызовы, которые способны насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами", – рассказал Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.
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13:19
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Он заявил, что Белоруссия вынуждена направлять туда дополнительные армейские подразделения, вступать во взаимодействие с органами пограничной службы, иногда перемещать артиллерию и готовиться отреагировать на дальнейшее развитие событий.
"И не хотелось бы, чтобы наша южная соседка повелась на чьи-то указания и попыталась попробовать белорусов на зуб", – подчеркнул замминистра обороны Белоруссии.
В тот же день, 29 июня, полковник Северинчик рассказал о том, что в сложившихся условиях на белорусско-украинской границе ВВС и войска ПВО Белоруссии адекватно реагируют на складывающую обстановку вокруг республики.
"Осуществляется ведение радиолокационной разведки силами радиотехнических войск в тесном взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы, которые на сегодняшний день являются одним из эффективнейших по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Также наращена система постов визуального наблюдения с одной целью – обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве. С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь", -заявил Северинчик.
Он также отметил, что в круглосуточном режиме осуществляются полёты дежурных экипажей авиации для патрулирования государственной границы и ведения разведки, а также реагирования на всевозможные внезапно возникающие задачи. Действия в обеспечении безопасности в воздушном пространстве осуществляются в тесном взаимодействии с подразделениями Госпогранкомитета Белоруссии.
При этом официально Украина отрицает наращивание сил на границе с Белоруссией.
"В последнее время Белоруссия активизировала свои информационные вбросы по усилению со стороны Украины, в частности в пределах Житомирщины, и что обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. Им мерещится стягивание самых разнообразных подразделений, всего имеющегося вооружения и техники. Кого и что они только не упоминали, и кто уже только не делал такие заявления. Вероятно, и сами запутались в своих показаниях. Это снова таки очень напоминает тезисы о том, "откуда готовилось наступление". Возможно, и карты уже нарисовали...", - заявил 29 июня представитель Государственной погранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".
09:52
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Он отметил, что Украина "не представляет угрозы" для Белоруссии.
"Мы наоборот вынуждены обороняться, в т.ч. и на белорусском направлении, ведь Беларусь продолжает поддерживать террористов, а в свое время открыла российским захватчикам свою границу. Украина же защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов", - подчеркнул Демченко.
По его слова, пока Белоруссия будет союзницей Россией, до тех пор для Украины это направление будет оставаться угрожающим и "Силы обороны будут делать все от них зависящее и необходимое, чтобы усиливать защиту украинского государства".
При этом ранее, 28 июня, в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о том, что к границе с республикой прибыли боевики РДК* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.).
"Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса"* (запрещённая в РФ организация — Ред.). Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь. Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залёта беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы", - отмечалось в сообщении Госпогранкомитета.
В частности, в 150 м от госграницы был посажен украинский дрон, на флеш-карте которого были обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а так же пограничной инфраструктуры
Татьяна Москалькова, Николай Закроец и Александр Лунегов - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Вчера, 18:30
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Белорусские пограничники рассказали и о выявленном в приграничье схроне со взрывчаткой.
"Обнаружены контейнеры с 2 килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним", - сообщили пограничники.
Органы погранслужбы вместе с Минобороны РБ усилили контроль за воздушным пространством и соблюдением режима на приграничной территории.
О роли боевых действий для Украины — в статье Сергея Зуева "Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в стране"
 
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Заголовок открываемого материала
18:01Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине
17:50Членство Украины в НАТО гарантирует безопасность России, считает Зеленский
17:23Зеленский оценил вероятность прямых переговоров с Путиным без посредников
17:07Где именно уничтожат американцев, обстреливающих Севастополь, и победит ли Россия к концу года – Евсеев
16:50Калининградский летчик дерзко перехватил датский истребитель, защитив госграницу
16:26Зеленский признал бессилие системы Patriot перед российскими авиабомбами
15:49Стабильная подача электроэнергии обойдется каждой семье на Украине в 4 тысячи долларов
15:35Украинское счастье: жить в долг, платить кровью
15:15Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики
14:48Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид
14:18Орбан создал свой ультраправый блок в Европарламенте - оппозиция лидерам Брюсселя
14:03Роман Сорокин: Донбасс сейчас самый русский регион на планете и именно там сегодня делается Россия
13:45ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР
13:32Германия одобрила экспорт оружия на рекордные 7,48 миллиарда евро, больше всего отправят ВСУ
13:31Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в стране
13:19Рецепт Сикорского для поражения России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 июня
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