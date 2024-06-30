https://ukraina.ru/20240630/1055963785.html

Стабильная подача электроэнергии обойдется каждой семье на Украине в 4 тысячи долларов

Стабильная подача электроэнергии обойдется каждой семье на Украине в 4 тысячи долларов - 30.06.2024 Украина.ру

Стабильная подача электроэнергии обойдется каждой семье на Украине в 4 тысячи долларов

На энергетическое оборудование для стабильной подачи электроэнергии каждой семье на Украине нужно будет потратить не менее трех-четырех тысяч долларов (до 343 тысяч рублей). Об этом заявил директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, передает "Политика страны"

2024-06-30T15:49

2024-06-30T15:49

2024-06-30T15:55

новости

украина

энергосистема украины

энергоресурсы

энергоносители

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102023/30/1020233036_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_13cdfc69423a2dd52bbf9233c77e18bd.jpg

По его словам, приобретение дополнительного оборудования семьями – это единственная возможность не остаться без света. Речь идет о приборах, которые накапливают энергию, например, о солнечных батареях. На вопрос журналиста о том, насколько это реально, Павлюк отметил, что таким видит ближайшее будущее жителей страны. При строительстве домов теперь якобы будут учитывать месторасположение таких накопителей - Павлюк заявил, что это "общеевропейская тенденция".Накануне сообщалось, что украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки и это лишь базовый прогноз, а с учетом продолжения спецоперации ситуация может усугубиться. С лета на Украине тариф на электроэнергию увеличился на 64%.

https://ukraina.ru/20240630/1055963468.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, энергосистема украины, энергоресурсы, энергоносители, сво