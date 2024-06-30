ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР - 30.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240630/1055962580.html
ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР
ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР - 30.06.2024 Украина.ру
ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР
В Донецкой Народной Республике под контроль российской армии перешло еще два населенных пункта – Спорное и Новоалександровка. Зачистка их от ВСУ позволит развивать наступление на Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску
2024-06-30T13:45
2024-06-30T13:49
новости
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
всу
сво
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055029049_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5ff9f6f4e8e2efc69d21a0d7c109ebfd.jpg.webp
Помимо этого, бойцы нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах Дзержинска, Кирово, Михайловки, Новгородского, Волчьего, Шевченко, Сокола, Вишневого в ДНР. Всего за сутки ВС РФ отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 370 военнослужащих. Как добавили в ведомстве, поселок Спорное в результате активных действий освободили подразделения "Южной" группировки войск. При этом, российские войска улучшили свое положение по переднему краю на этом направлении и нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Курдюмовки, Елизаветовки, Катериновки и Курахова.Накануне на пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы. Как российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка и как эксперты оценивают обстановку на фронте сегодня читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко.
https://ukraina.ru/20240630/1055942741.html
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055029049_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69f437952bff461d67906afbf5520fa4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, всу, сво, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, ВСУ, СВО, ВС РФ

ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР

13:45 30.06.2024 (обновлено: 13:49 30.06.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
В Донецкой Народной Республике под контроль российской армии перешло еще два населенных пункта – Спорное и Новоалександровка. Зачистка их от ВСУ позволит развивать наступление на Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, улучшили тактическое положение", – сказано в сводке Министерства обороны РФ.
Помимо этого, бойцы нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах Дзержинска, Кирово, Михайловки, Новгородского, Волчьего, Шевченко, Сокола, Вишневого в ДНР.
Всего за сутки ВС РФ отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 370 военнослужащих.
Как добавили в ведомстве, поселок Спорное в результате активных действий освободили подразделения "Южной" группировки войск. При этом, российские войска улучшили свое положение по переднему краю на этом направлении и нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Курдюмовки, Елизаветовки, Катериновки и Курахова.
Накануне на пути к Дзержинску армия России освободила населенный пункт Шумы.
Как российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка и как эксперты оценивают обстановку на фронте сегодня читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко.
Солдаты ВСУ
05:10
"Израсходуют резервы и уйдут в глухую оборону": военный эксперт рассказал, как ВСУ вернутся в прошлоеВСУ получают все более старое вооружение и слишком быстро используют свои резервы, поэтому вскоре растратят их, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВСУСВОВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Стабильная подача электроэнергии обойдется каждой семье на Украине в 4 тысячи долларов
15:35Украинское счастье: жить в долг, платить кровью
15:15Киев разместил на границе с Белоруссией дальнобойные БПЛА – Минобороны Республики
14:48Мемориальной доске Булгакова в Киеве вернули первоначальный вид
14:18Орбан создал свой ультраправый блок в Европарламенте - оппозиция лидерам Брюсселя
14:03Роман Сорокин: Донбасс сейчас самый русский регион на планете и именно там сегодня делается Россия
13:45ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР
13:32Германия одобрила экспорт оружия на рекордные 7,48 миллиарда евро, больше всего отправят ВСУ
13:31Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в стране
13:19Рецепт Сикорского для поражения России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 30 июня
13:01Американский рэпер Канье Уэст, поддерживающий Путина, приехал в Москву
12:57Почему на Западе так боятся ракет товарища Кима? И шутка про то, как в Донецк приедут корейские военные
12:36"Почему такое отношение?": на Украине пристыдили МВФ за отказ списать долги
12:08Спонсоры Демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли, Киев бьет тревогу
12:00"Вокруг Булгакова": Герберт Аврилакский
11:36В Германии предупредили Киев об угрозе в связи с выборами в США
11:04Россия заработала на санкциях 26 трлн рублей, а Запад потерял 256 млрд долларов
10:37Россия могла заминировать критическую инфраструктуру в Северном море, опасаются в НАТО
10:31"Правила" НАТО и киевский режим
10:08Доказательства того, как США с 2007 года навязывали украинцам нацизм нашли в ДНР
Лента новостейМолния