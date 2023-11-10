https://ukraina.ru/20231110/1050924619.html
Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ
Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ - 10.11.2023 Украина.ру
Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ
Киевская полиция разоблачила аферистов с Западной Украины, объявлявших сборы средств на лечение тяжелобольных детей и раненых ВСУшников. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2023-11-10T16:16
2023-11-10T16:16
2023-11-10T16:16
новости
новости украины
западная украина
волынь
всу
дети
мошенники
мошенничество
нацполиция
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102765/24/1027652430_0:185:1920:1265_1920x0_80_0_0_7f9fdce80aea26ee6d43407d7a530af0.jpg
Два жителя Волыни обманули граждан на сумму почти 700 000 гривен (около 1,8 млн рублей). Они публиковали истории о том, что необходимо спасать жизнь детям с тяжёлыми ожогами. Также они "открывали срочный сбор на лечение раненых бойцов ВСУ"."Полученные средства аферисты тратили на разные развлечения, покупки в магазинах и отдых в ресторанах", - сказано в сообщении полиции.Ранее украинские аферисты подпались не только на "срочных сборах", но и на долговременных масштабных схемах сборов пожертвований на импорт бронетехники для ВСУ, беспилотников и многого другого.
https://ukraina.ru/20231108/1050838878.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102765/24/1027652430_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_4acafbbddd0989aba86bb68f495156ee.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, западная украина, волынь, всу, дети, мошенники, мошенничество, нацполиция, криминал, деградация, лечение, благотворительность, волонтеры
Новости, Новости Украины, Западная Украина, Волынь, ВСУ, дети, мошенники, мошенничество, Нацполиция, криминал, деградация, лечение, благотворительность, волонтеры
Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ
Киевская полиция разоблачила аферистов с Западной Украины, объявлявших сборы средств на лечение тяжелобольных детей и раненых ВСУшников. Об этом сообщает Нацполиция Украины.