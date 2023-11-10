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Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ

Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ - 10.11.2023 Украина.ру

Волынские мошенники прокутили "сборы" на лечение детей и бойцов ВСУ

Киевская полиция разоблачила аферистов с Западной Украины, объявлявших сборы средств на лечение тяжелобольных детей и раненых ВСУшников. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

2023-11-10T16:16

2023-11-10T16:16

2023-11-10T16:16

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Два жителя Волыни обманули граждан на сумму почти 700 000 гривен (около 1,8 млн рублей). Они публиковали истории о том, что необходимо спасать жизнь детям с тяжёлыми ожогами. Также они "открывали срочный сбор на лечение раненых бойцов ВСУ"."Полученные средства аферисты тратили на разные развлечения, покупки в магазинах и отдых в ресторанах", - сказано в сообщении полиции.Ранее украинские аферисты подпались не только на "срочных сборах", но и на долговременных масштабных схемах сборов пожертвований на импорт бронетехники для ВСУ, беспилотников и многого другого.

https://ukraina.ru/20231108/1050838878.html

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