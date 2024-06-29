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Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки

Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки - 29.06.2024 Украина.ру

Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки

Каждые полсуток жителям Украины будут отключать электроэнергию из-за масштабных разрушений в энергосистеме страны. Такой базовый прогноз представил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко

2024-06-29T12:56

2024-06-29T12:56

2024-06-29T13:01

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По его словам, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться, а наиболее реальные прогнозы можно будет сделать в конце лета на основе данных о дефиците, вероятном потреблении и генерации электроэнергии потребителями. Гендиректор уточнил, что сейчас часть энергоблоков АЭС, ГЭС и ТЭС пытаются восстановить, и если это удастся, то выработка электроэнергии будет больше, и напротив - ситуация может усугубиться, если Киев не успеет отремонтировать разрушенные мощности и не договорится об импорте. Накануне ВС России добили теплоэлектростанцию, питавшую три области Украины, – власти заявили, что ее невозможно восстановить. До этого компания "Укрэнерго" сообщала, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции.Подробнее о том, что происходит с украинской энергетикой сегодня читайте в материале автора Украина.ру Виктории Титовой.

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