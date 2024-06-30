Стабильная подача электроэнергии обойдется каждой семье на Украине в 4 тысячи долларов
15:49 30.06.2024 (обновлено: 15:55 30.06.2024)
На энергетическое оборудование для стабильной подачи электроэнергии каждой семье на Украине нужно будет потратить не менее трех-четырех тысяч долларов (до 343 тысяч рублей). Об этом заявил директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, передает "Политика страны"
По его словам, приобретение дополнительного оборудования семьями – это единственная возможность не остаться без света. Речь идет о приборах, которые накапливают энергию, например, о солнечных батареях.
На вопрос журналиста о том, насколько это реально, Павлюк отметил, что таким видит ближайшее будущее жителей страны. При строительстве домов теперь якобы будут учитывать месторасположение таких накопителей - Павлюк заявил, что это "общеевропейская тенденция".
"Это будет стоить три-четыре тысячи долларов, но это те траты, которые могут обеспечить бесперебойное снабжение в ближайшее время. (...) Я бы сказал так украинскими потребителям: то, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы (а вы недоплачивали десятилетиями, не покрывали стоимость электроэнергии вообще), считайте, что вы складывали деньги в банку и теперь следует заплатить за новую систему", - сказал он.
Накануне сообщалось, что украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки и это лишь базовый прогноз, а с учетом продолжения спецоперации ситуация может усугубиться.
С лета на Украине тариф на электроэнергию увеличился на 64%.
15:35Украинское счастье: жить в долг, платить кровьюУ Украины нет экономики, но есть экономисты. И это не так смешно, как кажется, поскольку любое государство с чего-то живёт: платит зарплаты бюджетникам и взносы в международные организации, оплачивает пропаганду, армию и внешнюю политику. Обычно на эти цели тратятся проступающие в казну налоги и разного рода сборы (таможенные, акцизные и т.д.).