https://ukraina.ru/20240629/1055950700.html

Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечта

Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечта - 29.06.2024 Украина.ру

Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечта

Все комментаторы, высказавшиеся по поводу американских предвыборных дебатов, оказались едины во мнении – заключительный счёт на табло (двукратный перевес поддержки Трампа) мог бы быть для Байдена и хуже. "Сонный Джо" проиграл вчистую.

2024-06-29T13:14

2024-06-29T13:14

2024-06-29T13:14

америка

сша

украина

дональд трамп

ростислав ищенко

впк

мнения

джо байден

петр порошенко

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101830/05/1018300539_0:0:2722:1531_1920x0_80_0_0_08286f367c203261610f4636da069dff.jpg

Сравнение парализованного Байдена с прогрессирующей немощью самой Америки напрашивалось – бывший гегемон действительно уже не тот.Но дело в том, что в геронтократических дебатах принимали участие две стороны. Несмотря на то, что по сравнению с Байденом Тармп выглядит исключительным живчиком, он не намного младше своего оппонента и в любой момент может пойти по тому же пути физического и ментального разрушения личности, который Байден пробежал на наших глазах.Напомню, что эта, не способная самостоятельно передвигаться развалина, едва ли не пускающая слюну в прямом эфире, глядя оловянными глазами в объектив, каких-то шесть-семь лет назад провела сложнейшие переговоры с Порошенко (хитрым и увёртливым оппонентом) и принудила его таки снять с должности генерального прокурора Украины.Это был последний успех вице-президента Байдена. Но, идя на прошлые выборы, на дебатах он ещё демонстрировал достаточно эффективную реакцию. Возможно, если бы не резкая поляризация общества, ему бы не удалось свести те (старые, четырёхлетней давности) дебаты с Трампом вничью, но сейчас его состояние таково, что и поляризация общества не помогла. Следовательно, за четыре года Байден резко сдал. Через четыре года, родившемуся в 1946 году Трампу будет примерно столько же, сколько сейчас родившемуся в 1942 году Байдену (даже чуть больше, разница между ними три с половиной года).Так что сторонники Трампа выбирают кота в мешке. Не исключено, что Байден сегодня – это Трамп завтра.Напомню, что и Трамп, и Байден пользуются в своих партиях далеко не абсолютной популярностью. У демократов точно есть относительно молодые политики, которые, при соответствующей раскрутке, могли бы выглядеть куда привлекательнее старой развалины Байдена и дать своей партии шанс не просто победить, но победить честно.У республиканцев ситуация посложнее. Там есть сильная оппозиция Трампу, не имеющая явного молодого перспективного лидера. Но уже сам этот факт о многом говорит. В других условиях амбициозные лидеры обязательно выдвинулись бы, тем более, что и лозунг есть подходящий: "Преодоление раскола в обществе начинается с преодоления раскола в партии" (кстати, демократам он тоже подходит). Да и Трамп, со своей неоднозначной репутацией и шлейфом уголовных обвинений, крайне уязвим для внутрипартийной критики.Тем не менее, в американской политике мы наблюдаем классический день сурка. Два старых, усталых человека с испорченной репутацией, представляют две группы расколовшейся американской элиты. За четыре года, прошедших после их прошлой встречи на политическом ринге, раскол не удалось преодолеть, наоборот, он только углубился.Байден и Трамп, как сиамские близнецы, только совместно могут представлять разрушающийся политический механизм Америки. США в комплекте – это не только паралитик Байдден, но и "живчик" Трамп. И, если уж говорить об отождествлении политика и государства, то следует понимать, что за каждым из участников прошедших дебатов стоит половина Америки.В этом отношении окончательный (постдебатный) "счёт на табло" - оценка американским избирателем когнитивных способностей Байдена и Трампа, но никак не свидетельство объединения Америки вокруг фигуры Трампа и его программы.Да, представляемые кандидатами половины США или части американской элиты выглядят примерно так, как выдвинутые ими лидеры.Байден защищает интересы финансового капитала (условных банкиров). Эта группировка, в борьбе за планетарную гегемонию попыталась использовать доллар (являвшийся фундаментом её господства не только в большом мире, но и внутри США), как оружие. В результате глобальные позиции доллара оказались подорваны – фундамент глобального и внутриамериканского господства банкиров поплыл, а других средств воздействия на свою страну и весь мир у них не оказалось.В результате финансовая Америка сейчас выглядит примерно как Байден. "Самый могущественный человек в мире" - именно так американцы называют своего президента, без посторонней помощи не то, что ходить – блеять не может. Это – портрет финансовой Америки. Вроде бы самая могущественная система в мире, доллар ещё не окончательно умер, он ещё выглядит самой могущественной валютой в мире, а на деле уже беспомощный паралитик, которому в потустороннем валютном мире давно прогулы засчитывают.Но и с промышленной Америкой, представленной Трампом, дело обстоит не намного лучше. Она вроде бы шевелится и даже претендует на возрождение: "Сделаем Америку вновь великой!" Но это уже не юная Америка XIX века и не зрелые, полные сил США ХХ века. Это копия Трампа – молодящийся хвастливый старичок, более-менее прилично выглядящий только на фоне своего полностью разрушившегося финансового противника, но рискующий уже завтра повторить его судьбу.При этом надо иметь в виду, что идущее противостояние финансовой и промышленной Америки губительно для обеих. Они не кажутся, а являются сиамскими близнецами, попытка разделить которых приведёт к смерти обоих.Не случайно мы всегда говорим о единой финансово-экономической системе. Здоровые финансы – здоровая экономика, больные финансы – больная экономика. В то же время пренебрежение интересами реального сектора в пользу сектора финансового лишь на время создаёт иллюзию здоровых финансов при искалеченной экономике, затем смертельный недуг неизбежно нагоняет и финансовую систему. Собственно именно это мы и наблюдаем в США, долгое время считавшими, что "ноли в компьютере" могут полностью заместить реальный сектор.Помните легенду о "грязном производстве" - уделе стран третьего мира и "чистой" современной офисной экономике, в рамках которой клерки, перекладывающие со стола на стол бумаги, а также сфера обслуживания, банки и биржи создают больше ВВП, чем реальный сектор. Рано или поздно выясняется, что всё это является лишь огромной пирамидой, а реальную цену имеет лишь то, что можно пощупать руками.В общем, вначале пренебрежение реальным сектором в пользу финансового, приносящего сврехприбыли узкой группе лиц, оседлавшей потоки, привело к хронической болезни американской экономики. От неё заразу подхватили финансы. "Врачи" предлагают бросить на произвол судьбы (а то и убить) одного из больных, чтобы сконцентрировать все ресурсы на единственном, справедливо констатируя, что на обоих не хватает и отмечая, что если пытаться спасти обоих, то погибнут оба.Расхождение наблюдается лишь в одном: сторонники Байдена предлагают спасать финансовый сектор за счёт промышленного, мотивируя это тем, что работала же схема долгие десятилетия. Сторонники Трампа заявляют о необходимости пожертвовать финансовым сектором ради промышленного, резонно замечая, что финансовую систему США всё равно уже не спасти, а промышленность хотя бы реальный продукт производит. Мол, вернём США статус "мастерской мира" и всё будет как в былые годы расцвета Америки в средине ХХ века.Но в борьбе друг с другом "финансисты" и "промышленники" вынуждены жертвовать американской гегемонией – ресурсы перенаправляются с вешней политики на внутреннюю борьбу, а без политической гегемонии американская финансово-экономическая система не работает. Чтобы мир согласился с американским сверхпотреблением за счёт всех остальных, за спинами предлагающих контракт бизнесменов должны маячить авианосцы.Но армию, флот, ВПК тоже надо финансировать. В условиях системного кризиса, когда банкирам "на себя не хватает" все "лишние расходы урезаются". В один прекрасный момент США узнают, что их АУГ (авианесущая ударная группировка - Ред.) уже не безальтернативный аргумент, что чужие аргументы не хуже. Гегемония на этом заканчивается и система идёт вразнос.Главная американская проблема не в том, что выработали свой ресурс Трамп и Байден. Проблема в том, что выработала свой ресурс система. Система стара и, как у старого больного организма отказывают все органы, так же отказываются работать все части системы. Финансовый "допинг" "количественных смягчений", на котором выехала администрация Обамы, тоже исчерпал свои возможности. Американский экономический организм больше не реагирует на стимуляторы.Из этого замкнутого круга есть только военный выход – захватить необходимые ресурсы у других и за счёт этого перезапустить систему, перелив в старые жилы молодую кровь и пересадив изношенные органы от донора. США идут по этому пути и, несмотря на риторику, Трамп так же мало способен свернуть с него, как и Байден (разве, что попытается заключить с Россией временное перемирие, чтобы собраться с силами и начать всё сначала). Но время упущено, военно-политическое превосходство Запада осталось в прошлом, силовой аргумент тоже не работает.Именно поэтому мы и увидели на дебатах двух старичков, которые уже один раз (четыре года назад) едва не обрушили Америку в горячую гражданскую войну. Вернее, не так они сами, как стоящие за ними и не способные к компромиссу части единой американской системы, не способные выжить друг без друга, но пытающиеся уничтожить друг друга.Дело даже не в том, что "молодых не выдвигают" (если время пришло – ничто, кроме пули, не может остановить взлёт востребованного лидера). Дело в том, что молодые и перспективные сами не хотят принимать на себя ответственность за вдребезги проигранную американскую мечту. Если из порочного круга нельзя вырваться никакими усилиями, если реформы запоздали настолько, что попытка реформировать американскую систему приведёт к резкому обрушению уровня жизни и тотальному бунту против реформатора, логично отойти в сторону, дать забавным старичкам возможность принять на себя весь негатив от краха системы и только затем выйти на первый план и начать собирать разрушенное в новую систему.Конечно, велик риск, что собирать будет уже нечего, но американская политическая традиция не предполагает воспитание политиков-альтруистов, готовых пожертвовать карьерой и репутацией, ради спасения перспектив страны. Американцы живут по принципу: надо сохранить собственные перспективы, а страна найдётся.Американцы говорят, что предвыборные дебаты нужны для того, чтобы избиратели увидели актуальный образ США. Увидели. Не только американские избиратели – весь мир увидел.Жалкое, душераздирающее зрелище.Другой взгляд на дебаты Трампа и Байдена - в интервью "Железный Дональд и супер-Мишель. Грег Вайнер о тех, кто откроет новую страницу для США, России и Украины"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240628/1055928140.html

америка

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

америка, сша, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, впк, мнения, джо байден, петр порошенко, выборы, дебаты, президент сша