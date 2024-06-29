https://ukraina.ru/20240629/1055950997.html
Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки
Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки - 29.06.2024 Украина.ру
Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки
Каждые полсуток жителям Украины будут отключать электроэнергию из-за масштабных разрушений в энергосистеме страны. Такой базовый прогноз представил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко
2024-06-29T12:56
2024-06-29T12:56
2024-06-29T13:01
новости
украина
киев
россия
энергосистема украины
вс рф
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/28/1018142895_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_37b4d40a2b022650c1edc069c567ff4b.jpg
По его словам, ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться, а наиболее реальные прогнозы можно будет сделать в конце лета на основе данных о дефиците, вероятном потреблении и генерации электроэнергии потребителями. Гендиректор уточнил, что сейчас часть энергоблоков АЭС, ГЭС и ТЭС пытаются восстановить, и если это удастся, то выработка электроэнергии будет больше, и напротив - ситуация может усугубиться, если Киев не успеет отремонтировать разрушенные мощности и не договорится об импорте. Накануне ВС России добили теплоэлектростанцию, питавшую три области Украины, – власти заявили, что ее невозможно восстановить. До этого компания "Укрэнерго" сообщала, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции.Подробнее о том, что происходит с украинской энергетикой сегодня читайте в материале автора Украина.ру Виктории Титовой.
https://ukraina.ru/20240502/1054843453.html
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101814/28/1018142895_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_d2496e3aa29b9b36813292fda3ac6210.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, энергосистема украины, вс рф, всу, сво
Новости, Украина, Киев, Россия, Энергосистема Украины, ВС РФ, ВСУ, СВО
Базовый прогноз: украинцы будут лишены электроэнергии зимой около 12 часов в сутки
12:56 29.06.2024 (обновлено: 13:01 29.06.2024)
Каждые полсуток жителям Украины будут отключать электроэнергию из-за масштабных разрушений в энергосистеме страны. Такой базовый прогноз представил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко