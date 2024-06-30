https://ukraina.ru/20240630/1055963193.html

Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид

Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид - 30.06.2024 Украина.ру

Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид

Мемориальная доска на доме писателя Михаила Булгакова на Андреевском спуске в Киеве вновь была перекрашена в бронзовый, прежде она была облита красной краской. Об этом в воскресенье сообщили сотрудники "Музея Булгакова"

2024-06-30T14:48

2024-06-30T14:48

2024-06-30T14:53

новости

киев

украина

михаил булгаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1e/1055963073_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_46731b21c601dc5132803fbf0cc0e7dd.jpg

Там уточнили, что доску перекрасили во время планового отключения света в столице – между 03:00 и 06:00 часами. Представители музея также напомнили, что впервые объект облили красной краской в 1991 году. В 2023-м вандалы вновь осквернили доску, а сотрудники музея решили "сохранить следы их действий". В таком виде она пробыла год и один месяц. На Украине продолжается дискуссия на тему того, что имя выдающегося киевлянина Михаила Булгакова должно быть стерто из публичного пространства столицы Украины. Некоторые "эксперты" полагают, что творчество и само имя автора является пропагандой российской имперской политики.Примечательно, что в начале российской спецоперации Владимир Зеленский цитировал Михаила Булгакова. В МИД РФ объяснили, с чем связана резкая смена риторики киевского режима в отношении писателя.Подробнее о запрете Михаила Булгакова и мнении экспертов на этот счет читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.

https://ukraina.ru/20240520/1055170757.html

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, михаил булгаков