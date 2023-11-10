Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050924619.html
Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ
Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ - 10.11.2023 Украина.ру
Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ
Киевская полиция разоблачила аферистов с Западной Украины, объявлявших сборы средств на лечение тяжелобольных детей и раненых ВСУшников. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2023-11-10T16:16
2023-11-10T16:16
новости
новости украины
западная украина
волынь
всу
дети
мошенники
мошенничество
нацполиция
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102765/24/1027652430_0:185:1920:1265_1920x0_80_0_0_7f9fdce80aea26ee6d43407d7a530af0.jpg
Два жителя Волыни обманули граждан на сумму почти 700 000 гривен (около 1,8 млн рублей). Они публиковали истории о том, что необходимо спасать жизнь детям с тяжёлыми ожогами. Также они "открывали срочный сбор на лечение раненых бойцов ВСУ"."Полученные средства аферисты тратили на разные развлечения, покупки в магазинах и отдых в ресторанах", - сказано в сообщении полиции.Ранее украинские аферисты подпались не только на "срочных сборах", но и на долговременных масштабных схемах сборов пожертвований на импорт бронетехники для ВСУ, беспилотников и многого другого.
https://ukraina.ru/20231108/1050838878.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102765/24/1027652430_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4acafbbddd0989aba86bb68f495156ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, западная украина, волынь, всу, дети, мошенники, мошенничество, нацполиция, криминал, деградация, лечение, благотворительность, волонтеры
Новости, Новости Украины, Западная Украина, Волынь, ВСУ, дети, мошенники, мошенничество, Нацполиция, криминал, деградация, лечение, благотворительность, волонтеры

Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ

16:16 10.11.2023
 
© Фото : CC0, Pixabayденьги вор перчатка евро
деньги вор перчатка евро - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Киевская полиция разоблачила аферистов с Западной Украины, объявлявших сборы средств на лечение тяжелобольных детей и раненых ВСУшников. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Два жителя Волыни обманули граждан на сумму почти 700 000 гривен (около 1,8 млн рублей). Они публиковали истории о том, что необходимо спасать жизнь детям с тяжёлыми ожогами. Также они "открывали срочный сбор на лечение раненых бойцов ВСУ".
"Полученные средства аферисты тратили на разные развлечения, покупки в магазинах и отдых в ресторанах", - сказано в сообщении полиции.
Ранее украинские аферисты подпались не только на "срочных сборах", но и на долговременных масштабных схемах сборов пожертвований на импорт бронетехники для ВСУ, беспилотников и многого другого.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 00:01
СВО не помешала украинским мошенникам заработать на "инвесторах" из ЕС и ШвейцарииНа Украине пресечена деятельность преступной группировки, заработавшей сотни тысяч евро на обмане граждан 20 стран – преимущественно Германии и Швейцарии. Об этом 7 ноября сообщила Нацполиция Украины.
 
НовостиНовости УкраиныЗападная УкраинаВолыньВСУдетимошенникимошенничествоНацполициякриминалдеградациялечениеблаготворительностьволонтеры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского
10:39Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
10:27"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
10:08Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
09:59Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября
09:58"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
09:42В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
09:38В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
09:26Маск дал Зеленскому демографический совет
09:17Украинские каратели за 40 минут обрушили на Горловку 15 снарядов натовского калибра - СЦКК
09:03Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
08:46Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
08:30Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО
08:00Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа"
07:59Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины
07:27При падении сбитого беспилотника ВСУ в Смоленской области никто не пострадал - губернатор
07:09В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
06:48Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
06:19Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр
06:00Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"
Лента новостейМолния