Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки - 29.06.2024 Украина.ру
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Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки
Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки - 29.06.2024 Украина.ру
Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки
Каждые полсуток жителям Украины будут отключать электроэнергию из-за масштабных разрушений в энергосистеме страны. Такой базовый прогноз представил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко
2024-06-29T12:56
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По его словам, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться, а наиболее реальные прогнозы можно будет сделать в конце лета на основе данных о дефиците, вероятном потреблении и генерации электроэнергии потребителями. Гендиректор уточнил, что сейчас часть энергоблоков АЭС, ГЭС и ТЭС пытаются восстановить, и если это удастся, то выработка электроэнергии будет больше, и напротив - ситуация может усугубиться, если Киев не успеет отремонтировать разрушенные мощности и не договорится об импорте. Накануне ВС России добили теплоэлектростанцию, питавшую три области Украины, – власти заявили, что ее невозможно восстановить. До этого компания "Укрэнерго" сообщала, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции.Подробнее о том, что происходит с украинской энергетикой сегодня читайте в материале автора Украина.ру Виктории Титовой.
https://ukraina.ru/20240502/1054843453.html
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Новости, Украина, Киев, Россия, Энергосистема Украины, ВС РФ, ВСУ, СВО

Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки

12:56 29.06.2024 (обновлено: 13:01 29.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Каждые полсуток жителям Украины будут отключать электроэнергию из-за масштабных разрушений в энергосистеме страны. Такой базовый прогноз представил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко
По его словам, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться, а наиболее реальные прогнозы можно будет сделать в конце лета на основе данных о дефиците, вероятном потреблении и генерации электроэнергии потребителями.
"Мой базовый прогноз – в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз - 12 часов без света", – приводит слова Коваленко портал Delo.ua.
Гендиректор уточнил, что сейчас часть энергоблоков АЭС, ГЭС и ТЭС пытаются восстановить, и если это удастся, то выработка электроэнергии будет больше, и напротив - ситуация может усугубиться, если Киев не успеет отремонтировать разрушенные мощности и не договорится об импорте.
Накануне ВС России добили теплоэлектростанцию, питавшую три области Украины, – власти заявили, что ее невозможно восстановить. До этого компания "Укрэнерго" сообщала, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции.
Подробнее о том, что происходит с украинской энергетикой сегодня читайте в материале автора Украина.ру Виктории Титовой.
- РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 12:20
Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы УкраиныПоловина энергосистемы Украины повреждена. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy
 
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