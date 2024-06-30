Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид - 30.06.2024 Украина.ру
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Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид
Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид - 30.06.2024 Украина.ру
Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид
Мемориальная доска на доме писателя Михаила Булгакова на Андреевском спуске в Киеве вновь была перекрашена в бронзовый, прежде она была облита красной краской. Об этом в воскресенье сообщили сотрудники "Музея Булгакова"
2024-06-30T14:48
2024-06-30T14:53
новости
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украина
михаил булгаков
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Там уточнили, что доску перекрасили во время планового отключения света в столице – между 03:00 и 06:00 часами. Представители музея также напомнили, что впервые объект облили красной краской в 1991 году. В 2023-м вандалы вновь осквернили доску, а сотрудники музея решили "сохранить следы их действий". В таком виде она пробыла год и один месяц. На Украине продолжается дискуссия на тему того, что имя выдающегося киевлянина Михаила Булгакова должно быть стерто из публичного пространства столицы Украины. Некоторые "эксперты" полагают, что творчество и само имя автора является пропагандой российской имперской политики.Примечательно, что в начале российской спецоперации Владимир Зеленский цитировал Михаила Булгакова. В МИД РФ объяснили, с чем связана резкая смена риторики киевского режима в отношении писателя.Подробнее о запрете Михаила Булгакова и мнении экспертов на этот счет читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
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новости, киев, украина, михаил булгаков
Новости, Киев, Украина, Михаил Булгаков

Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид

14:48 30.06.2024 (обновлено: 14:53 30.06.2024)
 
Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид
 Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид
Читать в
Мемориальная доска на доме писателя Михаила Булгакова на Андреевском спуске в Киеве вновь была перекрашена в бронзовый, прежде она была облита красной краской. Об этом в воскресенье сообщили сотрудники "Музея Булгакова"
Там уточнили, что доску перекрасили во время планового отключения света в столице – между 03:00 и 06:00 часами. Представители музея также напомнили, что впервые объект облили красной краской в 1991 году.
В 2023-м вандалы вновь осквернили доску, а сотрудники музея решили "сохранить следы их действий". В таком виде она пробыла год и один месяц.
На Украине продолжается дискуссия на тему того, что имя выдающегося киевлянина Михаила Булгакова должно быть стерто из публичного пространства столицы Украины. Некоторые "эксперты" полагают, что творчество и само имя автора является пропагандой российской имперской политики.
Примечательно, что в начале российской спецоперации Владимир Зеленский цитировал Михаила Булгакова. В МИД РФ объяснили, с чем связана резкая смена риторики киевского режима в отношении писателя.
Подробнее о запрете Михаила Булгакова и мнении экспертов на этот счет читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
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