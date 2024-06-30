https://ukraina.ru/20240630/1055962580.html
ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР
ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР - 30.06.2024 Украина.ру
ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР
В Донецкой Народной Республике под контроль российской армии перешло еще два населенных пункта – Спорное и Новоалександровка. Зачистка их от ВСУ позволит развивать наступление на Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску
2024-06-30T13:45
2024-06-30T13:45
2024-06-30T13:49
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Помимо этого, бойцы нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах Дзержинска, Кирово, Михайловки, Новгородского, Волчьего, Шевченко, Сокола, Вишневого в ДНР. Всего за сутки ВС РФ отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 370 военнослужащих. Как добавили в ведомстве, поселок Спорное в результате активных действий освободили подразделения "Южной" группировки войск. При этом, российские войска улучшили свое положение по переднему краю на этом направлении и нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Курдюмовки, Елизаветовки, Катериновки и Курахова.Накануне на пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы. Как российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка и как эксперты оценивают обстановку на фронте сегодня читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко.
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новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, всу, сво, вс рф
ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР
13:45 30.06.2024 (обновлено: 13:49 30.06.2024)
В Донецкой Народной Республике под контроль российской армии перешло еще два населенных пункта – Спорное и Новоалександровка. Зачистка их от ВСУ позволит развивать наступление на Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение", – сказано в сводке Министерства обороны РФ.
Помимо этого, бойцы нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах Дзержинска, Кирово, Михайловки, Новгородского, Волчьего, Шевченко, Сокола, Вишневого в ДНР.
Всего за сутки ВС РФ отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 370 военнослужащих.
Как добавили в ведомстве, поселок Спорное в результате активных действий освободили подразделения "Южной" группировки войск. При этом, российские войска улучшили свое положение по переднему краю на этом направлении и нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Курдюмовки, Елизаветовки, Катериновки и Курахова.
Накануне на пути к Дзержинску армия России освободила
населенный пункт Шумы.